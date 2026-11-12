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ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026

Norma General Para El Tratamiento De Datos Biométricos, Resolución N° SPDP-SPD-2026-0039-R

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El 9 de septiembre de 2026, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”) emitió, mediante la Resolución No. SPDP-SPD-2026-0039-R, Norma General para el Tratamiento de Datos Biométricos (“Norma de Datos Biométricos”), con el fin de regular las condiciones, garantías y límites aplicables al tratamiento de datos biométricos y establecer reglas específicas para garantizar los derechos y libertades de los titulares

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Rafael Serrano
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El 9 de septiembre de 2026, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (“SPDP”) emitió, mediante la Resolución No. SPDP-SPD-2026-0039-R, Norma General para el Tratamiento de Datos Biométricos (“Norma de Datos Biométricos”), con el fin de regular las condiciones, garantías y límites aplicables al tratamiento de datos biométricos y establecer reglas específicas para garantizar los derechos y libertades de los titulares.

La Norma de Datos Biométricos es aplicable al tratamiento de datos biométricos con fines identificativos realizado por responsables y encargados de los sectores público y privado sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (“LOPDP”), mediante procedimientos automatizados, parcialmente automatizados o no automatizados cuando los datos formen parte de sistemas, soportes informáticos o bases de datos estructuradas.

A continuación, detallamos los aspectos más relevantes de la Norma de Datos Biométricos:

1. Tratamiento de datos biométricos

Los datos biométricos son considerados datos sensibles y constituyen una categoría especial de datos personales cuando su tratamiento permita o tenga por finalidad identificar de manera unívoca a una persona natural.

El tratamiento de datos biométricos deberá cumplir con las siguientes condiciones:

  • Estar precedido de un análisis de riesgos y de una evaluación de impacto del tratamiento de datos personales (“EIPD”), realizadas con base en la Guía de Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto del Tratamiento de Datos Personales, que justifique suficientemente la utilización del sistema biométrico para la finalidad perseguida.
  • Contar con una base de legitimación válida para el tratamiento de datos sensibles conforme a la LOPDP.
  • En caso de sustentarse en el consentimiento, este deberá ser previo, libre, específico, informado, inequívoco y explícito.
  • Ofrecer al titular al menos un mecanismo alternativo equivalente que no requiera el uso de biometría.
  • Permitir al titular revocar su consentimiento en cualquier momento mediante mecanismos expeditos y céleres.
  • Se consideran de alto riesgo, entre otros, los tratamientos que resulten en la identificación unívoca de personas o que impliquen observación sistemática a gran escala de espacios de acceso público

2. Asimetría significativa y alternativas no biométricas

La Norma de Datos Biométricos considera que existe asimetría significativa cuando exista un desequilibrio de poder, autoridad, dependencia o subordinación, que pueda afectar la capacidad del titular para manifestar libremente su voluntad en los siguientes supuestos:

  • Subordinación jurídica o dependencia económica directa.
  • Condicionamiento del acceso a derechos fundamentales, servicios esenciales o beneficios del tratamiento.
  • Ausencia de alternativas reales y razonables para el titular en tratamientos específicos.

Cuando el tratamiento basado en consentimiento se realice en un contexto de asimetría significativa, el responsable o encargado deberá, como regla general, ofrecer una alternativa razonable no biométrica.

La alternativa no biométrica podrá exceptuarse cuando: exista imposibilidad técnica o fáctica debidamente justificada en la EIPD, una obligación derivada de una norma con rango de ley o una disposición expedida por autoridad pública competente.

3. Finalidad, necesidad y seguridad

  • Queda prohibida la reutilización de datos biométricos para una finalidad distinta a aquella que legitimó su obtención inicial. Cualquier nueva finalidad requerirá un nuevo consentimiento o, tratándose de datos sensibles, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
  • Antes de implementar un sistema biométrico, se deberá evaluar si la finalidad puede alcanzarse mediante mecanismos menos invasivos o riesgosos. El uso de biometría únicamente será admisible cuando sea estrictamente necesario y no existan otros medios que permitan cumplir la finalidad.
  • El responsable deberá privilegiar el uso de plantillas biométricas, entendidas como representaciones matemáticas y codificadas derivadas del dato biométrico bruto, y evitar el almacenamiento de datos biométricos brutos, salvo que exista estricta necesidad técnica.
  • La EIPD deberá realizarse antes de implementar cualquier sistema biométrico y deberá revisarse y actualizarse cada doce (12) meses o cuando cambie el nivel de riesgo del tratamiento.

4. Transparencia y decisiones basadas en biometría

Los responsables o encargados deberán informar al titular de manera clara, comprensible y accesible sobre el tratamiento de sus datos biométricos, de conformidad con el derecho a la información establecido en la LOPDP.

Las decisiones que produzcan efectos jurídicos o afecten los derechos y libertades fundamentales del titular no podrán basarse exclusivamente en sistemas automatizados de identificación biométrica ni mayoritariamente en biometría cuando la intervención humana sea únicamente formal o testimonial.

En estos casos, el titular tendrá derecho a solicitar una explicación motivada respecto de la decisión adoptada.

5. Limitaciones específicas

  • Reconocimiento facial: los responsables o encargados deberán realizar análisis de riesgos, EIPD e implementar medidas de seguridad reforzadas. El uso de reconocimiento facial no constituye, por sí mismo, un tratamiento de datos a gran escala, por lo que deberá verificarse si se cumplen los criterios establecidos en la normativa específica aplicable.
  • Identificación en espacios públicos: queda prohibido el uso de sistemas biométricos destinados a la identificación masiva e indiscriminada de personas naturales en espacios públicos. Excepcionalmente podrá habilitarse su uso mediante mandato expreso de una norma con rango de ley, siempre que se justifique el tratamiento y se cumplan los principios de la LOPDP.
  • Niños, niñas y adolescentes: el tratamiento de sus datos biométricos con fines identificativos está prohibido, salvo que no existan mecanismos menos invasivos o riesgosos y se cuente con el respectivo análisis de riesgos y EIPD.
  • Los adolescentes entre quince (15) y diecisiete (17) años podrán otorgar por sí mismos su consentimiento explícito, siempre que la información sea proporcionada mediante un lenguaje sencillo y adaptado a su edad.

6. Adecuación

Los responsables o encargados del tratamiento que utilicen sistemas biométricos dispondrán de un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, para adecuar sus procesos y sistemas a lo establecido en la presente normativa. Se informará oportunamente sobre dicha publicación tan pronto esta se efectúe.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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