Est-ce que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») doit obtenir une autorisation judiciaire préalable chaque fois qu’une demande péremptoire vise notamment des renseignements concernant des personnes non désignées nommément ? Dans l’affaire Canada (Revenu national) c. Zeifmans LLP, 2026 CAF 147, la Cour d’appel fédérale a jugé que non. En effet, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire dépend de la personne dont le ministre du Revenu national (le « ministre ») doit vérifier la conformité. Lorsque des contribuables désignés font l’objet d’une vérification, les renseignements concernant des personnes non désignées nommément obtenus à la suite de cette vérification ne nécessitent pas d’autorisation judiciaire préalable.

Cette décision confirme que les pouvoirs du ministre en matière de collecte de renseignements dans le cadre du régime fiscal canadien fondé sur l’autocotisation demeurent étendus et que la protection contre les recherches à caractère exploratoire est plus restreinte que certains contribuables et conseillers auraient pu le croire.

Quelle est l’autorité conférée à l’ARC en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu?

Le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») autorise le ministre à exiger de toute personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents à des fins liées à l’administration ou à l’application de la LIR, d’un accord international désigné ou d’une convention fiscale, ce qui en fait un important outil de vérification et d’enquête. Ce pouvoir est limité par l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire avant d’exiger d’un tiers qu’il fournisse des renseignements ou produise des documents concernant des personnes non désignées nommément. Pour qu’une autorisation judiciaire soit accordée, un juge doit être convaincu que la personne non désignée nommément est identifiable et que la demande péremptoire est formulée dans le but de vérifier la conformité aux dispositions de la LIR.

La principale difficulté que soulève l’application de l’article 231.2 survient lorsqu’une demande péremptoire vise des renseignements concernant à la fois des contribuables désignés et des contribuables non désignés nommément. Dans de tels cas, les tribunaux ont dû déterminer si la demande visait véritablement à vérifier la conformité des personnes non désignées nommément ou si les renseignements concernant ces personnes n’étaient sollicités que dans le cadre de la vérification par l’ARC de contribuables identifiables. Cette question est au cœur de l’affaire Zeifmans.

Quels sont les faits dans l’affaire Zeifmans?

En raison des manquements répétés de certains contribuables (les « personnes nommées ») à leur obligation de fournir des renseignements à l’ARC, celle-ci a, en vertu de l’article 231.2, fait parvenir une demande péremptoire de renseignements (la « demande péremptoire ») à Zeifmans, un cabinet d’expertise comptable agissant en tant que représentant autorisé des personnes nommées. La demande péremptoire avait pour objectif d’obtenir des renseignements sur les personnes désignées ainsi que des renseignements concernant les entités « qu’elles détiennent, exploitent ou contrôlent ou qui leur sont autrement apparentées » (les « personnes non désignées nommément »). Zeifmans a fait valoir que l’ARC était tenue d’obtenir préalablement une autorisation judiciaire avant d’émettre une demande péremptoire concernant les personnes non désignées nommément. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont rejeté ces arguments lors d’une instance précédente en contrôle judiciaire.

Zeifmans n’a toutefois pas produit les documents exigés par la demande péremptoire, ce qui a amené le ministre à demander à la Cour fédérale de rendre contre elle une ordonnance d’exécution en vertu de l’article 231.7 de la LIR. La Cour fédérale a refusé d’accorder l’ordonnance de production, estimant que les éléments de preuve démontraient que certaines des personnes non désignées nommément faisaient l’objet d’une vérification et que la demande péremptoire avait pour objectif de faciliter ces vérifications. Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel fédérale.

Une vérification portant sur des personnes non désignées nommément doit-elle faire l’objet d’une autorisation judiciaire préalable?

Selon la Cour d’appel fédérale, si l’ARC demande la production de renseignements concernant des personnes non désignées nommément dans le but de vérifier si elles se conforment à leurs obligations, une autorisation judiciaire préalable est requise. Si les renseignements sont demandés dans le but d’enquêter sur la conformité de personnes désignées, et que le fait que les personnes non désignées nommément fassent l’objet d’une vérification est accessoire ou relève de la pure coïncidence, aucune autorisation judiciaire préalable n’est requise. La question est donc la suivante : de qui le ministre cherche-t-il à vérifier la conformité ? Il est important de noter que la Cour a estimé que, bien que les renseignements obtenus soient susceptibles d’être un jour utilisés dans le cadre d’autres vérifications, toute utilisation future hypothétique de ces renseignements ne suffit pas à établir que l’objectif de la demande péremptoire avait pour but de permettre de vérifier que les personnes non désignées nommément se conformaient à leurs obligations. La Cour a donc rejeté l’idée selon laquelle la simple existence de vérifications concernant des personnes non désignées nommément entraîne automatiquement l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.

La Cour a par ailleurs noté que les renseignements visés par la demande péremptoire présentaient un lien direct avec les vérifications des personnes désignées. Les renseignements demandés par l’ARC concernant les personnes non désignées nommément se rapportaient directement au montant des prêts et au revenu mondial des personnes désignées. Après être arrivée à la conclusion que la demande péremptoire avait pour objectif de vérifier la conformité des personnes désignées, la Cour d’appel fédérale a jugé qu’une autorisation judiciaire préalable n’était pas nécessaire. La Cour a donc accueilli l’appel et ordonné à Zeifmans de répondre à la demande péremptoire.

Points à retenir pour les conseillers juridiques et les contribuables

L’arrêt Zeifmans rappelle que les pouvoirs de l’ARC en matière de collecte de renseignements en vertu de l’article 231.2 de la LIR demeurent exceptionnellement étendus. Si l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire concernant les personnes non désignées nommément constitue une protection importante contre les recherches à caractère exploratoire, la Cour d’appel fédérale a confirmé que cette protection est plus restreinte que certains contribuables et conseillers pourraient croire. Dans la mesure où les renseignements sont demandés aux fins de la vérification de contribuables identifiés, l’ARC pourrait exiger que des tiers lui communiquent des documents détaillés sans avoir obtenu au préalable une autorisation judiciaire. Concrètement, les contribuables pourraient difficilement contester une demande péremptoire au seul motif qu’elle vise également des renseignements concernant d’autres personnes apparentées, même si celles-ci font elles-mêmes l’objet d’une vérification.

Toutefois, les contribuables et leurs conseillers doivent garder à l’esprit que cette autorité n’est pas illimitée. Il convient notamment de noter que les dispositions relatives aux ordonnances de production prévues à l’article 231.7 sont expressément limitées par le privilège des communications entre client et avocat. Un tribunal ne peut rendre une ordonnance de production que s’il est convaincu que les renseignements ou documents demandés ne sont pas protégés par le privilège des communications entre client et avocat. Par conséquent, ce privilège demeure l’une des protections les plus importantes face aux demandes de renseignements de l’ARC. C’est pourquoi nous recommandons aux personnes engagées dans une planification fiscale complexe ou des opérations commerciales importantes de solliciter un avis juridique sans tarder.