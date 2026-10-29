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ARTICLE · 29 OCTOBER 2026

Η Απόφαση Του Εφετείου Κύπρου Στην Πολιτική Έφεση 273/2019 Αναφορικά Με Την Έκταση Ευθύνης Του Εγγυητή

George Z. Georgiou & Associates LLC
George Z. Georgiou & Associates LLC
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George Z. Georgiou & Associates LLC

George Z. Georgiou & Associates LLC

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Η πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Κύπρου στην Πολιτική Έφεση αρ. 273/2019, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2026, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθότι πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, την έκταση της ευθύνης εγγυητή στο πλαί`

CyprusFinance and Banking
Eleftheria Evripidou
Eleftheria Evripidou
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Η πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Κύπρου στην Πολιτική Έφεση αρ. 273/2019, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2026, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθότι πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, την έκταση της ευθύνης εγγυητή στο πλαίσιο τραπεζικής χρηματοδότησης, τη φύση της συνεχούς εγγύησης και την εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων του περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου του 2003, Ν.197(Ι)/2003.

Η υπόθεση αφορούσε προσωπική εγγύηση μέχρι ποσού των 20.000.000, εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής. Η επίδικη απαίτηση αφορούσε υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη προς την Τράπεζα, οι οποίες προέκυψαν από τρεις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί από την Τράπεζα προς όφελος μιας εταιρείας.

Βασικό ζήτημα της έφεσης αποτέλεσε κατά πόσον το εγγυητήριο έγγραφο αφορούσε αποκλειστικά συγκεκριμένη βραχυπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση ύψους 10.500.000 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής ή κατά πόσον συνιστούσε συνεχή εγγύηση, καλύπτουσα τις υφιστάμενες και μελλοντικές υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη προς την Τράπεζα μέχρι του συμφωνημένου ορίου των 20.000.000 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε καταλήξει ότι επρόκειτο για συνεχή εγγύηση και ότι αυτή κάλυπτε, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις που προέκυπταν από τις επίδικες εγγυητικές επιστολές. Το Εφετείο, εξετάζοντας τους σχετικούς λόγους έφεσης, επικύρωσε την κατάληξη αυτή και απέρριψε την έφεση.

Ιδιαίτερη σημασία στην απόφαση αποδίδεται στην ερμηνεία του ίδιου του εγγυητηρίου εγγράφου. Το Εφετείο τόνισε ότι το λεκτικό της επίδικης εγγύησης ήταν σαφές και ότι από αυτό προέκυπτε ότι η εγγύηση κάλυπτε «όλες τις υποχρεώσεις του Πρωτοφειλέτη προς την Τράπεζα», είτε αυτές ήταν υφιστάμενες είτε μελλοντικές, μέχρι του ποσού των 20.000.000 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής, πλέον τόκων και εξόδων.

Η κρίση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ορθής ερμηνείας και της σαφούς διατύπωσης των εγγυητηρίων εγγράφων. Όταν στο κείμενο της σύμβασης εγγύησης προβλέπεται με σαφήνεια συνεχής εγγύησης για υφιστάμενες και μελλοντικές υποχρεώσεις μέχρι συγκεκριμένου ανώτατου ορίου, το πεδίο της εγγυητικής κάλυψης προσδιορίζεται από το περιεχόμενο της συγκεκριμένης συμβατικής δέσμευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του Εφετείου αναφορικά με την εφαρμογή του περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου του 2003, Ν. 197(Ι)/2003.

Το Εφετείο έκρινε ότι το γεγονός ότι η επίδικη εγγύηση είχε τον χαρακτήρα συνεχούς εγγύησης δεν απέκλειε, από μόνο του, την εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων του Νόμου. Εφόσον η συνεχής εγγύηση περιλάμβανε συγκεκριμένο δάνειο, το οποίο ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5, οι σχετικές προστατευτικές πρόνοιες του Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής.

Η προσέγγιση αυτή εδράζεται στην ερμηνεία του άρθρου 5 υπό το πρίσμα του σκοπού της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της επαρκούς ενημέρωσης του προτιθέμενου εγγυητή, πριν από την ανάληψη της εγγυητικής υποχρέωσης, ως προς τη φύση και την έκταση των κινδύνων που αναλαμβάνει.

Το Εφετείο εξέτασε περαιτέρω κατά πόσον η Τράπεζα είχε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 197(Ι)/2003.

Στην υπό κρίση περίπτωση, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, μολονότι δεν είχε παρασχεθεί ειδική πληροφόρηση αναφορικά με το επιτόκιο και τις σχετικές ρυθμίσεις περί τόκου, τα έγγραφα που είχαν παραδοθεί στον εφεσείοντα περιείχαν πληροφόρηση ως προς το ποσό του δανείου, τις δόσεις και την περίοδο αποπληρωμής.

Το Εφετείο έκρινε ότι η παράβαση της υποχρέωσης πληροφόρησης του άρθρου 5 δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ακυρότητα ή την απαλλαγή του εγγυητή από την εγγυητική του υποχρέωση. Οι συνέπειες τυχόν παράλειψης εξετάζονται υπό το πρίσμα του άρθρου 101 του περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 149, και απαιτείται αξιολόγηση κατά πόσον η συγκεκριμένη παράλειψη επέφερε ουσιώδη διαφοροποίηση του οικονομικού κινδύνου που ο εγγυητής προτίθετο να αναλάβει.

Στην προκείμενη περίπτωση, το Εφετείο έκρινε ότι δεν είχε προβληθεί ότι η μη παροχή ειδικής πληροφόρησης αναφορικά με το επιτόκιο επηρέασε την απόφαση του εφεσείοντος να συμβληθεί ή διαφοροποίησε ουσιωδώς τον κίνδυνο που προτίθετο να αναλάβει. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι ο εφεσείων είχε λάβει σαφή ενημέρωση ως προς το κεφάλαιο, τις δόσεις και την περίοδο αποπληρωμής του συγκεκριμένου δανείου.

Κατά συνέπεια, η έλλειψη ειδικής ενημέρωσης ως προς το επιτόκιο, υπό τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης, δεν κρίθηκε ικανή να διαφοροποιήσει ουσιωδώς τον οικονομικό κίνδυνο που είχε αναληφθεί και, ως εκ τούτου, δεν αποτέλεσε βάσιμη υπεράσπιση έναντι της εγγυητικής υποχρέωσης.

Η προσέγγιση αυτή έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθώς καταδεικνύει ότι οι έννομες συνέπειες μιας ενδεχόμενης παράλειψης ενημέρωσης δεν αξιολογούνται απομονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με το περιεχόμενο της παρεχόμενης πληροφόρησης, τη φύση της συναλλαγής, το εύρος της εγγυητικής υποχρέωσης και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της σαφούς και συνεπούς συμβατικής τεκμηρίωσης στο πλαίσιο τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Ειδικότερα, όταν η πρόθεση των μερών είναι η παροχή συνεχούς εγγυητικής κάλυψης, το εύρος της κάλυψης και το ανώτατο όριο της εγγυητικής ευθύνης θα πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια στο εγγυητήριο έγγραφο. Η ύπαρξη σαφούς συμβατικού πλαισίου περιορίζει ζητήματα ερμηνείας και συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου ως προς την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.

Παράλληλα, η απόφαση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεπούς σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων εγγράφων που συνθέτουν μια χρηματοδοτική συναλλαγή. Η επιστολή έγκρισης, η συμφωνία πιστωτικής διευκόλυνσης, το εγγυητήριο και οι λοιπές εξασφαλίσεις θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποτυπώνουν με συνέπεια τη συμφωνία των μερών και τη φύση της σχετικής χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η τήρηση των εφαρμοστέων νομοθετικών υποχρεώσεων ενημέρωσης. Η συστηματική συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και συμβάλλει στη σαφή αποτύπωση της πιστωτικής σχέσης.

Για την τραπεζική πρακτική, η απόφαση αναδεικνύει, ως εκ τούτου, τη σημασία της σωστής συμβατικής διατύπωσης, της επαρκούς τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών συναλλαγών και της τήρησης των εκάστοτε εφαρμοστέων νομοθετικών απαιτήσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απόφαση παρέχει χρήσιμη καθοδήγηση για τη διαμόρφωση και τεκμηρίωση εγγυητικών εξασφαλίσεων στο πλαίσιο σύγχρονων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη σημασία της προσεκτικής αξιολόγησης του περιεχομένου και της έκτασης κάθε εγγυητικής δέσμευσης.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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