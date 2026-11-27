L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« ACIA ») a publié ses Lignes directrices sur l’étiquetage des produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits (les « Lignes directrices »), qui précisent ses attentes en matière d’étiquetage et de publicité de ces produits de remplacement. L’ACIA accorde une période considérable de transition, exigeant la conformité d’ici le 1ᵉʳ janvier 2030.

En juillet 2024, l’ACIA a publié un projet de lignes directrices sur l’étiquetage et la représentation des produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits et a lancé une consultation publique de 90 jours, comme nous l’avons mentionné dans notre bulletin intitulé Précisions de l’ACIA : nouveau document d’orientation proposé sur l’étiquetage des alternatives à base de plantes pour les œufs. À la suite de la consultation, l’ACIA a publié son « rapport sur ce que nous avons entendu » (voir notre bulletin CFIA Addresses Stakeholders’ “Eggspectations” Regarding Proposed Guidance on Plant-Based Egg Alternatives(en anglais seulement)); on constate que les répondants ont généralement appuyé l’adoption de lignes directrices visant à réduire la confusion chez les consommateurs et à permettre une distinction entre les produits de remplacement à base de plantes et les produits d’œufs normalisés. La version finale des Lignes directrices fournit désormais à l’industrie un cadre pour déterminer les noms usuels, les allégations, les images, les marques de commerce et l’emballage.

L’impression globale demeure essentielle

Les Lignes directrices réaffirment les interdictions prescrites par la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada en matière d’étiquettes et de publicités fausses ou trompeuses, particulièrement en ce qui concerne les aliments susceptibles d’être confondus avec les aliments normalisés. Les produits de remplacement à base de plantes ne répondant pas aux normes applicables aux ovoproduits, leur présentation doit communiquer clairement leur nature véritable.

L’approche de l’ACIA se concentre sur l’impression globale créée par la combinaison des éléments d’étiquetage et de publicité. Ensemble, ces éléments doivent fournir suffisamment d’informations pour que les consommateurs comprennent facilement ce qu’est le produit et, surtout, qu’il ne s’agit pas d’un produit d’œuf. À elle seule, la liste des ingrédients pourrait ne pas suffire à corriger une impression globale qui serait autrement trompeuse. Bien qu’on puisse utiliser des mots, des images et des emballages couramment associés aux produits d’œufs, l’impression générale doit être véridique. Cela comprend la façon dont les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits sont présentés, emballés, annoncés et commercialisés, ainsi que la mesure dans laquelle ils ressemblent à leurs équivalents qui sont des produits d’œufs.

Les noms usuels doivent décrire les produits

Les produits de remplacement à base de plantes doivent porter un nom usuel approprié sur l’espace principal de l’étiquette. À cet effet, les Lignes directrices soulignent que ce nom doit décrire avec précision la nature et la composition fondamentales de l’aliment, plutôt que de simplement identifier l’aliment normalisé qu’il est censé remplacer ou d’indiquer qu’il est « à base de plantes ». De plus, le nom usuel ne doit pas créer d’impression trompeuse quant à la nature, aux propriétés ou au contenu nutritionnel du produit. Il devrait, le cas échéant, indiquer l’ingrédient ou la source d’origine végétale qui caractérise l’aliment. Par exemple, l’ACIA considère que l’appellation « omelette à base de soya » est plus précise sur la nature du produit qu’« omelette à base de plantes ».

Lorsque des termes qualificatifs ou descriptifs sont nécessaires pour désigner l’aliment avec précision, ils doivent être présentés avec le nom usuel et être suffisamment en évidence pour assurer que les consommateurs comprennent la nature véritable du produit.

Les allégations, les images et les marques de commerce sont également importantes

On peut utiliser des allégations comparatives relatives à la teneur nutritive à condition qu’elles soient conformes aux exigences applicables et qu’elles soient véridiques et non trompeuses. De la même façon, des mentions telles que « sans œufs » ou « ne contient pas d’œufs » peuvent aider à préciser qu’un produit n’est pas un produit d’œuf. Toutefois, elles ne doivent pas induire les consommateurs en erreur quant à la présence d’allergènes provenant d’œufs. Par exemple, la mention « ne contient pas d’œufs » est interdite si le produit contient un allergène d’œuf.

Les images d’aliments préparés, comme des omelettes, sont autorisées. Néanmoins, leur emplacement et leur proéminence, ainsi que la façon dont elles interagissent avec d’autres éléments de l’étiquette, contribuent à l’impression globale du produit. Les Lignes directrices adoptent la même approche pour les marques de commerce et les noms commerciaux, qui, comme les autres éléments de l’étiquette, font partie de la détermination générale.

Considérations pratiques pour l’industrie

Avant la date limite du 1ᵉʳ janvier 2030, les entreprises devraient examiner leurs étiquettes et leurs publicités, y compris les noms usuels, les allégations, les marques de commerce, les images et les emballages. Elles devraient accorder une attention particulière à la précision et à la proéminence des termes qualificatifs, plutôt que de s’en remettre à une liste d’ingrédients ou à une mention « à base de plantes » en petits caractères pour établir une distinction entre le produit et son équivalent à base d’œufs.