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ARTICLE · 26 OCTOBER 2026

MiCAR 2.0: Neue Impulse von ESMA, ESRB, AMLA und SRB

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European financial authorities are reshaping the regulatory landscape for crypto-assets and stablecoins through new positions on token classification, global stablecoin structures, and crisis management.

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Michael Huertas
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EU RegCORE Client Alert | Digitaler Binnenmarkt der EU, Finanzdienstleistungen und Krypto-Assets

ESMA, ESRB, AMLA und SRB setzen neue Akzente in der MiCAR-Reformdebatte: bei Tokenklassifizierung, globalen Stablecoin-Strukturen, Geldwäscheprävention und Krisenmanagement. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Zugriff auf Stablecoin-Reserven im Krisenfall und der Durchsetzbarkeit von Kundenansprüchen. 

Unser neuer Client Alert ordnet diese Beiträge im Zusammenspiel mit den bereits analysierten EBA- und ESCB-Positionen ein. Er zeigt, wo die Behörden unterschiedliche Reformwege verfolgen und welche Konsequenzen Banken, Emittenten und CASPs für ihre Compliance, Vertragsgestaltung und Krisenvorsorge prüfen sollten. Dabei unterscheiden wir zwischen bestehenden Pflichten und vorgeschlagenen Änderungen.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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