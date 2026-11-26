ARTICLE · 26 NOVEMBER 2026
ANPD Conclui Processo Contra Prefeitura De Feira De Santana Por Exposição De Dados De Saúde De 1.241 Pessoas
Brazil's National Data Protection Authority (ANPD) has sanctioned the Municipality of Feira de Santana for publishing lists in the Official Gazette that linked individuals' names to sensitive health conditions including HIV/AIDS, fibromyalgia, and sickle cell anemia. The agency identified six serious violations involving the improper handling of sensitive personal data, lack of transparency measures, and failure to properly notify affected individuals, resulting in warnings, corrective measures, and mandato
A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) sancionou a Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA por ter publicado, no Diário Oficial do Município, por meio de portarias, listas que associavam nomes de pessoas a condições de saúde (HIV/aids, fibromialgia e anemia falciforme).
O Relatório de Instrução nº 3/2026/CGS/SFI, da Coordenação-Geral de Sanções, individualizou seis condutas, todas classificadas como infrações graves por envolverem dados sensíveis e produzirem efeitos discriminatórios. Como a LGPD afasta a multa para órgãos públicos (art. 52, § 3º), a sanção sugerida combinou advertências, medidas corretivas e a publicização da infração no site da Prefeitura por 180 dias. O relatório será encaminhado ao Superintendente de Fiscalização, que poderá acolhê-lo integralmente, ajustar o enquadramento ou a dosimetria, ou determinar diligências, caso entenda que o processo não está suficientemente instruído.
Principais pontos apurados pela ANPD:
- Finalidade (art. 6º, I): os dados foram fornecidos para obter o benefício de transporte; a divulgação nominal em diário oficial é tratamento posterior incompatível com essa finalidade e viola a legítima expectativa dos titulares. A ANPD considerou o tratamento ilegal por violar o sigilo assegurado pela Lei nº 14.289/2022 à condição de pessoas vivendo com HIV.
- Ausência de encarregado e transparência (art. 6º, VI): o Município não havia nomeado encarregado e nem publicado política de privacidade.
- Segurança, prevenção e prestação de contas (art. 6º, VII, VIII e X, e arts. 46, 47 e 49): a ANPD entendeu que a Prefeitura não aplicou nenhuma medida preventiva para proteger os dados, estando ausente política de segurança da informação, plano de resposta a incidentes, revisão prévia das atividades de tratamento ou anonimização.
- Comunicação do incidente (art. 48): a ANPD entendeu que a nota pública no site não substitui a comunicação direta e individualizada exigida pelo Regulamento de Comunicação de Incidentes. Dos 1.241 titulares, houve tentativa de notificação postal de apenas 22 (1,77%).
O Despacho Decisório ainda não foi publicado no site da ANPD. Cabe recurso ao Conselho Diretor no prazo de 10 dias úteis, contados da intimação.
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