Le 27 octobre 2026, le gouvernement de l’Ontario a présenté le projet de loi 140, la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement (le projet de loi 140). Le projet de loi 140 propose de modifier 25 lois et d’en édicter deux nouvelles. Il a été adopté en deuxième lecture le 2 novembre 2026.

Dans le présent billet, nous examinons les modifications législatives contenues dans le projet de loi 140 qui revêtent un intérêt particulier pour les secteurs des infrastructures et de la construction : l’adoption de la Loi de 2026 visant à construire plus rapidement la route 69, ainsi que les modifications apportées à la Loi sur la construction, à la Loi de 2006 sur Metrolinx, à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et à la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

Dans leur ensemble, ces modifications ont des répercussions sur la réalisation des projets par les maîtres d’ouvrage publics, sur la gestion de la trésorerie des entrepreneurs et des sous-traitants et sur les relations des entreprises de services publics et des propriétaires fonciers avec les programmes provinciaux d’infrastructure.

Que signifie le projet de loi 140 pour les secteurs de l’infrastructure et de la construction en Ontario?

Le projet d’élargissement de la route 69 est accéléré grâce à une loi particulière . Le projet serait exempté de nombreux aspects de la Loi sur les évaluations environnementales, et certains travaux préparatoires pourraient débuter avant qu’une évaluation simplifiée soit achevée.

. Le projet serait exempté de nombreux aspects de la Loi sur les évaluations environnementales, et certains travaux préparatoires pourraient débuter avant qu’une évaluation simplifiée soit achevée. Les propriétaires visés pourraient débloquer les retenues liées à la construction à une date annuelle autre que la date anniversaire de la conclusion du contrat . Cela pourrait modifier le moment auquel les retenues sont versées aux entrepreneurs et aux sous-traitants.

. Cela pourrait modifier le moment auquel les retenues sont versées aux entrepreneurs et aux sous-traitants. Le ministre des Transports prend en charge la planification du transport en commun dans la RGTH . Metrolinx s’appuierait sur ce plan pour prendre toutes ses décisions et mener toutes ses actions.

. Metrolinx s’appuierait sur ce plan pour prendre toutes ses décisions et mener toutes ses actions. La province prend des mesures pour atténuer les risques que posent les infrastructures souterraines pour les grands projets . La gestion des infrastructures souterraines a été une source de retards et de dépassements de coûts. Les propriétaires de ces infrastructures pourraient désormais être tenus de communiquer des données à la province, et le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des sanctions administratives.

. La gestion des infrastructures souterraines a été une source de retards et de dépassements de coûts. Les propriétaires de ces infrastructures pourraient désormais être tenus de communiquer des données à la province, et le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des sanctions administratives. La délivrance des permis liés à l’exercice d’activités sur les routes provinciales ou à proximité de celles-ci serait remaniée. Les projets et travaux désignés peuvent aller de l’avant sans permis, ce qui pourrait réduire le risque de retards.

Promulgation de la Loi de 2026 visant à construire plus rapidement la route 69

L’annexe 4 édicterait la Loi de 2026 visant à construire plus rapidement la route 69 pour le réalignement et l’agrandissement de la partie décrite de 68 km de la route 69 dans les districts de Parry Sound et de Sudbury. Si elle était adoptée, la nouvelle loi soustrairait le projet à la Loi sur les évaluations environnementales, sous réserve des exceptions prescrites, et prévoirait que la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’appliquerait pas aux propositions visant à délivrer, à modifier ou à révoquer des actes qui ont trait au projet ou qui y sont liés. Le projet serait plutôt assujetti à un nouveau processus réglementaire d’évaluation de projet décrit aux articles 7 à 14 de la nouvelle Loi.

La nouvelle Loi permettrait également la réalisation de certaines activités avant que l’évaluation du projet ne soit terminée, notamment les activités d’acquisition de biens et de services et de passation de contrats, l’obtention de permis, de licences et d’autorisations, ainsi que certaines opérations foncières et la préparation de terrains, comme l’acquisition ou la disposition d’un intérêt concernant un bien-fonds et la préparation de terrains en vue de leur aliénation ou du transfert de leur administration et de leur contrôle.

Les travaux préliminaires énumérés dans la nouvelle Loi comprennent les travaux de déboisement, la construction de chemins d’accès aux chantiers et les ponts Still River. Le projet deviendrait également un chantier routier prioritaire en vertu de la Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques.

Modifications à la Loi sur la construction

L’annexe 5 du projet de loi 140 modifie le régime actuel de retenue annuelle prévu à la Loi sur la construction. Les modifications font suite aux modifications antérieures apportées par la province au cadre pour le versement annuel d’une retenue prévu à la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, dont nous avons parlé ici (article en anglais). Les modifications permettraient aux propriétaires prescrits par règlement d’indiquer dans le contrat une date annuelle pour le versement d’une retenue, au lieu de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

Le projet de loi 140 ne précise pas quels propriétaires seraient admissibles à se prévaloir de cette souplesse; les propriétaires admissibles seraient plutôt prescrits par un règlement. Pour les contrats existants conclus avant l’entrée en vigueur du règlement prescrivant le propriétaire, le propriétaire prescrit pourrait plutôt fixer une date en publiant un avis.

Pour les propriétaires prescrits, une date commune pourrait simplifier la gestion de l’ensemble d’un portefeuille de projets; toutefois, elle pourrait avoir une incidence sur les prévisions de trésorerie que les entrepreneurs et les sous-traitants établissent en fonction de la date anniversaire de leurs contrats.

Un paragraphe de remplacement du par. 87.4(4) de la Loi sur la construction préciserait que, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2026, les dispositions relatives à la retenue annuelle s’appliqueraient pour la première fois au deuxième anniversaire du jour de conclusion du contrat qui suit le 1er janvier 2026. Tout versement exigé à cette date anniversaire inclurait toutes les retenues accumulées avant cette date. Ces règles s’appliqueraient indépendamment de tout autre contrat ou contrat de sous-traitance en vue de la réalisation de ces améliorations conclu le 1er janvier 2026 ou par la suite.

Le projet de loi 140 créerait également une règle transitoire pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2026 et la date d’entrée en vigueur de ces modifications. Si un propriétaire fixe une date annuelle pour ces contrats conformément au paragraphe 26 (11), et que les règlements désignent également ce propriétaire aux fins de cette règle transitoire, les règles actuelles relatives à la retenue prévues à l’article 26 ne s’appliqueraient pas à ces contrats avant la première occurrence de la date annuelle fixée. D’ici là, les anciennes règles relatives à la retenue prévues à l’article 26.1 continueraient de s’appliquer, même si cet article a été abrogé.

De plus, le projet de loi 140 élargirait le pouvoir du ministre de prendre des règlements en vertu de la Loi sur la construction. Les règlements pourraient encadrer les arbitres intérimaires privés et les honoraires qui leur sont payables, déterminer quels propriétaires peuvent utiliser les nouvelles règles relatives à la date annuelle, régir la façon dont les avis fixant une date annuelle sont publiés et établir les règles transitoires connexes.

Modifications à la Loi de 2006 sur Metrolinx

L’annexe 14 du projet de loi 140 modifierait la Loi de 2006 sur Metrolinx afin de transférer la responsabilité du plan de transport pour le secteur régional de Metrolinx au ministre des Transports. Un nouvel article 6.1 obligerait le ministre à établir le plan, à en préciser le contenu requis et à lui permettre de l’examiner et de le modifier. Metrolinx s’appuierait sur ce plan pour prendre toutes ses décisions et mener toutes ses actions.

Modifications apportées à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

Comme le savent tous ceux qui participent à la réalisation de grands projets d’infrastructure nécessitant des travaux liés à des infrastructures souterraines, le repérage et le déplacement d’infrastructures souterraines sont depuis longtemps une source de retards et de coûts supplémentaires pour ces projets.

L’annexe 15 du projet de loi 140 vise à accélérer le processus visant à traiter l’incidence des infrastructures souterraines sur les grands projets d’infrastructure provinciaux. Il modifierait la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure afin de permettre au ministre de l’Infrastructure d’ordonner à tout propriétaire ou exploitant de fournir des renseignements précis sur ses infrastructures souterraines dans le délai précisé dans l’ordonnance.

Les utilisations autorisées des renseignements sur les infrastructures souterraines se limiteraient à la planification, à la réalisation et à l’exploitation de grands projets d’infrastructure publique (y compris les projets de transport en commun prioritaires et les autres projets d’infrastructure prioritaires prescrits). Les modifications proposées assimileraient également certains renseignements fournis ou révélateurs à des renseignements visés à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée afin qu’ils ne puissent pas être divulgués.

Les modifications prévoient l’imposition d’une pénalité administrative pouvant atteindre 500 000 $ en cas de défaut de fournir les renseignements requis au ministre de l’Infrastructure.

Modifications apportées à la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

L’annexe 20 du projet de loi 140 modifierait la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun afin d’abroger et de remplacer les dispositions relatives à la surveillance des routes principales et des routes à accès limité, afin de préciser les activités exercées sur ces routes ou à proximité de celles-ci qui nécessitent un permis du ministre des Transports.

Voici des exemples de telles activités : l’érection d’un bâtiment, la plantation d’arbres, l’installation d’un panneau, l’utilisation d’un bien-fonds à des fins attirant un grand nombre de personnes, la construction d’un chemin privé et d’une voie d’entrée et, dans le cas des routes à accès limité, l’érection de lignes de transmission d’énergie.

Les modifications autoriseraient le ministre, par voie de règlement, à désigner certaines activités comme étant des « activités prescrites ». Un permis ne serait pas requis pour une activité prescrite; en revanche, la personne qui l’exerce serait tenue de fournir un avis et de se conformer aux exigences ou aux normes applicables. L’exercice de ce pouvoir pourrait réduire les retards liés à l’obtention des permis pour les activités prescrites.

Prochaines étapes et occasions de formuler des commentaires

Le projet de loi 140 a franchi les étapes de la première et de la deuxième lecture et a été soumis au Comité permanent des affaires intérieures.

La province accepte actuellement les commentaires sur certains changements proposés dans le projet de loi 140 par l’intermédiaire du Registre de la réglementation de l’Ontario (RRO). Le cas échéant, la province accepte également les commentaires sur certaines modifications proposées par l’intermédiaire du Registre environnemental de l’Ontario (REO). La liste des avis du REO liés au projet de loi 140 peut être consultée ici. L’avis précis du REO concernant la Loi de 2026 visant à construire plus rapidement la route 69 se trouve ici.

Les commentaires par l’intermédiaire du RRO et du REO sont acceptés jusqu’au 26 novembre 2026.

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