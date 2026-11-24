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Le retour de la Star Academy sur TF1 illustre la valeur commerciale que peut acquérir le nom d’un programme audiovisuel au fil des saisons, mais aussi l’intérêt d’anticiper les extensions commerciales d’une marque. Au-delà de l’émission elle-même, le signe Star Academy est aujourd’hui associé à des produits dérivés, des contenus numériques et différents partenariats commerciaux. Le lancement de « L’Appart de la Star Academy », présenté comme une expérience immersive du château, en est une illustration récente.

Cette diversification commerciale pose la question de la protection du signe. Dès lors que sa valeur dépasse la seule identification du programme, comment agir contre des tiers qui chercheraient à profiter de son attractivité, notamment en dehors de l’univers audiovisuel ?

Le régime des marques renommées offre, sous certaines conditions, une protection qui va au-delà du seul risque de confusion. Selon l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée peut s’opposer à l’usage, sans juste motif, d’un signe identique ou similaire, y compris pour des produits ou services non similaires, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Pour autant, la notoriété médiatique d’une émission ne suffit pas, à elle seule, à établir la renommée de la marque. Elle doit être établie au regard du public pertinent et des circonstances propres à chaque espèce. Conformément à la jurisprudence, il faut également établir l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public et caractériser une atteinte : le profit indûment tiré de la renommée, l’atteinte au caractère distinctif (souvent désignée comme une dilution) ou l’atteinte à la renommée.

Dans le cas d’une marque comme Star Academy, ce régime pourrait permettre d’agir contre certains usages qui, faute de risque de confusion, échapperaient aux mécanismes classiques du droit des marques. Mais toute référence au programme audiovisuel ne constitue pas pour autant une atteinte : c’est l’usage concret du signe, son contexte et le bénéfice ou le préjudice susceptible d’en résulter qui détermineront l’opportunité d’une action.