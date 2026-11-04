ARTICLE · 04 NOVEMBER 2026
STF e STJ decidem questões sobre IBS, CBS e créditos de ICMS
KLA Advogados
KLA is a young and dynamic full-service law firm, established in 2002. What makes the firm...View firm profile
Recent Brazilian court decisions have begun excluding the new IBS and CBS taxes from ICMS calculation bases during the tax reform transition period, while the Supreme Court establishes critical conditions for penalty applications and credit compensation limits. These judicial developments reshape how companies navigate tax obligations during Brazil's ongoing fiscal transformation.
Nesta newsletter de Direito Tributário, você vai ler:
- STF fixa condições para aplicação de multa a empresas devedoras que distribuam lucros
- Decisões judiciais excluem IBS e CBS da base de cálculo do ICMS durante a transição da reforma tributária
- STF valida limite para compensação de créditos tributários superiores a R$ 10 milhões
- STF afasta o estorno de créditos de ICMS em operações interestaduais com petróleo e derivados
- STJ define que o IRRF não reduz a base de cálculo utilizada para o limite de dedutibilidade do JCP
1. STF fixa condições para aplicação de multa a empresas devedoras que distribuam lucros
O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 32 da Lei nº 4.357/1964 e do art. 52 da Lei nº 8.212/1991, que preveem a aplicação de multa a empresas que distribuam lucros, bonificações ou participações aos sócios enquanto possuírem débitos tributários perante a Fazenda Pública. A análise dos dispositivos foi realizada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5161.
Por maioria, a Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos dispositivos, estabelecendo que a penalidade somente poderá ser aplicada quando preenchidos cumulativamente três requisitos:
- (i) o crédito tributário estiver definitivamente constituído e inscrito em dívida ativa;
- (ii) sua exigibilidade não estiver suspensa por qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN); e
- (iii) o débito não estiver garantido por nenhuma das modalidades admitidas pela Lei de Execução Fiscal.
A decisão afasta a incidência automática da multa em situações nas quais a obrigação tributária ainda esteja sendo discutida administrativamente ou judicialmente, ou quando o contribuinte tenha adotado medidas aptas a assegurar a satisfação do crédito tributário.
2. Decisões judiciais excluem IBS e CBS da base de cálculo do ICMS durante a transição da reforma tributária
A 2ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP proferiu a primeira sentença favorável aos contribuintes para determinar a exclusão do IBS e da CBS da base de cálculo do ICMS durante a transição da reforma tributária. O juízo entendeu que a interpretação adotada pela Fazenda Estadual viola a Constituição Federal e a sistemática instituída pela Lei Complementar nº 214/2025, reconhecendo que os novos tributos foram estruturados sob a lógica do cálculo “por fora”.
A sentença também destacou que a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS reproduziria uma sistemática de tributação em cascata incompatível com os princípios que nortearam a reforma tributária.
Em outra decisão sobre o tema, a 16ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo concedeu medida liminar para afastar a inclusão da CBS e do IBS na base de cálculo do ICMS a partir de 2027. O juízo destacou a ausência de previsão legal para essa inclusão e ressaltou que os novos tributos foram concebidos sob a sistemática de cobrança “por fora”, em linha com os princípios que orientam a reforma tributária.
As decisões representam precedentes relevantes para os contribuintes e reforçam a tese de que a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS é incompatível com a nova sistemática introduzida pela reforma tributária. Permanece a expectativa quanto ao posicionamento dos tribunais sobre a matéria.
3. STF valida limite para compensação de créditos tributários superiores a R$ 10 milhões
O STF formou maioria para validar a limitação mensal da compensação de créditos tributários reconhecidos por decisão judicial definitiva quando o valor ultrapassar R$ 10 milhões. A restrição foi introduzida pela MP nº 1.202/2023, posteriormente convertida na Lei nº 14.873/2024.
Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7.587 e 7.609, a Corte entendeu que o reconhecimento judicial do crédito não confere ao contribuinte o direito de utilizá-lo livremente para compensação, cabendo à lei disciplinar a forma, o momento e os limites de seu aproveitamento. O relator, ministro Cristiano Zanin, destacou que a compensação constitui modalidade de extinção do crédito tributário sujeita às condições previstas em lei.
Com a decisão, foi mantida a sistemática que escalona a compensação conforme o valor do crédito, observando-se parcelas mensais mínimas equivalentes a 1/60 do montante reconhecido. Além disso, a primeira declaração de compensação deve ser apresentada em até cinco anos do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial, o que pode postergar o aproveitamento integral de créditos de elevado valor.
4. STF afasta o estorno de créditos de ICMS em operações interestaduais com petróleo e derivados
O STF julgou o Tema 1.258 da repercussão geral (RE 1.362.742) e decidiu que a imunidade prevista na Constituição Federal para operações interestaduais com petróleo, combustíveis, lubrificantes e seus derivados não exige a anulação dos créditos de ICMS relativos às operações internas anteriores.
A decisão tem efeitos vinculantes; e representa importante precedente para os contribuintes do setor, ao afastar a obrigação de estorno dos créditos acumulados ao longo da cadeia interna de circulação desses produtos. Com isso, entendimentos administrativos e judiciais em sentido contrário tendem a ser revistos, permanecendo a expectativa quanto à publicação do acórdão.
5. STJ define que o IRRF não reduz a base de cálculo utilizada para o limite de dedutibilidade do JCP
A 1ª Turma do STJ julgou o Recurso Especial nº 1.985.788 e decidiu, por maioria, que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) assumido pela pessoa jurídica na hipótese de capitalização dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) não deve ser considerado para reduzir o lucro líquido utilizado na apuração do limite legal de dedutibilidade previsto no art. 9º da Lei nº 9.249/1995.
Prevaleceu o entendimento de que a legislação estabelece uma sequência própria para o cálculo do JCP: primeiro é apurado o lucro líquido, depois é definido o limite de dedução e, somente após a fixação do valor dos juros, ocorre a incidência do IRRF. Assim, a inclusão do imposto nesse cálculo representaria restrição não prevista em lei.
A decisão representa importante precedente para os contribuintes, ao reforçar que limitações à dedutibilidade do JCP devem observar estritamente os critérios estabelecidos em lei. O entendimento pode impactar autuações fiscais e discussões administrativas ou judiciais sobre a matéria, permanecendo a expectativa quanto à publicação do acórdão.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.