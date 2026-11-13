ARTICLE · 13 NOVEMBER 2026
Transações federais ampliam alternativas para a regularização de débitos
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal mantêm diversas modalidades de transação tributária abertas no segundo semestre de 2026, oferecendo oportunidades para regularização de passivos...
Transações federais ampliam as opções para regularizar débitos, com condições distintas para dívida ativa, FGTS e contencioso fiscal.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal mantêm, neste segundo semestre de 2026, diferentes modalidades de transação para a regularização de passivos federais. As oportunidades abrangem débitos inscritos em dívida ativa da União, valores de FGTS e créditos em discussão no contencioso administrativo, cada qual com prazos, descontos e condições de pagamento específicos.
Para débitos inscritos em dívida ativa da União, o Edital PGDAU nº 6/2026, cujo prazo de adesão foi prorrogado pelo Edital PGDAU nº 10/2026, permanece aberto até 29 de janeiro de 2027. O edital contempla transações baseadas na capacidade de pagamento do contribuinte, transações para créditos classificados como de difícil recuperação ou irrecuperáveis e transações para débitos de pequeno valor. Conforme a modalidade e o perfil do contribuinte, podem ser concedidos descontos sobre juros, multas e encargos legais, além de prazos ampliados para pagamento.
No âmbito do FGTS, o Edital PGDAU nº 12/2026 permite a negociação de débitos inscritos em dívida ativa do Fundo e das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001, com adesão entre 15 de outubro de 2026 e 29 de janeiro de 2027. O edital prevê redução de até 100% dos juros não destinados aos trabalhadores, das multas e dos encargos legais, limitada a 65% do valor total da dívida, além de condições diferenciadas de parcelamento.
Também seguem abertas, perante a Receita Federal, as transações para débitos em contencioso administrativo. O Edital RFB nº 9/2026 abrange débitos de até R$ 50 milhões e prevê descontos para créditos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, parcelamento e, em certos casos, o uso do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL. Já o Edital RFB nº 10/2026 é voltado a débitos de até 60 salários mínimos de pessoas físicas, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, com descontos de até 50% e pagamento em até 55 prestações. Em ambos os casos, o prazo de adesão termina em 30 de outubro de 2026.
As modalidades atualmente disponíveis representam alternativas relevantes para contribuintes que buscam reorganizar seus passivos e reduzir o custo da regularização fiscal. Como os benefícios variam conforme a natureza do débito, o estágio da cobrança, a capacidade de pagamento e o perfil do contribuinte, a escolha da modalidade deve ser precedida de uma análise individualizada, especialmente diante da proximidade do encerramento das transações relativas ao contencioso administrativo.
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