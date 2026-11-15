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ARTICLE · 15 NOVEMBER 2026

Bortvisning af tillidsrepræsentant for ulovlig udeblivelse

Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
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Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Schjødt AS

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A professional arbitration case examined whether an employee representative's misleading statements about activities during sick leave justified dismissal. The case centered on a standby assistant who called in sick before a scheduled shift, only to be observed attending a family birthday party he had previously been denied time off to attend.

DenmarkEmployment and HR
Søren Skjerbek
Søren Skjerbek
Elisabeth Nielsen
Elisabeth Nielsen

En faglig voldgift har afgjort, at en tillidsrepræsentants urigtige oplysninger til arbejdsgiveren om aktiviteter i sygefraværsperiode kunne begrunde en afskedigelse, men ikke en bortvisning.

Sagen angik en beredskabsassistent, der var valgt som tillidsrepræsentant, som få dage før en planlagt døgnvagt havde anmodet om fri for at deltage i en familiefødselsdag men havde fået afslag herpå. Aftenen før vagten sygemeldte beredskabsassistenten sig med henvisning til omgangssyge.

Under sygemeldingen blev beredskabsassistenten observeret af en kollega ved den familiefødselsdag, som han havde ønsket fri til at deltage i. Arbejdsgiveren vurderede derfor, at sygemeldingen ikke var reel, og bortviste beredskabsassistenten, da han var udeblevet fra vagten uden lovligt forfald. Beredskabsassistenten gjorde gældende, at han havde været for syg til at varetage den fysisk krævende vagttjeneste.

Opmandens vurdering

Opmanden fandt, at forløbet skabte en berettiget mistanke om, at sygemeldingen ikke var reel. Opmanden fremhævede, at beredskabsassistenten ikke havde forklaret fuldt ud troværdigt om omfanget af sin deltagelse i fødselsdagsarrangementet, idet han havde forklaret, at han alene havde sat sin familie af og hentet dem igen, hvilket ikke stemte overens med de øvrige oplysninger i sagen. 

Beredskabsassistentens deltagelse i fødselsdagen efter afslaget på frihed og hans mangelfulde oplysninger om deltagelsens varighed havde derfor medført et alvorligt og sagligt begrundet tab af tillid.

Konkret havde arbejdsgiveren dog ikke godtgjort, at beredskabsassistenten havde været rask, herunder ved at indhente en lægeerklæring. Det kunne heller ikke nødvendigvis lægges til grund, at deltagelsen i fødselsdagen var uforenelig med sygemeldingen, når der blev taget hensyn til arbejdets krævende karakter.

Opmanden fandt derfor, at en afskedigelse med varsel ville have været saglig og båret af tvingende årsager, men bortvisningen var uberettiget.

Schjødt bemærker

Afgørelsen viser, at det kan udgøre et alvorligt tillidsbrud, hvis en tillidsrepræsentant giver en mangelfuld eller utroværdig forklaring på aktiviteter under sygefravær – aktiviteter, der potentielt er uforenelige med sygdommen. Et brud på arbejdsgiverens tillid til, at tillidsrepræsentanten afgiver korrekte og loyale oplysninger, kan i en sådan situation udgøre en tvingende årsag til afskedigelse. Det vil i den forbindelse være en skærpende omstændighed for tillidsrepræsentantens pligt til loyalt at medvirke til at belyse forløbet, hvis tillidsrepræsentanten har forsøgt at få fri i den samme periode som sygefraværet. 

Schjødt har repræsenteret arbejdsgiveren under sagen. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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