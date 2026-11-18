Depuis le 1er octobre 2026, les utilisateurs de MyEPO peuvent profiter de plusieurs nouveautés :

une frise chronologique permettant de visualiser les principales étapes déjà franchies par une demande, son stade actuel ainsi que la prochaine étape prévue (les dates futures sont données à titre purement indicatif) ;

les requêtes PACE d’examen accéléré peuvent désormais être déposées en une seule fois pour plusieurs demandes ; et

la définition du format DOCX a été revue afin d’en améliorer l’accessibilité.

Ces évolutions s’inscrivent dans la transition vers une procédure de délivrance entièrement numérique à compter du 1er avril 2027.

Pour consulter l’ensemble des améliorations qui ont été apportées, c’est par ici !