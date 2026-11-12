Norma General Para El Tratamiento De Datos Biométricos, Resolución N° SPDP-SPD-2026-0039-R

El 9 de septiembre de 2026, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”) emitió, mediante la Resolución No. SPDP-SPD-2026-0039-R, Norma General para el Tratamiento de Datos Biométricos (“Norma de Datos Biométricos”), con el fin de regular las condiciones, garantías y límites aplicables al tratamiento de datos biométricos y establecer reglas específicas para garantizar los derechos y libertades de los titulares.

La Norma de Datos Biométricos es aplicable al tratamiento de datos biométricos con fines identificativos realizado por responsables y encargados de los sectores público y privado sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (“LOPDP”), mediante procedimientos automatizados, parcialmente automatizados o no automatizados cuando los datos formen parte de sistemas, soportes informáticos o bases de datos estructuradas.

A continuación, detallamos los aspectos más relevantes de la Norma de Datos Biométricos:

1. Tratamiento de datos biométricos

Los datos biométricos son considerados datos sensibles y constituyen una categoría especial de datos personales cuando su tratamiento permita o tenga por finalidad identificar de manera unívoca a una persona natural.

El tratamiento de datos biométricos deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Estar precedido de un análisis de riesgos y de una evaluación de impacto del tratamiento de datos personales (“ EIPD ”), realizadas con base en la Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales, que justifique suficientemente la utilización del sistema biométrico para la finalidad perseguida.

”), realizadas con base en la Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales, que justifique suficientemente la utilización del sistema biométrico para la finalidad perseguida. Contar con una base de legitimación válida para el tratamiento de datos sensibles conforme a la LOPDP.

En caso de sustentarse en el consentimiento, este deberá ser previo, libre, específico, informado, inequívoco y explícito.

Ofrecer al titular al menos un mecanismo alternativo equivalente que no requiera el uso de biometría.

Permitir al titular revocar su consentimiento en cualquier momento mediante mecanismos expeditos y céleres.

Se consideran de alto riesgo, entre otros, los tratamientos que resulten en la identificación unívoca de personas o que impliquen observación sistemática a gran escala de espacios de acceso público

2. Asimetría significativa y alternativas no biométricas

La Norma de Datos Biométricos considera que existe asimetría significativa cuando exista un desequilibrio de poder, autoridad, dependencia o subordinación, que pueda afectar la capacidad del titular para manifestar libremente su voluntad en los siguientes supuestos:

Subordinación jurídica o dependencia económica directa.

Condicionamiento del acceso a derechos fundamentales, servicios esenciales o beneficios del tratamiento.

Ausencia de alternativas reales y razonables para el titular en tratamientos específicos.

Cuando el tratamiento basado en consentimiento se realice en un contexto de asimetría significativa, el responsable o encargado deberá, como regla general, ofrecer una alternativa razonable no biométrica.

La alternativa no biométrica podrá exceptuarse cuando: exista imposibilidad técnica o fáctica debidamente justificada en la EIPD, una obligación derivada de una norma con rango de ley o una disposición expedida por autoridad pública competente.

3. Finalidad, necesidad y seguridad

Queda prohibida la reutilización de datos biométricos para una finalidad distinta a aquella que legitimó su obtención inicial. Cualquier nueva finalidad requerirá un nuevo consentimiento o, tratándose de datos sensibles, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Antes de implementar un sistema biométrico, se deberá evaluar si la finalidad puede alcanzarse mediante mecanismos menos invasivos o riesgosos. El uso de biometría únicamente será admisible cuando sea estrictamente necesario y no existan otros medios que permitan cumplir la finalidad.

El responsable deberá privilegiar el uso de plantillas biométricas, entendidas como representaciones matemáticas y codificadas derivadas del dato biométrico bruto, y evitar el almacenamiento de datos biométricos brutos, salvo que exista estricta necesidad técnica.

La EIPD deberá realizarse antes de implementar cualquier sistema biométrico y deberá revisarse y actualizarse cada doce (12) meses o cuando cambie el nivel de riesgo del tratamiento.

4. Transparencia y decisiones basadas en biometría

Los responsables o encargados deberán informar al titular de manera clara, comprensible y accesible sobre el tratamiento de sus datos biométricos, de conformidad con el derecho a la información establecido en la LOPDP.

Las decisiones que produzcan efectos jurídicos o afecten los derechos y libertades fundamentales del titular no podrán basarse exclusivamente en sistemas automatizados de identificación biométrica ni mayoritariamente en biometría cuando la intervención humana sea únicamente formal o testimonial.

En estos casos, el titular tendrá derecho a solicitar una explicación motivada respecto de la decisión adoptada.

5. Limitaciones específicas

Reconocimiento facial: los responsables o encargados deberán realizar análisis de riesgos, EIPD e implementar medidas de seguridad reforzadas. El uso de reconocimiento facial no constituye, por sí mismo, un tratamiento de datos a gran escala, por lo que deberá verificarse si se cumplen los criterios establecidos en la normativa específica aplicable.

los responsables o encargados deberán realizar análisis de riesgos, EIPD e implementar medidas de seguridad reforzadas. El uso de reconocimiento facial no constituye, por sí mismo, un tratamiento de datos a gran escala, por lo que deberá verificarse si se cumplen los criterios establecidos en la normativa específica aplicable. Identificación en espacios públicos: queda prohibido el uso de sistemas biométricos destinados a la identificación masiva e indiscriminada de personas naturales en espacios públicos. Excepcionalmente podrá habilitarse su uso mediante mandato expreso de una norma con rango de ley, siempre que se justifique el tratamiento y se cumplan los principios de la LOPDP.

queda prohibido el uso de sistemas biométricos destinados a la identificación masiva e indiscriminada de personas naturales en espacios públicos. Excepcionalmente podrá habilitarse su uso mediante mandato expreso de una norma con rango de ley, siempre que se justifique el tratamiento y se cumplan los principios de la LOPDP. Niños, niñas y adolescentes: el tratamiento de sus datos biométricos con fines identificativos está prohibido, salvo que no existan mecanismos menos invasivos o riesgosos y se cuente con el respectivo análisis de riesgos y EIPD.

el tratamiento de sus datos biométricos con fines identificativos está prohibido, salvo que no existan mecanismos menos invasivos o riesgosos y se cuente con el respectivo análisis de riesgos y EIPD. Los adolescentes entre quince (15) y diecisiete (17) años podrán otorgar por sí mismos su consentimiento explícito, siempre que la información sea proporcionada mediante un lenguaje sencillo y adaptado a su edad.

6. Adecuación

Los responsables o encargados del tratamiento que utilicen sistemas biométricos dispondrán de un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, para adecuar sus procesos y sistemas a lo establecido en la presente normativa. Se informará oportunamente sobre dicha publicación tan pronto esta se efectúe.