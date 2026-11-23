Está prevista para 16 de novembro a publicação de um novo edital do Acordo Paulista, voltado a débitos de ICMS em contencioso tributário. A iniciativa representa mais uma oportunidade para empresas avaliarem alternativas de regularização de seu passivo fiscal, considerando as condições e os critérios de adesão que serão definidos no edital. Desde seu lançamento, em 2024, o programa já atendeu mais de 66 mil contribuintes. Somente o quarto edital registrou mais de 36 mil adesões, com valores negociados superiores a R$ 6,8 bilhões. Os resultados refletem uma abordagem que considera a capacidade de pagamento dos contribuintes e estimula a solução consensual de conflitos tributários. Com a perspectiva do novo edital, é recomendável antecipar o levantamento dos débitos e a avaliação das discussões em andamento, permitindo comparar os benefícios de uma eventual adesão com a continuidade do contencioso. Nosso time Tributário Administrativo está à disposição para apoiar essa análise e orientar as empresas após a divulgação das regras.