En septembre 2026, à l’occasion de la tournée Perspectives fiscales de McCarthy Tétrault, des membres de notre groupe national de droit fiscal ont eu l’occasion de présenter aux participants un aperçu de l’évolution du paysage fiscal canadien et de leur offrir un aperçu stratégique ainsi que des conseils concrets. La discussion a porté sur les récentes modifications législatives apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR), notamment les propositions législatives publiées par le ministère des Finances le 23 juillet 2026 (les Propositions de juillet 2026) et les propositions législatives mettant en œuvre la Mégadéduction à la productivité, publiées par le ministère des Finances le 15 septembre 2026 (les Propositions concernant la mégadéduction).

Propositions de juillet 2026 – Les modifications proposées à la définition de « bien canadien imposable »

Les modifications proposées à la définition de « bien canadien imposable » (BCI) énoncées dans les Propositions de juillet 2026 méritent une attention particulière. Même si, à première vue, les changements ne semblent pas importants, ils pourraient entrainer des répercussions extrêmement importantes dans la pratique.

Trois modifications proposées concernent la définition de « bien canadien imposable » prévue au paragraphe 248(1) de la LIR.

Premièrement, les participations dans des sociétés de personnes qui sont des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeur désignée seront désormais traitées de la même manière que les actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée.

Deuxièmement, les règles de transparence prévues à l'alinéa d) qui régissent le statut de BCI des actions d'une société privée seraient modifiées afin de revoir les conditions dans lesquelles il est permis, pour déterminer le statut de BCI des actions d'une société donnée ou des participations dans une société de personnes donnée, de regarder au-delà des actions d'une société filiale ou des participations dans une société de personnes filiale de la société ou de la société de personnes donnée (la filiale), afin de prendre en compte les biens sous-jacents dont la filiale tire indirectement sa valeur. Selon les règles actuelles, les règles de transparence ne s'appliquent que si les actions de la filiale ou les participations dans celle-ci sont elles-mêmes des BCI. Si elles sont adoptées, les Propositions de juillet 2026 permettront d'appliquer les règles de transparence dans tous les cas, sauf lorsque les actions ou les participations de la filiale sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. Dans certains cas, cette modification proposée élargit considérablement la règle de transparence prévue à l’alinéa d), comme il est illustré dans l’exemple suivant :

Cet exemple vise l’hypothèse où les actions de Filiale 1 et de Filiale 2 ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. Les actions de Filiale 1 sont des BCI (puisque plus de 50 % de leur valeur est tirée de BCI), mais les actions de Filiale 2 ne sont pas des BCI.

Selon les règles actuelles, les actions de Gestco ne seraient pas des BCI parce que, pour établir s’il s’agit de BCI, on n’applique les règles de transparence qu’aux actions de Filiale 1. La juste valeur marchande (JVM) de Gestco est de 310 000 $, dont seulement 100 000 $ (<50 %) proviennent indirectement de BCI.

Les modifications proposées auraient pour effet d’élargir les règles de transparence à toutes les actions de la Filiale à moins que ces actions ne soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. Dans ce cas précis, 160 000 $ de la JVM de 310 000 $ de Gestco proviendraient de BCI, de sorte que les actions de Gestco constitueraient des BCI.

Dans d’autres cas de figure, les modifications apportées à l’alinéa d) restreignent la portée de la définition de BCI, par exemple lorsque les actions d’une filiale inscrites à la cote d’une bourse désignée tirent plus de 50 % de leur JVM de BCI, comme l’illustre l’exemple ci-après.

Dans ce cas, en vertu des règles actuelles, les actions de Gestco non résidente constitueraient des BCI de sa société mère non résidente parce qu’en vertu de l’alinéa e) de la définition de BCI, Gestco non résidente est propriétaire de plus de 25 % des actions de Pubco (société publique) et plus de 50 % de la JVM des actions de Pubco proviennent de BCI. Les actions de Gestco non résidente seraient des BCI pour le non-résident, car, selon les règles de transparence, plus de 50 % de la JVM de ses biens proviennent de BCI. En vertu des règles proposées, les règles de transparence ne s’appliquent pas à l’égard des actions de Pubco et, par conséquent, les actions de Gestco non résidente détenues par un non-résident ne sont pas des BCI.

Enfin, un autre changement important concerne le traitement des options, droits et intérêts sur certains biens (ci-après collectivement désignés les « options ») aux termes de la définition de BCI. En vertu des règles actuelles, les options étaient pertinentes dans deux cas :

à l’alinéa f) à titre de catégorie distincte de BCI si l’option concernait l’un des biens décrits aux alinéas a) à e) de la définition de BCI; toutefois, les options ne seraient pas regroupées avec les biens décrits dans les alinéas a) à e) aux fins de la définition, de sorte qu’aux fins du sous-alinéa e)(i), pour déterminer si une personne détenait au moins 25 % des actions d’une catégorie donnée d’une société dont les titres sont inscrits à la cote d’une une bourse désignée, il était possible de détenir 24 % des actions d’une catégorie ainsi qu’une option d’acquérir 1 % supplémentaire des actions de cette même catégorie sans atteindre le seuil de 25 %;

pour déterminer la JVM des biens sous-jacents d’une société privée au sous-alinéa d)(iv), ou d’une société publique conformément au sous-alinéa e)(ii). La définition proposée de BCI abroge l’alinéa f) et supprime la référence aux options pour déterminer les biens sous-jacents d’une société privée ou publique. En revanche, le paragraphe proposé (1.2) introduit une nouvelle règle selon laquelle un bien visé à l’un des alinéas a) à e) de la définition de BCI est réputé inclure une option, un droit ou un intérêt sur le bien, que ce bien existe ou non. Les notes techniques accompagnant les propositions précisent que cette disposition de présomption vise à élargir le traitement des options aux fins de la définition de BCI et que, dans l’exemple ci-dessus, un contribuable qui détient 24 % des actions d’une catégorie donnée d’une société publique et qui détient également une option pour acquérir 1 % de plus des actions de cette catégorie satisferait au critère de propriété de 25 % prévu au sous-alinéa e)(i).

Modifications et propositions législatives

1. Mégadéduction à la productivité

La Mégadéduction à la productivité, annoncée le 15 septembre 2026, accordera la passation en charges immédiate à un large éventail de biens amortissables de façon permanente. Cette déduction réduira le taux effectif marginal d’imposition du Canada, ou TEMI (mesuré comme l’impôt applicable à un dollar supplémentaire d’investissement d’une entreprise), à 6,4 %. La Mégadéduction à la productivité vise à stimuler l’investissement des entreprises, à accroître la certitude et la simplicité pour les entreprises, ainsi qu’à renforcer la compétitivité fiscale du Canada.

La Mégadéduction à la productivité est destinée à être permanente et s’appliquera au coût en capital des biens amortissables admissibles assujettis aux règles de la déduction pour amortissement (DPA) qui sont acquis à compter du 15 septembre 2026, sous réserve de certaines exclusions (p. ex., les bâtiments compris dans les catégories 1 et 3 de la DPA, les franchises, les licences, l’achalandage, certaines voitures de tourisme et les pipelines réglementés de distribution de gaz naturel). La Mégadéduction à la productivité s’appliquera aussi aux frais d’aménagement au Canada (FAC) engagés à compter du 15 septembre 2026, y compris un montant réputé être des FAC d'un contribuable parce qu’ils ont fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention d’actions accréditives conclue le ou après cette date.

Un bien admissible doit généralement être un bien « neuf » (c’est-à-dire que le bien i) n’a été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable, et ii) qu’aucun montant n’a été déduit au titre de la DPA ou d’une perte finale relativement à ce bien). Toutefois, un bien qui a été utilisé ou acquis en vue d’être utilisé à quelque fin que ce soit avant que le contribuable ne l’acquière peut être admissible à la passation en charges immédiate dans les cas suivants :

ni le contribuable ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance n’était auparavant propriétaire du bien;

le bien n'a pas été transféré au contribuable dans le cadre d’un roulement avec report de l’impôt.

La passation en charges immédiate de l’équipement de liquéfaction de la catégorie 47 utilisé dans une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) sera réalisée au moyen d’une déduction supplémentaire qui porte le taux de DPA applicable à cet équipement à 100 % (au lieu du taux de 50 % proposé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026). Cet abattement ne peut être demandé que sur les revenus provenant des activités de liquéfaction du gaz naturel menées dans cette installation.

Le taux de DPA accéléré de 10 % annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 pour les bâtiments non résidentiels de la catégorie 1 utilisés dans les installations de GNL continuera de s'appliquer.

Les installations de GNL ne seront pas tenues de respecter l'exigence relative à l'intensité des émissions attendue proposée dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 pour avoir droit soit à la passation en charges immédiate pour l’équipement de liquéfaction de la catégorie 47, soit à la DPA accélérée pour les immeubles non résidentiels de la catégorie 1 admissibles.

Les biens qui ne sont pas admissibles à la Mégadéduction à la productivité peuvent tout de même être admissibles à la Superdéduction à la productivité, y compris l'Incitatif à l'investissement accéléré rétabli annoncé dans le budget fédéral de 2025.

Pour plus d'information sur la Mégadéduction à la productivité, voir : « Mégadéduction à la productivité : principales mesures fiscales annoncées lors du Sommet canadien de l’investissement ».

2. Pouvoirs accrus de vérification de l’ARC – Projet de loi C-31

Le Budget de 2024 proposait d’importantes modifications aux pouvoirs de collecte de renseignements de l’ARC en vertu de la LIR, notamment :

le pouvoir de l’ARC de délivrer un avis de non-conformité ( ANC ), qui suspend la période normale de nouvelle cotisation relativement à toutes les questions et à toutes les parties ayant un lien de dépendance avec un contribuable jusqu’à ce que le ministre « soit convaincu » que les renseignements ont bien été fournis;

), qui suspend la période normale de nouvelle cotisation relativement à toutes les questions et à toutes les parties ayant un lien de dépendance avec un contribuable jusqu’à ce que le ministre « soit convaincu » que les renseignements ont bien été fournis; une pénalité automatique de 50 $ par jour durant lequel l’ANC demeure en vigueur;

l’obligation pour les contribuables de fournir des renseignements ou des documents sous serment ou affirmation solennelle;

une pénalité pour non-respect d’une ordonnance d’exécution égale à 10 % de l’impôt total à payer pour les années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance d’exécution (lorsque l’impôt payable dépasse 50 000 $).

Les propositions législatives publiées en août 2025 ont introduit certaines modifications favorables aux contribuables, notamment une exception en cas de non-respect d’un ANC lorsque le contribuable croyait raisonnablement que les renseignements bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat, un pouvoir discrétionnaire de l’ARC d’imposer une pénalité au titre d’une ordonnance d’exécution, ainsi que l’introduction d’une exigence de proportionnalité pour les pénalités.

La discussion sur les propositions législatives de 2025 figurait dans notre tournée Perspectives fiscales pour le T1. Pour plus d’information, veuillez consulter « Points clés à retenir des Perspectives fiscales de McCarthy Tétrault : janvier et février 2026 ».

Le 4 mai 2026, le gouvernement a présenté le projet de loi C-31 (Loi no 2 d’exécution du budget de 2025), qui comprenait d’autres modifications aux pouvoirs accrus de vérification de l’ARC, notamment :

la suppression de l’obligation pour les contribuables de communiquer des renseignements sous serment ou affirmation solennelle;

des pénalités liées à une ordonnance d’exécution limitées à 10 % du montant total de l’impôt payable par un contribuable pour chaque année d’imposition à laquelle l’ordonnance se rapporte, l’ARC ayant le pouvoir discrétionnaire de renoncer à imposer la pénalité lorsqu’elle détermine que cette pénalité est disproportionnée ou injuste (toutefois, les critères sur lesquels l’ARC s’appuiera pour prendre cette décision ne sont pas clairement définis);

le ministre doit obtenir une ordonnance d’exécution lorsqu’il demande des renseignements à un tiers concernant une personne non liée;

les demandes visant des renseignements étrangers sont assujetties au régime de l’ANC et peuvent être exécutées au moyen d’ordonnances d’exécution;

la règle selon laquelle un ANC annulé est réputé n’avoir jamais été envoyé ni signifié ne s’applique pas aux fins de la règle prévoyant que le délai normal pour l’établissement d’une nouvelle cotisation d’un contribuable est suspendu tant qu’un ANC fait l’objet d’un contrôle judiciaire.

3. Propositions de juillet 2026 – Mises à jour sur les prix de transfert

Les Propositions de juillet 2026 comprenaient un projet de règlement mettant en œuvre les exigences simplifiées en matière de documentation prévues au nouveau paragraphe 247(4.1).

Le nouveau paragraphe 247(4.1) prévoit que les exigences en matière de documentation ponctuelle énoncées au paragraphe 247(4) peuvent ne pas s’appliquer lorsque le contribuable (ou la société de personnes), pour une année d’imposition ou un exercice donné relativement à une opération, i) respecte les conditions prescrites, et ii) établit, obtient et fournit la documentation prescrite de la manière prescrite.

Les règles sur la documentation ponctuelle simplifiée peuvent s’appliquer dans les cas suivants (lorsque le contribuable ou la société de personnes choisit de faire appliquer le paragraphe 247(4.1)) :

Il s’agit de « petits » contribuables ou sociétés de personnes, c’est-à-dire de contribuables ou sociétés de personnes dont le total du revenu brut (celui du contribuable, de la société de personnes et de tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales qui est un résident auquel le contribuable ou la société de personnes appartient) pour une année d’imposition antérieure est de 25 000 000 $ ou moins, à condition que : le contribuable (ou la société de personnes) n’a disposé d’aucun bien intangible (ou incorporel) en faveur d’une personne non résidente avec laquelle le contribuable (ou la société de personne) a un lien de dépendance; le contribuable n’a pas versé de paiement de redevances à une personne non résidente avec laquelle il a un lien de dépendance ni reçu de paiement redevances d’une telle personne.

L’achat de biens tangibles lorsque le montant versé est de 2 000 000 $ ou moins.

La réception ou la prestation de services si le montant versé est de 2 000 000 $ ou moins.

L’emprunt ou le prêt d’argent si les intérêts payés au cours de l’année ou de la période donnée s’élèvent à 1 000 000 $ ou moins.

Lorsque les exigences prévues dans le règlement proposé sont respectées, le contribuable ou la société de personnes est réputé satisfaire aux « conditions prescrites » du nouvel alinéa 247(4.1)a) de la LIR, et les exigences plus contraignantes en matière de documentation ponctuelle prévues au paragraphe 247(4) ne devraient pas s’appliquer.

Selon les règles sur la documentation ponctuelle simplifiée, les dossiers ou documents doivent fournir une description exacte des modalités et conditions de l’opération, y compris l’identité des participants, les biens, les services ou les détails pertinents du prêt, ainsi que les sommes payées ou payables. Les documents doivent également fournir une description exacte des analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont bel et bien fondés sur des conditions de pleine concurrence et, lorsqu’un « petit » contribuable ou une « petite » société de personnes, un calcul du total du revenu brut du contribuable, de la société de personnes ou de tout autre membre résident du groupe d’entreprises multinationales auquel le contribuable appartient pour la période ou l’année précédente.

Bien que les règles sur la documentation ponctuelle simplifiée dispense explicitement les contribuables admissibles et les opérations admissibles des exigences de documentation plus lourdes du paragraphe 247(4), il n’est pas certain que le fardeau en matière de conformité par rapport aux pratiques antérieures s’en trouvera allégé. Les contribuables et leurs conseillers ont toujours suivi une approche plus pragmatique à l’égard des opérations simples et de faible valeur, et l’ARC préconise depuis longtemps une documentation simplifiée pour ce genre d’opérations. Dans sa note de service (Mémorandum sur les prix de transfert PTM-09 :Efforts sérieux en vertu de l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu, publiée le 18 septembre 2006), l’ARC affirme qu’« au moment de préparer la documentation, le contribuable devrait tenter d'évaluer l'importance des opérations relativement à son entreprise en fonction des coûts administratifs supplémentaires requis afin de préparer ou d'obtenir cette documentation » et que « les contribuables ne sont pas tenus d'aller au-delà de ce qui est raisonnable en ce qui concerne la documentation ». Il n’est pas clair si les contribuables qui se sont prévalus de la pratique administrative de l’ARC énoncée dans le PTM-09 doivent maintenant indiquer un choix en vertu du paragraphe 247(4.1) pour pouvoir continuer de bénéficier de cette pratique.

4. Propositions de juillet 2026 – Revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) et prestation de services

L’alinéa 95(2)b) de la LIR est une règle conçue pour prévenir l’érosion de l’assiette fiscale selon laquelle la fourniture de services par une société étrangère affiliée d’un contribuable (la société affiliée bénéficiaire) est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement (dégageant ainsi du REATB), dans la mesure où les montants payés ou payables au titre des services sont déductibles dans le calcul de l’un ou l’autre des éléments suivants :

du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par certains contribuables;

du REATB d’une autre société étrangère affiliée du contribuable.

L’objectif de politique fiscale lié à cette règle est de veiller à ce que le revenu qui serait autrement imposé au Canada à titre de revenu d’entreprise ou de REATB du payeur ne soit pas converti en revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au moyen de paiements versés à la société affiliée bénéficiaire. Des préoccupations en matière d’équité ont été soulevées auprès du ministère des Finances dans le contexte d’une entreprise de gestion d’actifs, où il n’est pas inhabituel que les promoteurs de fonds détiennent une participation minoritaire dans les fonds qu’ils gèrent.

Dans un tel scénario, où les frais de service sont déductibles par le Fonds dans le calcul du REATB, l’entreprise de gestion de placements exploitée par le gestionnaire est réputée être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, et la totalité du revenu que le gestionnaire tire de la prestation de ces services est incluse dans son REATB, même si la plupart des participations dans le Fonds sont détenues par des tiers sans lien de dépendance.

Des modifications aux règles relatives au REATB visant à remédier à cette situation ont d’abord été proposées dans une lettre de conformité publiée par le ministère des Finances en 2017, et des propositions législatives ont été publiées en 2022. Les Propositions de juillet 2026 fournissent des précisions supplémentaires pour déterminer la répartition du revenu : plutôt que de considérer la totalité des frais de gestion gagnés par le gestionnaire comme un REATB, seule la partie du revenu correspondant à la participation de SoCan (société résidant au Canada) dans le fonds devrait être requalifiée en REATB en vertu de l’alinéa 95(2)b).

La règle s’applique rétroactivement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après 2015.

5. Propositions de juillet 2026 – Règles d’asymétrie hybride

Les Propositions de juillet 2026 introduisent également des modifications aux règles d’asymétrie hybride. Voici quelques points d’intérêt :

Règles relatives à la capitalisation restreinte : les règles relatives à la capitalisation restreinte du paragraphe 18(4) ont été modifiées et s’appliquent désormais en priorité aux règles d’asymétrie hybride. Cette modification faisait suite aux préoccupations exprimées par le Comité mixte sur la fiscalité ABC-CPAC (le Comité mixte ), selon lesquelles les contribuables organiseraient leurs affaires de manière à être assujettis d’abord aux règles d’asymétrie hybride afin d’éviter la retenue d’impôt qui serait payable sur le dividende réputé provenant des intérêts pour lesquels une déduction est refusée en vertu des règles relatives à la capitalisation restreinte.

les règles relatives à la capitalisation restreinte du paragraphe 18(4) ont été modifiées et s’appliquent désormais en priorité aux règles d’asymétrie hybride. Cette modification faisait suite aux préoccupations exprimées par le Comité mixte sur la fiscalité ABC-CPAC (le ), selon lesquelles les contribuables organiseraient leurs affaires de manière à être assujettis d’abord aux règles d’asymétrie hybride afin d’éviter la retenue d’impôt qui serait payable sur le dividende réputé provenant des intérêts pour lesquels une déduction est refusée en vertu des règles relatives à la capitalisation restreinte. Règle sur les dividendes réputés : le projet de loi de janvier 2026 a considérablement élargi les cas dans lesquels des intérêts pour lesquels une déduction est refusée pouvaient être requalifiés en dividendes aux fins de la partie XIII. Le Projet de loi du 23 juillet 2026 revient sur cette approche, de sorte que le traitement du dividende réputé demeurera limité à certains dispositifs fondés sur des instruments financiers hybrides introduits dans le premier volet des règles d’asymétrie hybride.

le projet de loi de janvier 2026 a considérablement élargi les cas dans lesquels des intérêts pour lesquels une déduction est refusée pouvaient être requalifiés en dividendes aux fins de la partie XIII. Le Projet de loi du 23 juillet 2026 revient sur cette approche, de sorte que le traitement du dividende réputé demeurera limité à certains dispositifs fondés sur des instruments financiers hybrides introduits dans le premier volet des règles d’asymétrie hybride. Règles applicables aux payeurs hybrides pour les doubles déductions : les modifications portent sur la façon dont les asymétries sont mesurées et introduisent des règles pour l’évaluation du revenu faisant l'objet d'une double inclusion.

les modifications portent sur la façon dont les asymétries sont mesurées et introduisent des règles pour l’évaluation du revenu faisant l'objet d'une double inclusion. Dispositifs d’entité hybride inversée : les modifications élargissent les conditions applicables aux « dispositifs d’entité hybride inversée », notamment au moyen d’un critère relationnel révisé qui devrait englober davantage de situations mettant en cause des investisseurs dans des entités hybrides inversées.

les modifications élargissent les conditions applicables aux « dispositifs d’entité hybride inversée », notamment au moyen d’un critère relationnel révisé qui devrait englober davantage de situations mettant en cause des investisseurs dans des entités hybrides inversées. Notes explicatives mises à jour : les notes explicatives mises à jour donnent des précisions sur certains concepts, notamment la signification de « payeur hybride » étranger, de « résidence » et d’« entité hybride », ainsi que la définition de « revenu ordinaire ».

Les Propositions de juillet 2026 ne modifient pas l’orientation stratégique des règles d’asymétrie hybride et donnent suite à plusieurs suggestions du Comité mixte. Certaines suggestions du Comité mixte demeurent sans réponse, notamment la date d’entrée en vigueur des règles, soit le 1er juillet 2026.

La discussion sur les règles d’asymétrie hybride figurait dans la tournée Perspectives fiscales du T2. Pour plus d’information, veuillez consulter « Points clés à retenir des Perspectives fiscales de McCarthy Tétrault : mai 2026 ».

Récentes décisions d’intérêt

Nous avons examiné un certain nombre de décisions récentes des tribunaux canadiens en matière de fiscalité qui présente un intérêt, dont les suivantes :

1. Vefghi Holding Corporation, et al. c. Sa Majesté le Roi, 2026 CanLII 79352 (CSC) – Discute quand des sociétés sont « rattachées » par l’intermédiaire d’une fiducie.Pour plus de commentaires sur Vefghi, voir notre article « Dix affaires à connaître en matière d’impôt sur le revenu au Canada en 2025 ».

2. Harvard Properties Inc. v. Canada, 2026 FCA 142 – Si des parties à une opération sont considérées comme ayant entre elles un lien de dépendance pour l’application de l’article 160 de la LIR – application de la règle générale anti-évitement (RGAE).

3. Hunt v. Canada, 2026 FCA 88 –Les principes d’interprétation législative dans le contexte fiscal.

4. Canada c. Martin, 2026 CAF 144 – Application de l’article 115 aux avantages liés à l’emploi d’un non-résident fournissant des services au Canada.

5. STC Steel Technologies Canada, Ltd. v. The King, 2026 TCC 149 – Conversion de devises dans le contexte de l’application du paragraphe 261(16).

6. Bénard c. Le Roi, 2026 CCI 152 – Application des règles relatives aux biens de remplacement à un bien racheté par un contribuable.

7. Chobham Corporation Ltd. v. The King, 2026 TCC 127 – Disponibilité de l’abattement d’impôt du Québec pour une fiducie non résidente réputée résidente du Canada et du Québec.

8. Somerset Limited v. The King, 2026 TCC 123 – Planification visant à éviter le statut de SPCC.

9. Kruivitsky v. The King, 2026 TCC 141 – Déductibilité des frais juridiques engagés pour le compte d’une autre personne aux fins de l’alinéa 60o).

10. Liu v. The King, 2026 TCC 126 – Portée du paragraphe 152(9) modifié et limites de la capacité de l’ARC à soulever de nouveaux arguments.

11. Desjardins Sécurité financière Compagnie d’Assurance Vie c. Le Roi, 2026 CCI 109 –Compétence de la Cour canadienne de l'impôt lorsqu’une loi provinciale intègre par renvoi des dispositions de la LIR.

12.Wilson 555 Avenue Inc. v. R., 2026 TCC 104 – Changement dans l’utilisation d’un bien immeuble.

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