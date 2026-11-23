ARTICLE · 23 NOVEMBER 2026
STF confirma imunidade de ITBI na integralização de capital por empresas com atividade imobiliária preponderante
The Brazilian Supreme Federal Court has ruled that property transfer tax immunity applies to real estate companies and holding companies when integrating properties into corporate capital.
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 19 de outubro de 2026, no Plenário Virtual, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.495.108/SP, que corresponde ao Tema 1.348 da repercussão geral. Por maioria de oito votos a dois, a Corte reconheceu que a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na transferência de imóveis para a formação do capital social de pessoas jurídicas também se aplica às sociedades que têm como atividade preponderante a compra e venda ou a locação de imóveis.
Como a matéria foi apreciada sob a sistemática da repercussão geral, a tese fixada deverá orientar o julgamento de casos semelhantes em todas as instâncias do Poder Judiciário. Segundo o ministro relator, há mais de 300 processos sobre o tema sobrestados aguardando a definição do STF. O acórdão ainda não foi publicado, e a decisão permanece sujeita a eventuais embargos de declaração, inclusive com pedido de modulação de efeitos.
1. O que foi decidido?
O STF decidiu que a imunidade do ITBI na integralização de imóveis ao capital social de pessoas jurídicas (art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal) é incondicionada e, portanto, aplica-se independentemente da atividade preponderante da sociedade receptora. Na prática, empresas cuja atividade preponderante seja a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil de imóveis, inclusive holdings patrimoniais e familiares, passam a ter assegurada a imunidade nessas operações, afastando-se as cobranças municipais fundadas exclusivamente nesse critério.
Segundo o entendimento vencedor, a ressalva constitucional relativa à atividade imobiliária preponderante se restringe às operações de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoas jurídicas e não alcança a integralização de capital. Afastou-se, assim, a tese sustentada pelos municípios, que, com base nos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional (CTN), vinham exigindo o ITBI nessas operações. A questão havia sido abordada no Tema 796, em 2020, mas permanecia sem definição vinculante.
Prevaleceu o voto do relator, ministro Edson Fachin, acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. O relator destacou que a imunidade busca estimular o empreendedorismo, facilitar a capitalização das sociedades e favorecer a livre iniciativa. O ministro Alexandre de Moraes acrescentou que a redação constitucional separa as duas hipóteses pela conjunção “nem” e que a condição do art. 37 do CTN não foi recepcionada com alcance suficiente para restringir a imunidade na integralização. Ficaram vencidos os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, na realização do capital social mediante integralização de bens e valores, é incondicionada e, portanto, indiferente à atividade preponderantemente imobiliária, ressalvada eventual prática de simulação ou fraude à lei com o objetivo de usufruir indevidamente da imunidade tributária em questão”.
2. Limites reafirmados pelo Tribunal
- Limite de valor: conforme já definido no Tema 796, a imunidade alcança apenas o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, o excesso pode ser tributado pelo ITBI.
- Simulação e fraude: a tese ressalva expressamente, a pedido do ministro Cristiano Zanin, que a imunidade não impede a atuação fiscal para apurar situações de simulação ou fraude.
- Revisão do lançamento: a imunidade não ampara operações desvinculadas de efetiva integralização de capital, e o CTN autoriza a revisão do lançamento quando comprovados dolo, fraude ou simulação.
3. Impactos nas holdings patrimoniais e nas empresas imobiliárias
- Operações afetadas: constituição de holdings patrimoniais e familiares, reorganização de grupos empresariais e estruturação de empreendimentos imobiliários.
- Fim do critério da atividade preponderante: a atividade de compra e venda ou locação de imóveis da sociedade receptora deixa de ser fator relevante para a imunidade na integralização de capital.
- Balizas mantidas: incidência do ITBI sobre o valor que exceder o capital integralizado e possibilidade de fiscalização de operações simuladas ou fraudulentas.
4. Próximos Passos
- Publicação do acórdão: o acórdão ainda não foi publicado e a decisão permanece sujeita a embargos de declaração, inclusive com eventual pedido de modulação de efeitos.
- Aplicação pelos municípios: podem surgir novas discussões sobre a forma como o entendimento será observado pelas administrações tributárias municipais.
A equipe de Planejamento Patrimonial e Sucessório do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados permanece à disposição para prestar esclarecimentos sobre o tema e assessorar clientes na avaliação dos impactos do entendimento firmado pelo STF sobre estruturas patrimoniais e sucessórias em planejamento.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.