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ARTICLE · 16 NOVEMBER 2026

Menos restricciones en escenario energético en Venezuela

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Estados Unidos ha actualizado tres licencias generales que permiten operaciones comerciales específicas en sectores estratégicos de Venezuela, incluyendo petróleo, gas, petroquímica y electricidad.

VenezuelaEnergy and Natural Resources
OlarteMoure & Asociados LTDA
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El panorama energético de Venezuela continúa transformándose. El pasado 28 de septiembre, Estados Unidos actualizó tres licencias de Venezuela que facilitan determinadas operaciones comerciales e inversiones en sectores estratégicos de la economía venezolana.

Las medidas fueron expedidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad estadounidense encargada de administrar sanciones económicas. Aunque estas sanciones siguen vigentes, las llamadas licencias generales permiten realizar ciertas actividades que normalmente estarían restringidas.

¿Qué permiten las nuevas licencias?

  • Comercialización (Licencia 46E): autoriza a determinadas empresas estadounidenses a comprar, transportar y comercializar petróleo y productos petroquímicos venezolanos, incluidos fertilizantes.
  • Operación (Licencia 48D): permite suministrar equipos, tecnología y servicios para actividades petroleras, de gas y petroquímicas, así como para el sector eléctrico.
  • Inversión (Licencia 49B): permite negociar y suscribir acuerdos para desarrollar nuevos proyectos, aunque su ejecución requiere una autorización adicional de la OFAC.

Estas medidas podrían impulsar nuevas oportunidades de negocio e inversión en sectores estratégicos de Venezuela. Sin embargo, no implican el levantamiento de las sanciones, por lo que las empresas interesadas deberán verificar las condiciones y restricciones aplicables antes de realizar cualquier operación. Todas las semanas hay actualizaciones, por lo que existen oportunidades de negocio abiertas en Venezuela cada vez de manera más amplia.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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