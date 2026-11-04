Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams Atomenergiegesetz Für Ausländische Berater Und Investoren

Markteintritt | Projektgenehmigungen | Compliance und Haftung

Eine wirtschaftliche Chance, die einen präzisen rechtlichen Weg erfordert

Das vietnamesische Atomenergiegesetz Nr. 94/2025/QH15 schafft einen Rahmen für die Beteiligung am Nuklear- und Strahlungssektor des Landes. Für ausländische Berater, Technologieanbieter und Investoren besteht die wirtschaftliche Aufgabe darin, eine konkrete Rolle mit den Genehmigungen, beruflichen Fähigkeiten und finanziellen Verpflichtungen abzustimmen, die für ihre rechtmäßige Ausübung erforderlich sind. Die Gründung einer Gesellschaft, die Erteilung eines Auftrags oder eine ausländische technische Qualifikation erfüllen für sich allein nicht die nuklearrechtlichen Anforderungen.

Das Gesetz trat am 1. Januar 2026 in Kraft. Es gilt ausdrücklich für ausländische Organisationen und Einzelpersonen, die in Vietnam Tätigkeiten im Bereich der Atomenergie ausüben. Sein Anwendungsbereich geht über die Stromerzeugung hinaus und umfasst Forschung, Ausbildung, industrielle und medizinische Strahlenanwendungen, Transport, Materialbewirtschaftung und bestimmte Unterstützungsleistungen. [Artikel 1, 2, 4(13), 72]

Die erste Investitionsentscheidung betrifft die Wahl der Rolle

Ein kaufmännischer Berater, ein regulierter Strahlendienstleister, ein Reaktorausleger, ein Bauunternehmer und ein Anlagenbetreiber unterliegen unterschiedlichen Pflichten. Das Projekt sollte daher mit einer schriftlichen Klassifizierung der Tätigkeiten und einer Genehmigungsmatrix beginnen. Daraus ergibt sich, wer einen Antrag stellen muss, welche Nachweise erforderlich sind, welche Tätigkeiten zurückgestellt werden müssen und welche Kosten in die Wirtschaftlichkeitsrechnung gehören.

Dieser Leitfaden erläutert die wesentlichen gesetzlichen Pflichten und überführt sie in eine Checkliste für den Markteintritt sowie eine Compliance-Matrix. Empfehlungen zu Verträgen und internen Kontrollen werden als praktische Maßnahmen gekennzeichnet; sie werden nicht als zusätzliche gesetzliche Anforderungen dargestellt.

Das aktuelle Regelungspaket zugrunde legen

Das Gesetz ist zusammen mit seinen Änderungen, den einschlägigen Durchführungsinstrumenten und projektspezifischen Entscheidungen zu lesen. Die konsolidierte Fassung Nr. 64/VBHN-VPQH enthält Änderungen, die im März und Juli 2026 wirksam wurden. Zu den wichtigsten Durchführungsinstrumenten gehören die Dekrete 316/2025, 331/2025 und 332/2025; Verwaltungssanktionen sind im Dekret 71/2026 geregelt. Bei jeder transaktionsbezogenen Prüfung sind außerdem die einschlägigen Rundschreiben und etwaige spätere Änderungen zu ermitteln. [Quellen 1-7]

1. Marktzugang und Chancen für Berater

Ausländische Beteiligung ist anerkannt, die Voraussetzungen müssen jedoch nachgewiesen werden

Das Gesetz fördert internationale Zusammenarbeit, Ausbildung, Forschung, Technologietransfer und Investitionen zur Unterstützung der nuklearen Entwicklung. Artikel 13 erkennt verschiedene Formen der Mittelbeschaffung an, darunter öffentlich-private Partnerschaften, Darlehen, Joint Ventures, Leasing und Sponsoring. Diese Bestimmungen sind wirtschaftlich relevant, begründen jedoch weder ein uneingeschränktes Recht auf ausländisches Eigentum noch eine automatische Investorenauswahl oder einen Anspruch auf den Betrieb eines Kernkraftwerks. [Artikel 5, 11-13]

Ein potenzieller Teilnehmer sollte seine zulässigen Geschäftstätigkeiten, investitions- und gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen, die vertragliche Leistungsstruktur und seine Eignung nach den anwendbaren Vergaberegeln jeweils gesondert feststellen. Soweit einschlägig, sind die Anforderungen für ausländische Auftragnehmer sowie des Bau-, Arbeits-, Einwanderungs-, Steuer-, Grundstücks-, Umwelt- und Elektrizitätsrechts zu prüfen. Das Atomenergiegesetz selbst lässt an zahlreichen Stellen die Anwendung anderer Rechtsvorschriften unberührt. [Artikel 41-48]

Die konkrete Leistung klassifizieren, nicht nur die Berufsbezeichnung

Strahlungsarbeit nach Artikel 14 bedarf grundsätzlich einer Genehmigung nach Artikel 56(1), sofern keine vorgeschriebene Ausnahme gilt. Die in Artikel 15 aufgeführten Dienstleistungen zur Unterstützung der Atomenergie erfordern eine Dienstleistungsregistrierung nach Artikel 56(2); Berufsausübungsnachweise werden gesondert in Artikel 57 behandelt. Die Durchführungsbestimmungen legen die detaillierten Anforderungen an Eignung, Personal, Ausrüstung, Antragstellung und Gültigkeitsdauer fest. [Artikel 14, 15, 56-58]

Die Liste in Artikel 15 umfasst Schulungen zur Strahlensicherheit, Installation und Wartung von Strahlungs- oder Nuklearausrüstung, Personendosimetrie, Radioaktivitätsbewertungen, Geräteprüfung, Kalibrierung, Dekontamination, Strahlungsüberwachung und Tests. Allgemeine kaufmännische Beratung oder Projektmanagementberatung wird in der vorliegenden gesetzlichen Liste nicht ausdrücklich genannt. Dies ist eine Klassifizierungsfrage und keine pauschale Befreiung: Zusätzliche vorgeschriebene Dienstleistungen und der tatsächliche technische Leistungsumfang sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen.

Unterstützung bei der regulatorischen Begutachtung ist eine ausdrückliche Chance

Artikel 50 gestattet den zuständigen staatlichen Begutachtungsbehörden, technische Unterstützungsberater für einzelne oder sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Begutachtung von Standorten, Technologien sowie Sicherheits- oder Sicherungsfragen von Kernkraftwerken zu beauftragen. Diese Kosten werden in die Gesamtprojektinvestition einbezogen. Artikel 52(3) erstreckt den Begutachtungsrahmen auf Forschungsreaktoren. Dies schafft eine gesetzliche Grundlage für Beratungsmandate, erteilt jedoch keinen Auftrag und bestätigt nicht die Eignung eines bestimmten ausländischen Unternehmens.

Praktische Empfehlung: Unterscheiden Sie zwischen einem Owner’s Engineer beziehungsweise Berater des Projektentwicklers und einem Berater, der eine regulatorische Begutachtung unterstützt. Prüfen Sie vor Annahme einer Rolle die vergaberechtliche Eignung, konkurrierende Mandate, Unabhängigkeit und vertrauliche Informationen. Richten Sie das Angebot auf das konkrete Genehmigungsdossier, die technischen Nachweise und die in der jeweiligen Phase erforderlichen Leistungen aus.

Nicht davon ausgehen, dass ausländische Qualifikationen automatisch anerkannt werden

Ordnen Sie die Aufgaben jedes vorgesehenen Experten den vietnamesischen Zertifizierungs- und Baukapazitätsanforderungen zu. Holen Sie die erforderlichen Registrierungen und Nachweise ein, bevor regulierte Dienstleistungen erbracht werden; klären Sie einen etwaigen Anerkennungsweg für ausländische Qualifikationen, anstatt eine im Herkunftsland erteilte Zulassung als ausreichend anzusehen. [Artikel 44(1), 56, 57]

2 Nuklearprojekte erfordern getrennte Genehmigungsstufen

Bei einem Kernkraftwerk dienen Investitionsgenehmigung, Standortgenehmigung, Baugenehmigung, Inbetriebnahmegenehmigung und Betriebsgenehmigung unterschiedlichen Zwecken. Projektzeitplan und Verträge sollten ihre Abhängigkeiten dokumentieren. Die folgende Übersicht ist eine gesetzliche Genehmigungsmatrix und keine Zusicherung, dass sämtliche sonstigen Genehmigungen abschließend erfasst sind.

Phase Erforderliche Entscheidung oder Nachweis Gesetzliche Grundlage Investitionsweg Verfahren zur Investitionspolitik und Investitionsentscheidung bestimmen; geeignete Unterlagen für Vor- und Durchführbarkeitsstudien erstellen. 42, 45 Standort Detaillierte Standortbewertung und Standortgenehmigung durch den Premierminister; die Genehmigung kann der Investitionsentscheidung vorausgehen oder gleichzeitig mit ihr erteilt werden. 43 Auslegung und Umwelt Qualifizierte Ausleger, Qualitätskontrollen, Begutachtung der nuklearen Sicherheit, Umweltprüfung einschließlich Strahlungsauswirkungen. 44, 45 Bau Nukleare Baugenehmigung vor Errichtung von Teilen, die für Strahlen-, Nuklear- oder Sicherungssicherheit relevant sind. 46 Tests ohne Brennstoff Begutachtung und Genehmigung des Inbetriebnahmeprogramms vor Tests ohne Brennstoff. 47(2) Brennstoffbeladung Inbetriebnahmegenehmigung vor der Beladung mit Kernbrennstoff; Erfüllung der phasenspezifischen Anforderungen an Sicherheit, Personal, Notfallvorsorge, Sicherung und Umwelt. 47(3)-(4) Betrieb Nukleare Betriebsgenehmigung, anschließend Antrag auf Elektrizitätsgenehmigung; Betriebsbedingungen und finanzielle Sicherheiten müssen erfüllt sein. 48, 70 Stilllegung Genehmigter und aktualisierter Plan, Beendigungsgenehmigung, ausreichende Finanzierung und förmliche Anerkennung des Abschlusses. 49

Den Sicherheitsnachweis durchgängig fortführen

Investor und Betreiber müssen Sicherheitsanalyseberichte führen, die über die Phasen Standort, Auslegung, Bau, Inbetriebnahme und Betrieb hinweg konsistent und aktuell bleiben. Diese Unterlagen sind bis zur vollständigen Stilllegung aufzubewahren. Ein für eine Phase erstelltes Dossier beseitigt nicht die Nachweispflichten der nächsten Phase. [Artikel 33(3)]

Sicherheitsrelevante Änderungen der Auslegung während des Baus müssen gemeldet und genehmigt werden, bevor die betroffenen Arbeiten fortgesetzt werden. Änderungen des Inbetriebnahmeprogramms bedürfen ebenfalls der Genehmigung. Kaufmännische Änderungsverfahren sollten beide Kontrollen berücksichtigen. [Artikel 46(4), 47(5)]

Für Forschungsreaktoren gilt ein eigener Genehmigungsweg

Die Artikel 52-54 übertragen zahlreiche Anforderungen für Kernkraftwerke auf Forschungsreaktoren, sehen jedoch ausdrückliche Abweichungen vor. Die Standortgenehmigung wird nach Artikel 53(3) von der zentralen Atomenergiebehörde und nicht vom Premierminister erteilt. Projekte für Forschungsreaktoren sollten einen eigenen Genehmigungszeitplan einschließlich der besonderen Bestimmungen für längere Stillstandszeiten verwenden. Dekret 316/2025 enthält Einzelheiten zur Projektdurchführung. [Quelle 3]

3 Sicherheits- und Lieferkettenkontrollen beginnen vor der Mobilisierung

Die gesetzliche Verantwortung verbleibt bei der Leitung

Das Gesetz weist die primäre Verantwortung für Sicherheit und Sicherung den Organisationen zu, die Strahlungsarbeiten durchführen und einschlägige Anlagen errichten. Die Leiter nuklearer Einrichtungen tragen während des gesamten Lebenszyklus der Anlage die höchste Verantwortung. Die Beauftragung eines erfahrenen Beraters ist wertvoll, überträgt diese gesetzlichen Verantwortlichkeiten jedoch nicht von der verantwortlichen Organisation oder ihrer Leitung. [Artikel 6, 25, 34]

Für genehmigte Strahlungsarbeiten muss die Leitung einen Strahlenschutzbeauftragten benennen und dessen Befugnisse schriftlich festlegen. Zu den einschlägigen Pflichten gehören Schulungen, Gesundheitsuntersuchungen, individuelle Dosisüberwachung, interne Verfahren, Arbeitsplatzüberwachung, Abfallkontrolle und Notfallbereitschaft. Strahlenexponierte Beschäftigte müssen Sicherheitsanweisungen befolgen und Unregelmäßigkeiten melden. [Artikel 20, 25]

Technische Standards benötigen eine vereinbarte Rechtsgrundlage

Artikel 33(2)(dd) verlangt die Einhaltung der anwendbaren vietnamesischen technischen Vorschriften. Fehlt eine einschlägige nationale technische Vorschrift, gestattet die Bestimmung bestimmte vietnamesische, ausländische oder internationale Standards, sofern sie mit den vietnamesischen Gegebenheiten sowie den Sicherheits- und Sicherungsstandards und Leitlinien der IAEO vereinbar sind. Ein vom Lieferanten bevorzugter internationaler Kodex sollte daher den einschlägigen vietnamesischen Anforderungen zugeordnet und in den regulatorischen Dossiers abgebildet werden.

Das Gesetz verlangt fortschrittliche und bewährte Technologie für die Auslegung von Kernkraftwerken sowie das Prinzip der gestaffelten Sicherheitsvorsorge. Investoren müssen Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und Lieferanten beaufsichtigen und die Fertigungsqualität sicherheitswichtiger Strukturen, Systeme und Komponenten prüfen. [Artikel 44(2), 46(3)]

Praktische Empfehlung: Nehmen Sie eine dokumentierte Rangfolge technischer Anforderungen, Lieferantenqualifizierung, Rückverfolgbarkeit, Audit-Rechte, Meldung von Nichtkonformitäten und Genehmigung von Ersatzlösungen in die Beschaffungsunterlagen auf. Artikel 5 unterstützt die Lokalisierung als politische Zielsetzung; er legt selbst keine allgemeine zahlenmäßige Quote für lokale Wertschöpfung fest.

Einfuhren und Transporte benötigen eigene Kontrollen

Die Ein- und Ausfuhr regulierter radioaktiver Stoffe und nuklearer Ausrüstung bedarf der jeweiligen Genehmigungen. Für Transporte sind Sicherheits-, Sicherungs- und Notfallpläne erforderlich; der Transportnotfallplan unterliegt einer Begutachtung. Bestimmte Transitbewegungen bedürfen der Genehmigung des Premierministers; für Quellen mittlerer und geringer Gefährdung gilt eine gesondert vorgeschriebene Behandlung. [Artikel 28-30]

Behandeln Sie die Erklärungsfrist nach Besitzübergang nicht als Erlaubnis, einen kontrollierten Gegenstand ohne die erforderlichen Genehmigungen einzuführen, zu besitzen oder zu verwenden. Anzeige, Erklärung, Genehmigung und Zollabwicklung sind voneinander verschiedene Pflichten. Die Einfuhr radioaktiver Abfälle ist verboten. [Artikel 9(5), 30, 55, 56]

Der Entsorgungsweg muss von Anfang an tragfähig sein

Abfallerzeuger müssen die erforderlichen Entsorgungsmaßnahmen finanzieren. Abfallanlagen benötigen Genehmigungen für Strahlungsarbeiten sowie finanzielle Vorkehrungen für Betrieb und Beendigung. Die Ausfuhr von Abfällen oder abgebrannten Brennelementen setzt Genehmigungen sowie die Zustimmung, Fähigkeit und rechtliche Grundlage des Empfängerstaats voraus. Eine vorgesehene Rücknahmeklausel des Lieferanten schafft für sich allein keinen rechtmäßigen Ausfuhrweg. [Artikel 36-39]

4 Haftung und finanzielle Sicherheiten beeinflussen die Finanzierbarkeit

Strahlenschäden und nukleare Schäden getrennt behandeln

Für Strahlenschäden nach Artikel 68 gelten hinsichtlich Verantwortlichkeit, Entschädigung und Verjährungsfristen die zivilrechtlichen Vorschriften. Nukleare Schäden unterliegen dem besonderen gesetzlichen System der Artikel 69 und 70. Diese Unterscheidung sollte bei der Bestimmung des Umfangs von Berufshaftpflicht-, Bau-, Transport- und Nuklearhaftpflichtversicherung berücksichtigt werden.

Die Verantwortung wechselt an der Grenze zur Inbetriebnahme

Artikel 69(2)(a) weist die alleinige Verantwortung für erfasste nukleare Schäden während der Inbetriebnahme dem Investor und während des Betriebs der Betreiberorganisation zu, sofern der erforderliche Kausalzusammenhang mit einem Ereignis in ihrer Anlage besteht. Die Bestimmung erstreckt die Verantwortung unabhängig davon, wo der daraus resultierende Schaden eintritt. Sie darf nicht dahin verstanden werden, dass das gesetzliche System für jedes Ereignis an jedem Ort der Welt gilt; Artikel 69(1) bestimmt den ereignisbezogenen räumlichen Anwendungsbereich.

Artikel 69(4) verpflichtet Betreiberorganisationen auch ohne Verschulden zum Schadensersatz, vorbehaltlich der dort genannten Ausnahmen, darunter Krieg oder Terrorismus sowie bestimmtes Verhalten des Geschädigten. Die zuletzt zugelassene Betreiberorganisation kann weiterhin für Schäden verantwortlich sein, die durch gestohlenes, verlorenes, weggeworfenes oder aufgegebenes Kernmaterial verursacht werden. [Artikel 69(2)(b)]

Transportverträge müssen den gesetzlichen Verantwortungsübergang regeln

Nach der Grundregel bleibt die versendende Organisation verantwortlich, bis die empfangende Organisation das Material übernimmt. Artikel 69(3) ermöglicht eine schriftliche Vereinbarung, nach der die Verantwortung in einer anderen Transportphase oder auf Wunsch eines Beförderers auf diesen übergeht. Ein Beförderer, der die Verantwortung übernimmt, übernimmt die einschlägigen Betreiberpflichten. Stimmen Sie Haftungsvereinbarung, Nachweis der tatsächlichen Übergabe, Transportgenehmigungen und Versicherungszeitraum aufeinander ab; eine kaufmännische Lieferklausel allein sollte nicht als Lösung aller vier Punkte angesehen werden.

Finanzielle Sicherheiten müssen den Durchführungsbestimmungen entsprechen

Das Gesetz überlässt die Höhe der Entschädigung den Durchführungsbestimmungen. Artikel 105 des Dekrets 332/2025 sieht eine Mindestversicherung oder sonstige Sicherheit von 150 Millionen SZR je Ereignis in einem Kernkraftwerk und 5 Millionen SZR für sonstige nukleare Einrichtungen und Ereignisse beim Transport von Kernmaterial vor. Er regelt außerdem die Gesamtentschädigung je Ereignis und staatliche Unterstützung unter Bezugnahme auf 300 Millionen SZR. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Sicherungs- und Entschädigungsregelungen; sie dürfen nicht auf eine einzige angenommene vertragliche Haftungsobergrenze reduziert werden. [Artikel 69, 70; Quelle 5]

Artikel 70 verlangt für den Antrag auf Betriebsgenehmigung einen Nachweis der Sicherheit. Artikel 105(1)(c) des Dekrets 332/2025 verlangt außerdem Versicherungs- oder sonstige Finanzsicherungsunterlagen beim Antrag auf Inbetriebnahmegenehmigung. Der Versicherungsschutz ist vor Beginn der jeweiligen Exposition zu arrangieren. Staatliche Unterstützung unterliegt gesetzlichen Grenzen; sie stellt keine unbegrenzte staatliche Projektgarantie dar. [Quelle 5]

Vertragliche Risiken bleiben ein gesonderter Due-Diligence-Punkt

Berater und Lieferanten sollten nicht davon ausgehen, dass die gesetzliche Zuordnung nuklearer Schäden Berufspflichtverletzungen, vertragliche, verwaltungsrechtliche oder sonstige Haftungsrisiken ausschließt. Zu prüfen sind Freistellungen, Rückgriff, Nuklearausschlüsse, Verteidigungskosten und die Durchsetzbarkeit von Haftungsbegrenzungen. Für Ansprüche wegen nuklearer Schäden gelten gesetzliche Fristen von 30 Jahren bei Tod oder Gesundheitsschäden und von 10 Jahren bei sonstigen Schäden, jeweils ab dem Ereignis. [Artikel 69(7)]

5 Compliance gilt während des gesamten Projektlebenszyklus

Digitale Aufzeichnungen und Informationssicherheit

Artikel 7 begründet Pflichten zur digitalen Einreichung, Genehmigung und Informationsverwaltung und verlangt rechtzeitige, vollständige und richtige Datenaktualisierungen. Staatsgeheimnisse sind von der gewöhnlichen Plattformregel ausgenommen; Zugang und Nutzung müssen die Vorschriften über Staatsgeheimnisse, personenbezogene Daten und Cybersicherheit beachten. Die Plattform ist kein Grund, sämtliche technischen oder sicherheitsbezogenen Informationen öffentlich zugänglich zu machen.

Praktische Empfehlung: Klassifizieren Sie Projektunterlagen vor ihrer Erhebung oder Weitergabe, kontrollieren Sie Benutzerzugriffe und benennen Sie einen Datenverantwortlichen. Prüfen Sie Offshore-Zugriffe von Ingenieuren, Fernunterstützung und geplante grenzüberschreitende Übermittlungen nach den anwendbaren Daten- und Geheimhaltungsvorschriften. Das Atomenergiegesetz allein beantwortet nicht jede Frage des grenzüberschreitenden Datenverkehrs.

Sicherungsmaßnahmen können auch ohne Kernmaterial am Standort gelten

Die in den Artikeln 62-64 als „nukleare Inspektion“ übersetzten Bestimmungen betreffen nukleare Safeguards und die Überprüfung der Nichtverbreitung einschließlich Tätigkeiten der IAEO. Sie unterscheiden sich von den innerstaatlichen regulatorischen Inspektionsbefugnissen nach den Artikeln 59-61. Forschung und Entwicklung zum Brennstoffkreislauf, einschließlich geplanter Tätigkeiten ohne Kernmaterial, können in den Anwendungsbereich der Safeguards fallen. [Artikel 62(3)(c)]

Eine betroffene Organisation muss die Überprüfung und die rechtmäßige Tätigkeit internationaler Inspektoren und nationaler Behörden unterstützen. Die Safeguards-Position sollte vor Aufnahme von Forschung zum Brennstoffkreislauf, Übertragung kontrollierter Ausrüstung oder Organisation des Zugangs zu sensiblen Einrichtungen geprüft werden. [Artikel 62, 63]

Berichterstattung und Notfallbereitschaft müssen funktionsfähig sein

Organisationen, die Strahlungsarbeiten durchführen, legen jährliche Sicherheitsstatusberichte sowie von Behörden angeforderte Berichte vor. Nukleare Einrichtungen legen zusätzlich alle zehn Jahre umfassende Berichte vor. Für die Überwachung der Strahlung am Arbeitsplatz und gegebenenfalls in der Umwelt sind Aufzeichnungen aufzubewahren. Ungewöhnliche Umweltergebnisse und der Verlust von Sicherungsmaßnahmen lösen unverzügliche Meldepflichten aus. [Artikel 17(3), 19, 20, 23, 34]

Notfallvorkehrungen der Anlage müssen glaubhafte Szenarien, Befehlsstrukturen, Ressourcenmobilisierung und Übungen abdecken und mit den Provinz- und Nationalplänen verbunden sein. Pflichten zur Information der Öffentlichkeit und zur Aufnahme von Rückmeldungen aus der Gemeinschaft bestehen neben Beschränkungen für sensible Sicherheitsinformationen. Inspektoren und Aufsichtsbehörden können Abhilfemaßnahmen verlangen und gefährliche Tätigkeiten aussetzen. [Artikel 25, 35, 51, 59-61, 65-67]

Den Ausstieg vor dem Einstieg budgetieren

Die Planung der Stilllegung beginnt bei der Auslegung und muss überprüft und aktualisiert werden. Eigentümer und Betreiber von Kernkraftwerken müssen die vollständigen Stilllegungskosten finanzieren. Die Sicherheits- und Sicherungsverantwortung endet erst, wenn der genehmigte Plan abgeschlossen und die Beendigung förmlich anerkannt ist; die Schließung des Unternehmens oder das Auslaufen eines Vertrags bewirkt diese Entlassung nicht. [Artikel 49; Strahlungseinrichtungen: Artikel 21]

Bestehende Genehmigungen erfordern eine Übergangsprüfung

Artikel 73 erhält bestimmte bestehende Genehmigungen, Registrierungen, Ausnahmen, laufende Änderungs- oder Verlängerungsverfahren und besondere Projektmechanismen aufrecht. Er ist keine allgemeine Befreiung für neue Tätigkeiten oder Änderungen des Umfangs. Prüfen Sie die konkrete historische Genehmigung und die aktuelle Vorschrift für jede geplante Änderung. Wenden Sie den aktuellen Planungsrahmen und nicht die überholte Fassung des ursprünglichen Artikels 10(2) an. [Artikel 3, 58, 73; Quelle 2]

6 Checkliste für den Markteintritt

Verwenden Sie diese Checkliste, bevor Sie Liefertermine zusagen oder ein Team mobilisieren. Dabei handelt es sich um praktische Due-Diligence-Schritte; die von ihnen geprüften Rechtspflichten sind in der Compliance-Matrix angegeben. Dokumentieren Sie für jeden Punkt die Nachweise, den Entscheidungsverantwortlichen und etwaige offene Bedingungen.

01 Genaue Tätigkeit festlegen. Führen Sie sämtliche Beratungs-, Auslegungs-, Installations-, Inspektions-, Schulungs-, Überwachungs-, Transport- und Betriebsleistungen auf.

02 Rechtliche Rolle bestimmen. Benennen Sie Investor, Eigentümer, Betreiber, Genehmigungsinhaber, Berater, Beförderer, Importeur und Abfallerzeuger; erfassen Sie Änderungen zwischen den Projektphasen.

03 Marktzugang bestätigen. Prüfen Sie den Weg der ausländischen Beteiligung, den Geschäftsumfang und erforderliche gesellschafts-, investitions- oder auftragnehmerbezogene Genehmigungen.

04 Vergabe- und Vertragsweg bestätigen. Prüfen Sie die Befugnis des Auftraggebers, Vergaberegeln, Finanzierungsbedingungen und projektspezifische Mechanismen; bewerten Sie konkurrierende Mandate.

05 Nuklearrechtliche Genehmigungen klassifizieren. Ordnen Sie jede Tätigkeit Artikel 14, Artikel 15 oder einer anderen einschlägigen Kategorie zu; dokumentieren Sie jede Ausnahme und ihre Rechtsgrundlage.

06 Personal und Leistungsfähigkeit prüfen. Bestätigen Sie die Eignung der Organisation, Berufsnachweise, Baukapazitäten und die rechtmäßige Mobilisierung ausländischer Experten.

07 Genehmigungszeitplan erstellen. Trennen Sie Anforderungen für Investition, Standort, Auslegung, Umwelt, Bau, Inbetriebnahme, Nuklearbetrieb und Elektrizität.

08 Technische Grundlage vereinbaren. Ordnen Sie vietnamesische technische Vorschriften, zulässige Standards, Technologienachweise und Verantwortlichkeiten für Sicherheitsanalysen zu.

09 Logistikweg absichern. Ermitteln Sie Warenklassifizierung, Exporteur und Importeur, Genehmigungen, Transitroute, Notfallpläne und Annahmegenehmigungen.

10 Den gesamten Lebenszyklus kalkulieren. Berücksichtigen Sie Compliance-Personal, regulatorische Dossiers, Sicherung, Versicherung, Abfall, abgebrannte Brennelemente und Stilllegungskosten.

11 Haftungsstruktur festlegen. Prüfen Sie aktuelle Entschädigungsregeln, gesetzliche Verantwortung, vertraglichen Rückgriff, Versicherungsausschlüsse und den Verantwortungsübergang beim Transport.

12 Compliance-System einrichten. Benennen Sie Sicherheits- und Datenverantwortliche, Berichtsfristenkalender, Dokumentenkontrollen, Lieferantenaudits und Notfalleeskalation.

13 Projektinformationen schützen. Prüfen Sie die Einstufung als Staatsgeheimnis, Safeguards, Cybersicherheit, personenbezogene Daten und genehmigte Offshore-Zugriffe.

14 Leistungserbringung unter Bedingungen stellen. Knüpfen Sie regulierte Mobilisierung und Leistung an wirksame Genehmigungen und nachgewiesene Qualifikationen.

15 Markteintritt genehmigen. Dokumentieren Sie die Nachweise für Eignung, Genehmigungen, Versicherbarkeit, Finanzierung sowie einen tragfähigen Abfall- und Ausstiegsweg.

7 Compliance-Matrix

Gesetzliche Pflichten gelten für die jeweils festgestellte Rolle und Tätigkeit und nicht automatisch für jeden ausländischen Gesellschafter oder Berater. Die Spalte „Nachweise“ empfiehlt praktische Unterlagen. Detaillierte Formulare, Ausnahmen, Gültigkeitsdauern und Verfahren sind anhand der anwendbaren Durchführungsinstrumente zu bestätigen.

Pflicht und Grundlage Verantwortliche Partei und Zeitpunkt Erforderliche Maßnahme Nachweis Tätigkeitsgenehmigung

Artikel 9(3), 14, 56, 58 Ausführender von Strahlungsarbeiten

Vor Arbeitsbeginn; bei Umfangsänderungen Vor regulierten Arbeiten die einschlägige Genehmigung einholen; jede Ausnahme dokumentieren. Genehmigungs- und Umfangsregister Unterstützungsleistungen

Artikel 15, 56, 57 Dienstleister und einschlägige Berufsträger

Vor regulierten Leistungen; Verlängerungen Einschlägige Dienstleistungsregistrierung und Berufsausübungsnachweise einholen. Registrierung; Nachweise Anzeige geplanter Arbeiten

Artikel 55(1), (4) Person, die Strahlungsarbeiten plant

In der Planungsphase; vorgeschriebenes Verfahren Die Strahlen- und Nuklearsicherheitsbehörde über die geplante Tätigkeit informieren. Anzeige und Eingangsbestätigung Besitzerklärung

Artikel 55(2) Besitzer des einschlägigen Materials oder der Ausrüstung

Innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Besitzerlangung Vorgeschriebene Materialien und Ausrüstung unter Berücksichtigung anwendbarer Freistellungsgrenzen erklären. Inventar; Eingangsbestätigung Quellenübertragung

Artikel 55(3) Person, die eine Quellenübertragung plant

Innerhalb von 30 Tagen nach Aufstellung des Plans Die Absicht zur Übertragung radioaktiver Quellen erklären. Datierter Plan; Erklärung Sicherheitsbewertung

Artikel 17 Einschlägiger Antragsteller für Strahlungsarbeiten

Bei Genehmigungsantrag oder gegebenenfalls vor Baubeginn Einschlägigen Bewertungs- oder Analysebericht erstellen; erforderliche Vorabgenehmigung der Analyse vor Baubeginn einholen. Phasenspezifischer Bericht; Genehmigung Leitung und Personal

Artikel 25 Leitung genehmigter Strahlungsarbeiten

Vor Arbeitsbeginn; fortlaufend Strahlenschutzbeauftragten schriftlich bestellen; Schulungen, Gesundheitsuntersuchungen und individuelle Dosisüberwachung bereitstellen. Bestellung; Schulungs- und Dosisunterlagen Nuklearstandort und Auslegung

Artikel 43, 44; 53 Investor des Nuklearprojekts

Vor der jeweiligen Projektphase Standortgenehmigung und erforderliche Auslegungsbegutachtung einholen; qualifizierte Ausleger und Qualitätskontrollen einsetzen. Standortentscheidung; Auslegungsbegutachtung

8 Compliance-Matrix – Fortsetzung

Gesetzliche Pflichten gelten für die jeweils festgestellte Rolle und Tätigkeit und nicht automatisch für jeden ausländischen Gesellschafter oder Berater. Die Spalte „Nachweise“ empfiehlt praktische Unterlagen. Detaillierte Formulare, Ausnahmen, Gültigkeitsdauern und Verfahren sind anhand der anwendbaren Durchführungsinstrumente zu bestätigen.

Pflicht und Grundlage Verantwortliche Partei und Zeitpunkt Erforderliche Maßnahme Nachweis Nuklearer Bau

Artikel 46 Investor des Kernkraftwerks

Vor den betroffenen Arbeiten oder ihrer Fortsetzung Baugenehmigung vor sicherheits- oder sicherungsrelevanten Bauarbeiten besitzen; sicherheitsrelevante Auslegungsänderungen kontrollieren. Genehmigung; genehmigte Änderungen Inbetriebnahme

Artikel 47 Investor des Kernkraftwerks

Getrennte Freigaben vor Tests und vor Brennstoffbeladung Programmgenehmigung vor Tests ohne Brennstoff und Inbetriebnahmegenehmigung vor Brennstoffbeladung einholen. Genehmigtes Programm; Genehmigung Betrieb

Artikel 48 Betreiber des Kernkraftwerks

Vor Betriebsbeginn; fortlaufend Nukleare Betriebsgenehmigung einholen; danach Elektrizitätsgenehmigung beantragen; Betriebsgrenzen einhalten. Genehmigungen; Betriebsverfahren Finanzielle Sicherheiten

Artikel 69, 70 Einschlägiger Investor oder Betreiber

Während des Expositionszeitraums; bei Antrag auf Betriebsgenehmigung Versicherung oder sonstige Sicherheit für nukleare Schäden aufrechterhalten; Nachweis zur behördlichen Genehmigung einreichen. Genehmigte Sicherheit; Deckungsnachweis Arbeitsplatzüberwachung

Artikel 20 Organisation für Strahlungsarbeiten

Regelmäßig und systematisch Strahlung systematisch überwachen; Geräte warten und kalibrieren; Überwachungsunterlagen führen. Überwachungs- und Kalibrierungsprotokolle Umweltüberwachung

Artikel 23(2)-(3) Organisation mit möglichen radioaktiven Freisetzungen

Regelmäßig; bei Auffälligkeit unverzüglich Ergebnisse überwachen und melden; auffällige Ergebnisse unverzüglich melden. Überwachungsberichte; Ereignismeldungen Regelmäßige Sicherheitsberichte

Artikel 17(3), 34(2)(d) Organisation für Strahlungsarbeiten; Leiter der nuklearen Einrichtung

Jährlich; alle zehn Jahre; auf Anforderung Jährliche und angeforderte Sicherheitsberichte einreichen; umfassender Bericht der nuklearen Einrichtung alle zehn Jahre. Berichtskalender; eingereichte Berichte Sicherung und Quellenverlust

Artikel 19, 34, 51 Inhaber der einschlägigen Quelle oder des Materials

Fortlaufend; unverzügliche Ereignismeldung Schutz- und Inventarkontrollen aufrechterhalten; Verlust oder andere festgelegte Sicherungsereignisse unverzüglich melden. Sicherungsplan; Inventare; Meldungen

9 Compliance-Matrix – Fortsetzung

Gesetzliche Pflichten gelten für die jeweils festgestellte Rolle und Tätigkeit und nicht automatisch für jeden ausländischen Gesellschafter oder Berater. Die Spalte „Nachweise“ empfiehlt praktische Unterlagen. Detaillierte Formulare, Ausnahmen, Gültigkeitsdauern und Verfahren sind anhand der anwendbaren Durchführungsinstrumente zu bestätigen.

Pflicht und Grundlage Verantwortliche Partei und Zeitpunkt Erforderliche Maßnahme Nachweis Einfuhr und Transport

Artikel 28-30 Importeur/Exporteur; befördernde Partei

Vor Versand, Ein-/Ausfuhr oder Transit Erforderliche Genehmigungen, Transitbewilligungen und Transportpläne einholen; Begutachtung des Transportnotfallplans sicherstellen. Genehmigungen; Pläne; Übergabeunterlagen Radioaktive Abfälle

Artikel 9(5), 36-40 Abfallerzeuger; genehmigte Abfallorganisation

Vor Erzeugung und während der gesamten Handhabung Rechtmäßige Bewirtschaftung finanzieren; genehmigte Anlagen nutzen; Übertragungs- und Ausfuhrregeln einhalten; keine Abfalleinfuhren. Abfallplan; Genehmigungen; Übertragungsunterlagen Safeguards

Artikel 62, 63 Einheiten im Sinne von Artikel 62(3)

Vor und während einschlägiger Tätigkeiten Erforderliche Informationen bereitstellen und rechtmäßige Überprüfung einschließlich einschlägiger Forschung zum Brennstoffkreislauf ermöglichen. Safeguards-Unterlagen; Zugangsregelungen Digitale Compliance

Artikel 7 Teilnehmer im Sinne von Artikel 7

Bei Einreichungen; rechtzeitige Aktualisierungen Richtige und rechtzeitige Plattformdaten bereitstellen; Geheimhaltung, Datenschutz und Cybersicherheit beachten. Einreichungsprotokoll; Zugangskontrollen Notfallvorsorge

Artikel 25, 47, 65-67 Anlagenleitung; einschlägige Verantwortliche

Vor einschlägigen Tätigkeiten; Bereitschaft aufrechterhalten Anwendbare Notfallpläne, Ressourcen, Szenarien und Übungen vorbereiten und umsetzen. Pläne; Übungs- und Schulungsunterlagen Information der Gemeinschaft

Artikel 35 Nukleare Einrichtung und zuständige Behörden

Regelmäßig; nach Bedarf Erforderliche Sicherheitsinformationen und Verfahren zur Aufnahme von Rückmeldungen der Gemeinschaft bereitstellen. Kommunikations- und Rückmeldungsprotokoll Inspektion und Verlängerung

Artikel 58-61 Regulierte Organisation und Genehmigungsinhaber

Fortlaufend; vor Ablauf oder betroffener Änderung Mit Inspektionen kooperieren, Feststellungen beheben, Bedingungen weiterhin erfüllen und erforderliche Änderungen oder Verlängerungen beantragen. Abschluss von Inspektionsfeststellungen; Verlängerungsübersicht Stilllegung

Artikel 49 Eigentümer und Betreiber des Kernkraftwerks

Von der Auslegung bis zur endgültigen Entlassung Genehmigten Plan und Finanzierung aufrechterhalten; Beendigungsgenehmigung und förmliche Anerkennung der erfüllten Pflichten einholen. Aktualisierter Plan; Finanzierung; Entlassungsentscheidung

10 Umsetzungsprioritäten und Rechtsquellen

Die rechtliche Prüfung in einen umsetzbaren Plan überführen

Das nützlichste erste Arbeitsergebnis für einen ausländischen Teilnehmer ist eine knappe Tätigkeits- und Eignungsbewertung, ergänzt durch einen Genehmigungszeitplan. Sie sollte die vertragsschließende Einheit, regulierte Tätigkeiten, erforderliche organisatorische und persönliche Genehmigungen, Nachweislücken und Genehmigungsabhängigkeiten benennen. Für Investoren ist ein Finanzmodell zu Versicherung, Sicherung, Abfall und Stilllegung hinzuzufügen. Für Berater sind ein leistungsbezogener Verantwortungsplan sowie eine Prüfung der Qualifikationen und konkurrierenden Mandate aufzunehmen.

Die daraus hervorgehende Entscheidung sollte konkret sein: Welche Arbeiten können jetzt beginnen, welche setzen zunächst eine Genehmigung voraus, welche Verpflichtungen hängen von behördlichen Maßnahmen ab und welche Risiken erfordern eine geänderte Preisgestaltung oder vertraglichen Schutz? Dies schafft eine solide Grundlage für ein regelkonformes Angebot, eine investierbare Projektstruktur und einen realistischen Mobilisierungsplan.

Wesentliche Primärquellen

[1] Gesetz Nr. 94/2025/QH15 vom 27. Juni 2025, in Kraft seit dem 1. Januar 2026. Die bereitgestellte englische Übersetzung dient als Referenz; maßgeblich ist der vietnamesische Gesetzeswortlaut. Offizielle Quelle Official source

[2] Konsolidierte Fassung Nr. 64/VBHN-VPQH vom 23. März 2026, unter Einbeziehung der Änderungen durch das Planungsgesetz Nr. 112/2025/QH15 und das Cybersicherheitsgesetz Nr. 116/2025/QH15. Offizielle Quelle Official source

[3] Dekret Nr. 316/2025/ND-CP vom 10. Dezember 2025 über Kernkraftwerke und Forschungsreaktoren; in Kraft seit dem 1. Januar 2026. Offizielle Quelle Official source

[4] Dekret Nr. 331/2025/ND-CP vom 18. Dezember 2025 über die Entwicklung und Anwendung der Atomenergie; in Kraft seit dem 1. Januar 2026. Offizielle Quelle Official source

[5] Dekret Nr. 332/2025/ND-CP vom 18. Dezember 2025 über Sicherheit, Sicherung, Safeguards, Genehmigungen, Notfallmaßnahmen und Entschädigung; in Kraft seit dem 1. Januar 2026. Offizielle Quelle Official source

[6] Dekret Nr. 71/2026/ND-CP vom 9. März 2026 über Verwaltungssanktionen im Bereich der Atomenergie; in Kraft seit dem 1. Mai 2026. Offizielle Quelle Official source

[7] Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie vom 13. Juli 2026 über zwölf neue Verwaltungsverfahren im Bereich Strahlen- und Nuklearsicherheit; sie nennt die Rundschreiben 60/2025/TT-BKHCN und 07/2026/TT-BKHCN. Offizielle Quelle Official source

Anwendungsbereich dieses Leitfadens

Artikelverweise beziehen sich auf das Atomenergiegesetz. Dieser Leitfaden stellt den gesetzlichen Rahmen dar und ist keine abschließende Prüfung sämtlicher Durchführungsbestimmungen oder projektspezifischer Genehmigungen. Die jeweils geltenden detaillierten Bedingungen, Entschädigungsbeträge, technischen Vorschriften und Einreichungsverfahren sind für die geplante Tätigkeit zu überprüfen. Vertragskontrollen und Due-Diligence-Schritte sind Empfehlungen. Stand der Informationen: 3. November 2026.