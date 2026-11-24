Dans un récent rapport, l’Office Européen des Brevets (OEB) dresse plusieurs constats sur l’état du transfert de technologie en Europe dans un contexte de recherche de compétitivité.

Selon ce rapport, le nombre de demandes de brevet déposées par les institutions de recherche européennes a connu une forte croissance sur les vingt dernières années et avoisine maintenant le niveau des Etats-Unis. Il existe cependant une différence majeure sur le long terme puisque l’Europe investit beaucoup moins pour maintenir ses brevets que son homologue américain, ce qui peut constituer un frein important à une entrée sur le marché.

Le rapport relève que les services de transfert de technologie européens présentent des caractéristiques et responsabilités variées tout en fonctionnant majoritairement avec de petits effectifs. Pourtant, les services ayant des effectifs plus importants bénéficient d’une diversité de spécialités et de compétences, et ont de meilleurs résultats de commercialisation. L’OEB cite notamment l’exemple des SATTs françaises dont il souligne la capacité à combiner proximité et engagement auprès des institutions de recherche, et mutualisation des compétences hautement spécialisées requises en matière de transfert de technologie.

Fort de ces constats, l’OEB formule plusieurs recommandations parmi lesquelles la reconnaissance des services de transfert de technologie comme des acteurs majeurs de l’innovation en Europe, en prenant en compte la diversité de leurs profils et en favorisant le partage de compétences. L’OEB recommande également de revaloriser les capacités financières allouées pour permettre non seulement le dépôt mais également le maintien des demandes de brevet, ainsi que le versement de primes incitatives pour les chercheurs.

Pour en savoir plus, cliquez ici !