Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Yasal Artış Sınırının Üzerinde Ödeme Yapılması, Fazla Ödenen Kira Bedelinin İadesi Ve Hukuki Sonuçları

I. Yasal Kira Artış Sınırı ve Sınırın Üzerinde Yapılan Ödemelerin Hukuki Niteliği

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde kira artışına ilişkin temel düzenleme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 344. maddesinde yer almaktadır. Anılan maddenin birinci fıkrası uyarınca, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını aşmamak koşuluyla geçerlidir. Bu düzenleme, kira artışına ilişkin sözleşme serbestisini kanuni bir üst sınırla sınırlamakta ve kiracının korunmasını amaçlamaktadır.

Kira artış sınırının belirlenmesinde, ödemenin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuatın dikkate alınması zorunludur. Nitekim 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmelerinde, ilgili geçici yasal düzenlemeler uyarınca belirli koşullarla yüzde 25’lik artış sınırı uygulanmıştır. Bu sınırlama çatılı iş yeri kiralarını aynı kapsamda içermemiştir. 1 Temmuz 2024 sonrasında başlayan yenileme dönemlerinde ise genel olarak TBK m. 344’te düzenlenen TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınmaktadır.

Bununla birlikte, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde TBK m. 344/3 hükmü ayrıca değerlendirilmelidir. Bu durumda kira bedeli belirlenirken TÜFE oranı yanında kiralananın durumu, emsal kira bedelleri ve hakkaniyet ölçütleri de dikkate alınır. Dolayısıyla beş yıllık sürenin dolması, kiraya verene kira bedelini tek taraflı ve sınırsız biçimde artırma yetkisi tanımamaktadır.

Sözleşmede kanuni sınırı aşan bir artış oranı kararlaştırılmış olması, aşan kısmın kiracı bakımından bağlayıcı olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde kiracının, kiraya verenin talebi üzerine yüksek kira bedelini fiilen ödemesi de tek başına söz konusu artışı hukuka uygun hâle getirmez. Hukuken ödenmesi gereken kira bedeli ile fiilen ödenen tutar arasında fark bulunması hâlinde, fazla ödeme kısmının iadesi gündeme gelebilir.

Bu hususta Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 12.05.2026 tarihli, 2025/6193 E. ve 2026/2965 K. sayılı kararı önem taşımaktadır. Karara konu uyuşmazlıkta, kiraya veren tarafından ÜFE oranı üzerinden artış yapılması talep edilmiş; kiracı tarafından ilgili dönemde kanunen uygulanması gereken bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını aşan artış nedeniyle yapılan fazla ödemenin iadesi talep edilmiştir. İlk derece mahkemesi ilgili dönemde uygulanan bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını esas alarak fazla ödenen kira bedelinin iadesine karar vermiştir. Yargıtay, TBK m. 344 kapsamında esas alınması gereken yasal ölçütün uygulanmasını uygun bularak kararı onamıştır.

Bununla birlikte uygulamada; kiracıların yazılı bir protokol olmaksızın veya banka havalesi esnasında herhangi bir ihtirazı kayıt koymaksızın, yasal artış oranının üzerinde ödeme yaptıkları durumlarda, öğreti ve yargı kararlarında ikili bir ayrım ortaya çıkmaktadır.

Fazla Yapılan Ödemeleri Geçerli Sayan Görüş

Bu görüş, TBK m. 26’da düzenlenen sözleşme özgürlüğü ilkesi ile TMK m. 2’deki dürüstlük kuralına dayanmaktadır. Kiracının, yasal artış sınırını aşan kira bedelini uzun süre boyunca ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin ödemesi, taraflar arasında yeni bedel üzerinde zımni bir irade uyuşması bulunduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu doğrultuda, kiracının söz konusu ödemeleri sonradan sehven yapıldığını ileri sürerek geri istemesi veya kira borçlarından mahsup etmesi, somut olayın koşullarına göre dürüstlük kuralına aykırı görülebilir. Ayrıca TBK m. 78 kapsamında, geri isteme talebinin koşulları ödemenin yapıldığı sıradaki bilgi ve irade durumu dikkate alınarak değerlendirilmelidir. (“Yargıtay Kararı - 3. HD., E. 2017/8010 K. 2019/4357 T. 9.5.2019”)

Fazla Yapılan Ödemelerin Sözleşme Tadilini Oluşturmadığını Savunan Görüş

Bu görüşe göre, kiracının yasal artış sınırını aşan kira bedelini fiilen ödemesi, tek başına sözleşmenin değiştirildiği anlamına gelmez. TBK m. 343 ve 344’teki düzenlemeler çerçevesinde, yasal sınırı aşan artışın geçerliliği ayrıca değerlendirilmelidir. Fazla ödemenin geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığının belirlenmesi hâlinde, ödenen tutarların TBK m. 77 ve devamı uyarınca geri istenmesi gündeme gelebilir. Bununla birlikte, bu tutarların mevcut veya gelecekteki kira borçlarından takas yoluyla düşülmesi, TBK m. 139 ve devamında öngörülen koşulların gerçekleşmesine bağlıdır.(“ Yargıtay Kararı - 12. HD., E. 2023/907 K. 2023/2083 T. 28.3.2023)

II. Fazla Ödenen Kira Bedelinin İadesi, Hukuki Dayanakları ve Zamanaşımı

Kanuni artış sınırını aşan kira bedelinin tahsil edilmesi hâlinde, kiracının fazla ödenen tutarın iadesini talep etmesi mümkündür. Bu talebin hukuki dayanağı, uyuşmazlığın özelliklerine göre kira sözleşmesinden doğan alacak hükümlerine veya Türk Borçlar Kanunu’nun 77 ve devamı maddelerinde düzenlenen sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanabilir.

TBK m. 77 uyarınca, haklı bir sebep olmaksızın başkasının malvarlığından zenginleşen kişi, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Kira bedelinin kanunen ödenmesi gereken tutarı aşan kısmının geçerli bir hukuki sebep bulunmaksızın tahsil edilmesi durumunda, fazla ödeme yönünden sebepsiz zenginleşme hükümleri gündeme gelebilir. Bununla birlikte her uyuşmazlıkta talebin mutlaka sebepsiz zenginleşme olarak nitelendirilmesi gerektiği söylenemez. Fazla ödemenin kira sözleşmesiyle bağlantısı ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ayrıca değerlendirilmelidir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 05.05.2026 tarihli, 2026/3039 E. ve 2026/2767 K. sayılı kararı, fazla ödenen kira bedelinin iadesinde hukuki nitelendirmenin önemini ortaya koymaktadır. Kararda, kiracının fazla kira ödemesinin iadesine ilişkin talebinin yalnızca dilekçede kullanılan “istirdat” ifadesinden hareketle değerlendirilmesinin doğru olmadığı; uyuşmazlığın gerçek hukuki niteliğinin belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu yaklaşım uyarınca, İcra ve İflas Kanunu’nun 72. maddesi kapsamında istirdat davası açılabilmesi için aranan koşullar ile kira ilişkisinden kaynaklanan fazla ödeme alacağının genel hükümlere göre talep edilmesi birbirinden ayrılmalıdır.

İade talebinde zamanaşımı da ayrıca önem taşımaktadır. TBK m. 146’da genel zamanaşımı süresi on yıl olarak düzenlenmiş; TBK m. 147’de ise kira bedelleri gibi dönemsel edimlere ilişkin belirli alacaklar bakımından beş yıllık süre öngörülmüştür. Sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanması hâlinde TBK m. 82 uyarınca, geri isteme hakkı hak sahibinin bu hakkı öğrendiği tarihten itibaren iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

III. İade Talebinin İleri Sürülmesi, İspat ve Yargısal Başvuru Yolları

Fazla kira bedelinin iadesini talep eden kiracının, öncelikle hukuken ödenmesi gereken kira bedeli ile fiilen ödediği tutar arasındaki farkı ortaya koyması gerekir. Bu kapsamda kira sözleşmesi, artış bildirimleri, banka dekontları, hesap hareketleri, taraflar arasındaki yazışmalar ve varsa kira tespit kararları temel deliller arasında yer alır. HMK m. 190 uyarınca, genel kural olarak iddia edilen vakıadan kendi lehine hak çıkaran taraf bu vakıayı ispatla yükümlüdür.

Kiracı, öncelikle kiraya verene yazılı başvuruda bulunarak fazla ödendiğini düşündüğü tutarın iadesini talep edebilir. Başvuruda ilgili kira dönemleri, uygulanması gereken artış oranları, fiilen ödenen tutarlar ve iadesi istenen miktar açıkça gösterilmelidir.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması hâlinde, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren uygulanan zorunlu arabuluculuk hükümleri kural olarak dikkate alınmalıdır. Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamaması durumunda, somut olayın özelliklerine göre fazla ödenen kira bedelinin tahsili amacıyla dava açılabilir.

Görevli mahkeme ise, uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre belirlenmelidir. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Sulh Hukuk Mahkemesi kural olarak görevli olmakla birlikte, talebin niteliği ve hukuki dayanağı somut olay bakımından ayrıca incelenmelidir. Dava dilekçesinde, fazla ödemenin hangi kira dönemlerinde gerçekleştiği, uygulanması gereken artış oranının nasıl belirlendiği ve talep edilen tutarın hangi hesaplamaya dayandığı açıkça ortaya konulmalıdır.