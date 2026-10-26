Combler les lacunes dans la gouvernance de l’IA : Nouvelles occasions dans les CA pour les femmes chefs de contentieux

Dans la neuvième édition du Rapport de Blakes sur les CA, nous poursuivons notre mission d’éclairer la voie pour les femmes chefs de contentieux qui aspirent à siéger à un conseil d’administration (« CA »), tout en approfondissant notre réflexion sur l’un des défis les plus déterminants de notre époque en matière de gouvernance : l’intelligence artificielle (l’« IA »).

De nos jours, on demande aux CA non seulement s’ils sont prêts à superviser l’IA, mais aussi s’ils disposent du discernement, de la maîtrise et de la vision transversale nécessaires pour la gérer efficacement. Le rapport de cette année examine pourquoi les femmes chefs de contentieux sont particulièrement bien placées pour répondre à ce besoin. Leur travail quotidien – qui consiste à trouver un équilibre entre les risques, l’éthique, la conformité, la stratégie et la complexité opérationnelle – reflète fidèlement les compétences dont les CA ont désormais besoin pour naviguer dans un environnement commercial de plus en plus axé sur l’IA.

Le Rapport de Blakes sur les CA, qui en est à sa neuvième édition, s’appuie sur notre ensemble de données le plus complet à ce jour, couvrant à la fois l’indice composé S&P/TSX et l’ensemble des sociétés par actions inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Cette perspective permet de mieux comprendre dans quels secteurs les femmes chefs de contentieux gagnent du terrain en tant que membres de CA, ceux où cette dynamique s’essouffle et ceux où subsistent encore des occasions importantes inexploitées. Si les données montrent que les femmes chefs de contentieux continuent de bénéficier d’un avantage significatif dans certains segments des CA, en particulier au sein des grandes sociétés, elles mettent également en évidence un ralentissement général de leur progression ainsi que des différences structurelles persistantes dans la manière dont les femmes et les hommes chefs de contentieux accèdent aux CA.

Au-delà des données, le rapport de cette année donne la parole à des administratrices chevronnées qui s’interrogent sur l’arrivée de l’IA au sein des CA et sur l’évolution même de la gouvernance. Leurs réflexions mettent en évidence une idée récurrente : pour assurer une supervision efficace des technologies émergentes, ce n’est pas tant la spécialisation technique qui prime, mais plutôt le discernement, la capacité d’adaptation et l’aptitude à poser les bonnes questions au bon moment – des compétences que les femmes chefs de contentieux apportent déjà dans le cadre de leurs fonctions.

Notre objectif demeure inchangé : informer, inspirer et outiller la prochaine génération de femmes chefs de contentieux afin qu’elles soient en mesure de solliciter un poste au sein d’un CA avec lucidité, détermination et confiance. Ce faisant, nous souhaitons aider les CA à mieux reconnaître et mettre à profit le leadership déjà présent au sein de la communauté des cadres juridiques canadiens.