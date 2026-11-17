Εγγραφές Μηχανοκινήτων Οχημάτων: Ιανουάριος - Οκτώβριος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026.

Κατά τον Οκτώβριο 2026, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.734, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με 4.520 τον Οκτώβριο 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,4% στις 3.850 από 3.457 τον Οκτώβριο 2025.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 8,7% την περίοδο Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2026 και έφτασε τις 48.624, σε σύγκριση με 44.732 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 9,3% και έφτασαν τις 38.006, σε σύγκριση με 34.782 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 11.640 ή 30,6% ήταν καινούρια και 26.366 ή 69,4% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 18,8% (από 4.866 στα 3.953).

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 στο 34,1% (από 42,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 8,6% το 2025 σε 7,9% το 2026) και των ηλεκτροκίνητων (από 4,8% σε 4,2%). Αντίθετα, το μερίδιο των υβριδικών αυξήθηκε από 44,1% σε 53,8%.

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 210 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, από 167 την ίδια περίοδο του 2025.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 5.569 την περίοδο Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με 5.142 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 8,3%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 6,5% στα 4.379, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 10,6% στους 220, τα βαριά φορτηγά κατά 15,8% στα 688 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 18,5% στα 282.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων ( 50κε μειώθηκαν στις 120 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με 190 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών ) 50κε αυξήθηκαν κατά 4,4% στις 4.090 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με 3.916 την ίδια περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Registration of Motor Vehicles: January-October 2026

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-October 2026.

In October 2026, the total registrations of motor vehicles numbered 4.734, recording an increase of 4,7% compared to 4.520 in October 2025. Passenger saloon cars registered a rise of 11,4% to 3.850, from 3.457 in October 2025.

The main developments during the period January-October 2026 compared to the corresponding period of 2025 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 8,7% to 48.624 in January-October 2026, from 44.732 in January-October 2025.

(b) Passenger saloon cars increased to 38.006 from 34.782 in January-October 2025, recording a rise of 9,3%. Of the total passenger saloon cars, 11.640 or 30,6% were new and 26.366 or 69,4% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 18,8% (from 4.866 to 3.953).

(c) The share of petrol powered passengers’ cars to the total of this category of vehicles decreased in January-October 2026 to 34,1% (from 42,5% in the corresponding period of the preceding year), of diesel powered cars to 7,9% in 2026 from 8,6% in 2025 and of electric cars to 4,2% (from 4,8%). On the other hand, the share of hybrid cars rose from 44,1% to 53,8%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-October 2026 increased to 210, from 167 in the same period of 2025.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 8,3% to 5.569 in January-October 2026, compared to 5.142 in January-October 2025. In particular, light goods vehicles increased by 6,5% to 4.379, road tractors (units of trailers) by 10,6% to 220, heavy goods vehicles by 15,8% to 688 and rental vehicles by 18,5% to 282.

(f) Mopeds ( 50cc registered in January-October 2026 decreased to 120 compared to 190 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles ) 50cc increased by 4,4% to 4.090 in January-October 2026, compared to 3.916 in the same period of 2025.

Source: Cystat

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Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Προκαταρτικά Στοιχεία Εμπορίου 2026 και Τελικά Στοιχεία Αυγούστου 2026

Σεπτέμβριος 2026: Προκαταρκτικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο του 2026 ανήλθαν στα €1.489,6 εκ. σε σύγκριση με €1.244,2 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 19,7%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €705,2 εκ. και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες σε €784,4 εκ. σε σύγκριση με €638,9 εκ. και €605,3 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι εισαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €58,9 εκ. έναντι €38,0 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθαν στα €939,3 εκ. σε σύγκριση με €496,6 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 89,1%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €216,0 εκ. και οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες σε €723,3 εκ., σε σύγκριση με €172,7 εκ. και €323,9 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €157,3 εκ. έναντι €108,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2025.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν στα €11.757,4 εκ. σε σύγκριση με €10.491,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 12,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν στα €4.893,5 εκ. σε σύγκριση με €4.260,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 14,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €6.863,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 σε σύγκριση με €6.231,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αύγουστος 2026: Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.334,3 εκ. τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με €1.152,1 εκ. τον Αύγουστο 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,8%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων για τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν στα €518,5 εκ. σε σύγκριση με €399,4 εκ. τον Αύγουστο 2025, καταγράφοντας αύξηση 29,8%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένης της κατηγορίας ορυκτά καύσιμα και λάδια & των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, για τον Αύγουστο 2026 ανήλθε σε €73,6 εκ. σε σύγκριση με €71,2 εκ. τον Αύγουστο 2025. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, για τον Αύγουστο 2026 ανήλθε στα €7,0 εκ. έναντι €6,4 εκ. τον Αύγουστο 2025.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων για τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν στα €125,2 εκ. σε σύγκριση με €146,5 εκ. τον Αύγουστο 2025, σημειώνοντας μείωση 14,5%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 (εξαιρουμένης της κατηγορίας ορυκτά καύσιμα και λάδια & των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη) ήταν το χαλλούμι με αξία €258,3 εκ., τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €226,1 εκ. και τα απορρίμματα και θραύσματα από χαρτί, γυαλί και μέταλλα με αξία €71,1 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Foreign Trade Statistics: Provisional Data for September 2026 and Final Data for August 2026

September 2026: Provisional Data

Total imports of goods in September 2026 amounted to €1.489,6 mn, compared with €1.244,2 mn in September 2025, recording an increase of 19,7%. Imports from other EU Member States amounted to €705,2 mn and imports from third countries to €784,4 mn, compared with €638,9 mn and €605,3 mn respectively in September 2025. Imports in September 2026 include the transfer of economic ownership of vessels and aircraft with a total value of €58,9 mn, compared with €38,0 mn in September 2025.

Total exports of goods in September 2026 amounted to €939,3 mn, compared with €496,6 mn in September 2025, recording an increase of 89,1% (Table). Exports to other EU Member States amounted to €216,0 mn and exports to third countries €723,3 mn, compared with €172,7 mn and €323,9 mn respectively in September 2025. Exports in September 2026 include the transfer of economic ownership of vessels with a total value of €157,3 mn, compared with €108,0 mn in September 2025.

Total imports of goods for the period January-September 2026 amounted to €11.757,4 mn, compared with €10.491,9 mn for the period January–September 2025, recording an increase of 12,1%. Total exports of goods for the period January-September 2026 amounted to €4.893,5 mn, compared with €4.260,8 mn for the period January-September 2025, recording an increase of 14,8%. The trade deficit amounted to €6.863,9 mn for the period January–September 2026, compared with €6.231,1 mn in the corresponding period of 2025.

August 2026: Final Data

Total imports of goods in August 2026 amounted to €1.334,3 mn, compared with €1.152,1 mn in August 2025, recording an increase of 15,8%.

Exports of domestically produced products amounted to €518,5 mn in August 2026 compared with €399,4 mn in August 2025, recording an increase of 29,8%.

Domestic exports of industrial products, excluding mineral fuels and oils & stores and provisions for ships and aircraft, amounted to €73,6 mn in August 2026 compared with €71,2 mn in August 2025. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, amounted to €7,0 mn in August 2026 compared with €6,4 mn in August 2025.

Exports of foreign products amounted to €125,2 mn in August 2026 compared with €146,5 mn in August 2025, recording a decrease of 14,5%.

Main categories of exports of domestically produced goods for the period January-August 2026 (excluding mineral fuels and oils & stores and provisions for ships and aircraft) were halloumi cheese with a value of €258,3 mn, pharmaceutical products with €226,1 mn and waste and scrap of paper, glass and metal valued at €71,1 mn.

Source: Cystat

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Άδειες οικοδομής: Ιούλιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Ιούλιο 2026 ανήλθε στις 772, καταγράφοντας μείωση 3,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €418,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 349,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.944 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, εκδόθηκαν 5.173 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.195 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 23,3%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 36,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 37,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 60,5%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Building permits: July 2026

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during July 2026 stood at 772, registering a decrease of 3,0% compared to the corresponding month of the previous year. The total value of these permits reached €418,0 million and the total area 349,6 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.944 dwelling units.

During the period January – July 2026, 5.173 building permits were issued compared to 4.195 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 23,3%. The total value of these permits increased by 36,5% and the total area by 37,1%. The number of dwelling units recorded an increase of 60,5%.

Source: Cystat

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Έρευνα για ταξίδια κατοίκων Κύπρου: 2025

Κατά το 2025, 576.394 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση εντός ή/και εκτός Κύπρου για προσωπικούς λόγους, παρουσιάζοντας αύξηση 6,0% σε σύγκριση με το 2024, κατά το οποίο ταξίδεψαν συνολικά 543.526 άτομα.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στην Κύπρο κατά το 2025, μειώθηκαν κατά 4,1%, φθάνοντας τους 157.764, σε σύγκριση με 164.590 το 2024.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στο εξωτερικό ανήλθαν στους 203.102, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,8% σε σύγκριση με 169.525 κατοίκους που ταξίδεψαν κατά το 2024.

Παράλληλα, 215.528 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κατά το 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,9% σε σύγκριση με το έτος 2024.

Ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 14,7%, από 1.619.371 ταξίδια που καταγράφηκαν κατά το 2024, σε 1.858.029 το 2025. Το ποσοστό των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους (δηλ. για ανάπαυση και αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας, προσκύνημα κ.λπ.) αποτελούσε το 96,1% των ταξιδιών εντός Κύπρου. Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις, ξενώνες κ.λπ., αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 57,5% των ταξιδιών στην Κύπρο και τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα (δηλ. ιδιόκτητη κατοικία, διαμονή σε συγγενείς/φίλους κ.λπ.) αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 42,5%.

Ο αριθμός των ταξιδιών στο εξωτερικό το 2025 ανήλθε σε 1.957.292 σε σύγκριση με 1.747.492 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,0%. Ποσοστό 83,3% των ταξιδιών διενεργήθηκαν για προσωπικούς λόγους και 16,7% για επαγγελματικούς λόγους. Από τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό, ποσοστό 75,9% είχε ως κύριο τύπο διαμονής ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ ποσοστό 24,1% είχε ως κύριο τύπο διαμονής μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Δαπάνες ταξιδιών

Οι δαπάνες για τα ταξίδια εντός Κύπρου ανήλθαν στα €385,9 εκ. το 2025, σημειώνοντας αύξηση 28,6% σε σύγκριση με το 2024. Οι δαπάνες διαμονής και οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες αποτελούσαν τις κυριότερες κατηγορίες δαπανών για ταξίδια εντός Κύπρου, με ποσοστά (36,8% και 36,5% αντίστοιχα). Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν ποσοστό 8,6% των συνολικών δαπανών και τα άλλα έξοδα 18,1%.

Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες ανήλθαν στα €2.531,1 εκ. το 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,2% σε σύγκριση με το 2024. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, με ποσοστό 35,2%, ενώ μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούσαν σε δαπάνες διαμονής (23,3%), σε δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες (23,1%) και σε άλλα έξοδα (18,4%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Survey on the trips of residents: 2025

During 2025, 576.394 residents of Cyprus participated in at least one domestic or/and outbound trip that included a minimum of one overnight stay for personal purposes, recording an increase of 6,0% compared to 2024, during which a total of 543.526 persons have travelled domestically or abroad.

Residents participating only in domestic trips decreased by 4,1% in 2025, reaching 157.764 compared to 164.590 in 2024.

The number of residents participating only in outbound trips amounted to 203.102, showing an increase of 19,8% compared to 169.525 residents who travelled abroad in 2024.

Additionally, 215.528 persons participated in both domestic and outbound trips in 2025, recording an increase of 2,9% compared to 2024.

Trips of residents

The number of domestic trips increased by 14,7%, from 1.619.371 trips recorded in 2024 to 1.858.029 in 2025. A percentage of 96,1% of domestic trips were taken for personal purposes (i.e. leisure, recreation and holidays, visiting relatives and friends, health reasons, pilgrimage, etc.). Rented accommodation such as hotels and similar establishments, campsites, hostels, etc., constituted the main type of stay for 57,5% of the trips, while non-rented accommodation (i.e. own home, staying with relatives or friends, etc.) accounted for 42,5%.

The number of trips abroad in 2025 reached 1.957.292 compared to 1.747.492 in 2024, recording an increase of 12,0%. A percentage of 83,3% of these trips were conducted for personal purposes while 16,7% for professional purposes. A percentage of 75,9% of outbound trips had rented accommodation as their main type of stay, while 24,1% had non-rented accommodation as their main type of stay.

Expenditure for trips

Expenditure for domestic trips reached €385,9 mn in 2025, recording an increase of 28,6% compared to 2024. Expenditure on accommodation and expenditure on food and drinks in cafés and restaurants accounted for the largest shares of total expenditure for domestic trips, at 36,8% and 36,5% respectively. Transportation costs accounted for 8,6% of total expenditure and expenditure on other goods or services for 18,1%.

Expenditure for outbound trips amounted to €2.531,1 mn in 2025, recording an increase of 22,2% compared to 2024. Expenditure on transport comprised the largest share of total expenditure, with a percentage of 35,2%, while smaller percentages corresponded to expenditure on accommodation (23,3%), on food and drinks in cafes and restaurants (23,1%) and other goods or services (18,4%).

Source: Cystat

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Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας, Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (με λογαριασμούς) και Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το φορολογικό έτος 2024

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση την Κ.Δ.Π. 359/2025opens in a new tab, η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής:

(α) της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4),

(β) της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου με υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων ή επισκοπημένων λογαριασμών (Τ.Φ.1 Λογ.),

είτε έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2025 είτε όχι, και

(γ) του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών,

για το φορολογικό έτος 2024 είναι η 30η Νοεμβρίου 2026.

Με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, με βάση το άρθρο 50Α(α) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ.4/1978) όπως έχει τροποποιηθεί, δεν θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση όσον αφορά στην υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2027.

Σημειώνεται ότι, λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA, από την 1η Δεκεμβρίου 2026 η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης μίας δήλωσης από «Οριστική Υποβολή» σε «Προσωρινή Παραλαβή» ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

Πηγή: Gov.cyopens in a new tab

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Submission of Company Income Tax Return, Individual Income Tax Return (with Accounts), and Summary Information Table of Controlled Transactions for the 2024 Tax Year

The Tax Department informs taxpayers that, pursuant to Regulatory Administrative Act (K.D.P.) 359/2025opens in a new tab, the deadline for the timely submission of:

(a) the Company Income Tax Return (T.F.4);

(b) the Individual Income Tax Return for individuals required to prepare audited or reviewed financial statements (T.F.1 with Accounts),

regardless of whether they are required to submit a Summary Information Table of Controlled Transactions under the provisions of Article 33(10) of the Income Tax Laws of 2003 to (No. 2) 2025; and

(c) the Summary Information Table of Controlled Transactions,

for the 2024 tax year is 30 November 2026.

By decision of the Commissioner of Taxation, pursuant to Article 50A(a) of the Assessment and Collection of Taxes Law (No. 4/1978), as amended, no monetary penalty will be imposed in respect of the submission of the above-mentioned returns, provided that they are submitted by 28 February 2027 (inclusive).

It is noted that, due to the gradual transition to the new Tax For All (TFA) computerised system, from 1 December 2026 onwards, it may not be possible to change the status of a tax return from "Final Submission" to "Temporary Receipt".

Source: Gov.cyopens in a new tab

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Κρατικοί Υπάλληλοι κατά κατηγορία: Οκτώβριος 2026

Ο αριθμός των Κρατικών Υπαλλήλων τον Οκτώβριο του 2026 ανήλθε σε 55.317 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 341 άτομα (0,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 0,7%, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας σημειώθηκε αύξηση 0,7% και 2,8% αντίστοιχα.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, αύξηση σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025 παρατηρείται μόνο στους Μόνιμους Υπαλλήλους (3,5%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) (-13,1%). Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (14,2%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-97,6%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-97,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 ο μέσος αριθμός των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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State Employees by category: October 2026

In October 2026, the total number of State Employees reached 55.317, recording an increase of 341 employees (0,6%) compared with October 2025. Employment in the Civil Service declined by 0,7%, while it increased in the Educational Service and the Security Forces by 0,7% and 2,8% respectively.

Compared with October 2025, the only increase in total State Employees is observed in Permanent Employees (3,5%), while the largest decrease (-13,1%) is observed in Employees with contracts of definite duration. Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded for Hourly Paid Workers in the Security Forces (14,2%), while the largest percentage decrease is observed for Employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-97,6%).

It is noted that the significant decrease observed in the number of Employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-97,6%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific contracts of definite duration from August 2025 onwards.

For the period January – October 2026, the average total number of State Employees increased by 0,5% compared with the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

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Διαδικασία υποβολής αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για ακίνητη ιδιοκτησία

Από τις 16/11/2026, τα αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικού διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για ακίνητη ιδιοκτησία, θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της Πύλης ΦορολογουμένωνTaxForAll (TFA), χρησιμοποιώντας για την είσοδο στο TFA τους κωδικούς πρόσβασης CYLogin.

Για την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή:

Παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε τους σχετικούς οδηγούς:

Οδηγός υποβολής αιτήματος μέσω TFAopens in a new tab,

Οδηγός συμπλήρωσης αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για ακίνητη ιδιοκτησία

Procedure for Submitting an Application for the Issuance of a Certificate Confirming the Settlement of Tax Obligations in Respect of Immovable Property

As of 16 November 2026, applications for the issuance of a certificate confirming the settlement of tax obligations in respect of immovable property may be submitted electronically through the TaxForAll (TFA) Taxpayer Portal, using CYLogin credentials to access TFA.

To submit an application, the following documents must be completed and submitted electronically:

Please refer to the relevant user guides: