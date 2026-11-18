ARTICLE · 18 NOVEMBER 2026
[Blog] Améliorations récentes des services MyEPO
L'Office européen des brevets (OEB) a introduit plusieurs améliorations significatives à sa plateforme MyEPO, notamment une frise chronologique interactive pour suivre l'avancement des demandes de brevet et la possibilité de déposer des requêtes PACE groupées. Ces nouveautés s'inscrivent dans la préparation de la transition vers une procédure de délivrance entièrement numérique prévue pour avril 2027.
Depuis le 1er octobre 2026, les utilisateurs de MyEPO peuvent profiter de plusieurs nouveautés :
- une frise chronologique permettant de visualiser les principales étapes déjà franchies par une demande, son stade actuel ainsi que la prochaine étape prévue (les dates futures sont données à titre purement indicatif) ;
- les requêtes PACE d’examen accéléré peuvent désormais être déposées en une seule fois pour plusieurs demandes ; et
- la définition du format DOCX a été revue afin d’en améliorer l’accessibilité.
Ces évolutions s’inscrivent dans la transition vers une procédure de délivrance entièrement numérique à compter du 1er avril 2027.
Pour consulter l’ensemble des améliorations qui ont été apportées, c’est par ici !
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.