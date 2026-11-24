ARTICLE · 24 NOVEMBER 2026
STJ Afasta Contribuição Previdenciária Sobre Stock Options E Consolida Entendimento Favorável Às Empresas E Executivos
The Brazilian Superior Court of Justice has unanimously ruled that employer and third-party social security contributions do not apply to stock option plans, marking a significant advancement in the use of these programs as long-term incentive instruments. This decision reinforces previous rulings recognizing the commercial nature of stock options and creates opportunities for companies to review tax assessments and recover improperly collected amounts from the past five years.
Em julgamento realizado no dia 14/10/2026, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que não incidem contribuições previdenciárias patronais e de terceiros sobre os planos de opção de compra de ações (stock options). A decisão, proferida pela Primeira Seção sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.379), representa um importante avanço para a utilização desses programas como instrumentos de participação societária e incentivo de longo prazo.
O julgamento reforça o entendimento firmado pelo próprio STJ no Tema 1.226, em 2024, quando a Corte reconheceu a natureza mercantil dos planos de stock options e afastou a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) no momento da aquisição das ações, admitindo a tributação apenas na posterior alienação, caso seja apurado ganho de capital.
O entendimento ganhou maior segurança jurídica após o STF reconhecer, no Tema 1.440 (ARE 1.540.517/SP), a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a incidência de IRPF nas stock options, preservando a competência do STJ para definir a matéria em última instância. A mesma interpretação quanto à natureza mercantil desses planos deve orientar a incidência das contribuições previdenciárias, conforme agora confirmado pelo STJ no Tema 1.379.
Assim, o STJ consolida uma orientação favorável aos contribuintes, reconhecendo a natureza mercantil e não remuneratória dos planos de stock options enquadrados na legislação societária. Com o julgamento do Tema 1.379, a não incidência das contribuições previdenciárias passa a contar com precedente vinculante específico, cuja observância é obrigatória pelo Poder Judiciário e pela Administração Tributária.
Os efeitos favoráveis desse entendimento já vinham sendo observados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ainda com fundamento no Tema 1.226/STJ.
Em agosto de 2025, no Acórdão nº 2201-012.154, o Conselho afastou a cobrança de contribuições previdenciárias sobre stock options, aplicando o reconhecimento da natureza mercantil estabelecido naquele precedente. Posteriormente, em novembro de 2025, no Acórdão nº 2201-012.413, o CARF novamente afastou a exigência previdenciária, destacando a presença dos requisitos de voluntariedade, onerosidade e risco econômico.
Cabe destacar que o julgamento do Tema 1.379 ainda não é definitivo, pois a União poderá apresentar recursos, inclusive embargos de declaração, após a publicação do acórdão. A possibilidade de interposição de recursos, contudo, não afasta, por si só, a força vinculante do precedente.
Na prática, os precedentes abrem oportunidades relevantes para empresas e executivos, especialmente quanto à revisão e ao cancelamento de autuações fiscais, ao afastamento de cobranças previdenciárias e à recuperação de valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, observados os requisitos legais. Essas medidas ganham especial relevância diante do entendimento historicamente adotado pela Receita Federal, que atribui natureza remuneratória à diferença entre o preço de exercício das opções e o valor de mercado das ações.
Além disso, os precedentes criam um ambiente mais favorável para que empresas revisitem ou implementem programas de stock options. Para tanto, é fundamental avaliar a adequação dos planos e às premissas reconhecidas pelo STJ, especialmente quanto à voluntariedade, à efetiva onerosidade e à exposição dos beneficiários aos riscos inerentes à operação. Essa análise permite identificar oportunidades de eficiência tributária e reduzir riscos de questionamentos pela Receita Federal.
A equipe Tributária do Cescon Barrieu está à disposição para esclarecer dúvidas sobre o tema.
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