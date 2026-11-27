Kentsel Dönüşüm Hukuku Yazı Dizisi – I

Riskli yapı tespiti, bir taşınmazın tabi olduğu hukuki rejimi ve maliklerin mülkiyet hakkını kullanma biçimini doğrudan etkiler. Tespitin kesinleşmesinden sonra tahliye ve yıkım işlemleri yürütülür. Malikler, teknik rapora karşı idari itirazda bulunabilir, tespit işleminin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını isteyebilir veya koşulları sağlanıyorsa yapıyı güçlendirebilir.

Bu yazıda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında riskli yapı tespiti, tespite karşı idari itiraz ve iptal davası ile tespitin kesinleşmesinin sonuçları incelenmektedir. Olağan tespit ve itiraz usulünün ardından, Kanun’un 6/A maddesindeki özel resen uygulama rejimine de yer verilmektedir.

1 Riskli Yapı Tespitinin Kapsamı ve Hukuki Niteliği

Kanun’un 2. maddesinde riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış veya yıkılma ya da ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bir yapının Kanun kapsamında değerlendirilmesi için bulunduğu bölgenin önceden riskli alan ilan edilmiş olması gerekmez. Riskli alan kararı ile münferit bir yapının riskli olarak tespit edilmesi, farklı usullere tabi işlemlerdir.

Riskli yapı tespiti, Yönetmelik’in Ek-2’sinde yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yapıya ilişkin veriler bu esaslara göre toplanır, hesaplanır ve raporlanır. Kanun kapsamındaki tespit, raporun yetkili idareye sunulması ve idari incelemeden geçirilmesiyle hukuki sonuç doğurur.

Yönetmelik’in 7. maddesinin birinci fıkrasına göre, inşaat hâlinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk veya başka bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez. Salt kullanılmıyor olması, yapı bütünlüğü korunmuş bir binayı bu istisna kapsamına sokmaz. Tespit kapsamındaki yapılarda ise idarenin raporu uygun bulması üzerine tesis edilen riskli yapı tespiti işlemi, idari yargıda iptal davasına konu edilebilir.

2 Tespit Başvurusu ve Raporun İncelenmesi

Kanun’un 3. maddesi uyarınca riskli yapı tespiti, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca (“Başkanlık”) lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırılır. Başkanlık veya yetkili idare de tespiti resen yapabilir ya da yaptırabilir; ayrıca maliklere süre vererek tespitin gerçekleştirilmesini isteyebilir.

Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi bir yapıda maliklerden biri riskli yapı tespiti yaptırabilir; bütün maliklerin anlaşması veya yeniden yapım kararında aranan çoğunluğun sağlanması gerekmez. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu bulunuyorsa tespiti, arsa üzerinde fiilen bulunan yapının sahibi olan arsa payı sahibi yaptırır. Yapı başkasına aitse ve bu durum tapu kütüğünde belirtilmişse başvuru, lehine şerh bulunan tarafça yapılır (Yönetmelik m.7/2-a).

Elektronik sistemde yapı kaydı oluşturulduktan sonra iki ay içinde tespit yapılmamışsa maliklerden herhangi biri kaydın silinmesini isteyebilir; altı ay içinde tespit yapılmamışsa kayıt Başkanlıkça resen silinir (Yönetmelik m.7/3). Bu yol, henüz tespit yapılmadan açık tutulan başvuru kaydına ilişkindir. Kayıt silinse de yapı hakkında yeniden tespit başvurusu yapılabilir.

Tespit başvurusu ile yeniden yapım kararı farklı aşamalardır. Yüklenici ve sözleşme koşulları hakkında Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğuyla karar alınır; kararın diğer maliklere bildirilmesi ve karara katılmayanların paylarının satışı için ayrıca öngörülen usul uygulanır.

Hazırlanan rapor, elektronik sistem üzerinden yapının bulunduğu yerdeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne (“Müdürlük”) veya yetki devri yapılmışsa ilgili idareye gönderilir. Raporun incelenmesi sonucunda eksiklik belirlenirse gerekli düzeltmelerin yapılması için raporu hazırlayan kuruluşa iade edilir. İncelemede eksiklik bulunmaması hâlinde, riskli yapı tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere en geç on iş günü içinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapudaki belirtme, taşınmazın riskli yapı tespitine konu olduğunu üçüncü kişilere de gösterir.

3 Riskli Yapı Tespitinin Bildirilmesi

Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, tespite ilişkin bilgileri içeren Yönetmelik Ek-6 tutanağı yapıya asılır, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirim yapılır ve ilgili muhtarlıkta on beş gün süreyle ilan edilir. Riskli yapılar, Başkanlığın internet sayfasında da on beş gün süreyle ilan olunur.

Tespit işlemi, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılır. On beş günlük idari itiraz süresi, bu tarihi izleyen günden itibaren hesaplanır. Usulüne uygun bildirimde ayrıca posta tebligatı veya e-Devlet mesajının açılması beklenmez; yapıda oturmayan ve yurt dışında bulunan malikler de aynı ilan usulüne tabidir.

Bildirimin usulsüz olduğu ileri sürülüyorsa, dilekçede eksik kalan işlem somut olarak gösterilmelidir: tutanağın yapıya asılmaması, muhtarlıkta on beş gün ilan edilmemesi veya elektronik bildirimin yapılmaması gibi. Bu iddialar, asma ve ilan tutanakları ile elektronik bildirim kayıtları üzerinden denetlenir. Malik, rapor ve işlem dosyasının örneğini isterken başvuru sürelerini de korumalıdır; yalnızca belge örneği istemek süreleri durdurmaz.

4 Tespite Karşı İdari İtiraz ve Teknik Heyet İncelemesi

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcileri, muhtarlıkta yapılan ilanın son gününden itibaren on beş gün içinde yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe veya yetki devri yapılmışsa ilgili idareye dilekçeyle itiraz edebilir. Malikin vefat etmiş olması hâlinde mirasçıları tarafından da itirazda bulunulabilir. Süresinde yapılmayan veya başvuru yetkisi bulunmayan kişilerce yapılan itirazlar işleme alınmaz.

İtirazlar, üniversitelerden görevlendirilen dört öğretim üyesi ile Bakanlık veya Başkanlık teşkilatında görevli üç üyeden oluşan teknik heyetler tarafından incelenir. Teknik heyet, itiraz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle bağlı olmaksızın raporun teknik yönden bütün unsurlarını değerlendirir; gerektiğinde yapının yerinde incelenmesine de karar verebilir. Nihai değerlendirme, yapının tespitin yapıldığı tarihteki durumuna ve özelliklerine göre gerçekleştirilir.

Yönetmelik’in 10. maddesinin yedinci fıkrasına göre, teknik heyetin karara bağladığı rapor başka bir malikin itirazı üzerine yeniden incelenmez. Bu malik de menfaatinin ihlal edildiği iddiasıyla, kendisi bakımından geçerli dava süresi içinde idari yargıya başvurabilir.

İtiraz dilekçesinde yapıdan alınan veriler, numune ve laboratuvar sonuçları, incelemenin kapsamı, hesap yöntemi ve Ek-2’ye uygunluk somut olarak tartışılabilir. Bağımsız bir mühendislik görüşü, mevcut rapordaki teknik hataları göstermek üzere sunulabilir. Aynı yapı için ikinci bir riskli yapı tespit raporu ise yalnızca Yönetmelik m.7/3’teki üç durumda düzenlenebilir: itiraz veya yargı kararı üzerine yeni rapor gerekmesi, raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi ya da kasıtlı müdahale dışında yapının risk durumunu etkileyebilecek somut bir olayın gerçekleşmesi.

Kanun m.3/8, yapı maliki olmayan kişinin talebiyle tespit yapılmasını ve istisnalar dışında ikinci kez tespit yapılmasını yazılı uyarı yaptırımına bağlar. Yapıda teknik inceleme yapmadan rapor hazırlanması veya verilerin eksik ya da yanlış alınması sonucunda riskli yapının risksiz ya da risksiz yapının riskli bulunması ise idari para cezası gerektiren fiiller arasındadır. Malik, bu aykırılıkları teknik itiraz ve dava dilekçesinde ileri sürebileceği gibi, lisanslı kuruluşun denetlenmesi için Başkanlığa da şikâyet edebilir. Denetim başvurusu, itiraz ve dava sürelerinin yerine geçmez.

Teknik heyet raporda eksiklik bulursa, Yönetmelik’in 10. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca düzeltmeleri raporu hazırlayan kuruluşa yaptırır ve ardından yapının riskli veya risksiz olduğuna karar verir. Danıştay 6. Dairesi de 1 Haziran 2022 tarihli, E.2020/5347, K.2022/6573 sayılı kararında, bozma sonrasında yaptığı incelemede, eksikliklerin aynı kuruluşa tamamlattırılmasını ve düzeltmelerden sonra yapının riskli olduğuna karar verilmesini somut olayda hukuka uygun bulmuştur.

5 Riskli Yapı Tespitine Karşı İptal Davası

Riskli yapı tespitine karşı idari itiraz yoluna başvurulması, dava açmanın zorunlu ön koşulu değildir. Malik, idari itiraz hakkını kullanabileceği gibi süresi içinde doğrudan iptal davası da açabilir.

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, 23 Eylül 2021 tarihli, E. 2019/1187, K. 2021/1577 sayılı kararında, riskli yapı tespitinin tapuya işlenmesiyle ilgililerin hukuki durumunu etkilediğini ve mevzuatta öngörülen itiraz yolunun seçimlik nitelikte olduğunu kabul etmiştir. Kurul, oyçokluğuyla verdiği kararda, itiraz hakkında henüz karar verilmediği gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddedilmesini hukuka uygun bulmamış; maliklerin tespit işlemine karşı doğrudan dava açma hakkı bulunduğunu belirtmiştir. Buna göre malik, teknik heyetin kararını beklemeden de tespit işlemine karşı dava açabilir.

Kanun’un 6. maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca dava açma süresi kural olarak tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür. Yetkili mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) 34. maddesi uyarınca taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesidir. Doğrudan dava açılacaksa, süre tebliğ edilmiş sayılma tarihini izleyen günden itibaren hesaplanmalıdır.

Yönetmelik Ek-6 tutanağında, tespit işleminin kesinleşmesinden sonra otuz gün içinde dava açılabileceği yazmaktadır. Form, itiraz edilmemesinde itiraz süresinin son gününü, bütün maliklerin itiraz etmeyeceklerini yazılı bildirmesinde bildirim tarihini, itiraz edilmesinde ise teknik heyetin nihai karar tarihini kesinleşme tarihi olarak göstermektedir. Buna karşılık Kanun m.6/9, dava süresini tebliğe bağlar. Formdaki kesinleşme açıklaması ile Kanun’daki tebliğ kuralının farklılaşması karşısında, doğrudan dava açacak malik açısından tebliği izleyen otuz gün içinde başvurmak süre uyuşmazlığı riskini azaltır.

Yazılı bildirilen işlemde dava açma süresi gösterilmemişse altmış günlük genel süre uygulanır. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 15 Mart 2022 tarihli, E.2021/2, K.2022/1 sayılı kararıyla bu yönde içtihadı birleştirmiştir (RG 19.06.2022, sayı 31871). Anayasa Mahkemesi de Mualla Gürsoy kararında (B. No:2020/35121, 7 Ocak 2025), riskli yapı tespitine itirazın reddine ilişkin bildirimde özel süre gösterilmediği hâlde otuz gün uygulanarak davanın reddedilmesini mahkemeye erişim hakkının ihlali saymıştır. Bu nedenle somut dosyada kullanılan Ek-6 tutanağının ve varsa teknik heyet kararının bildirim yazısının içeriği kontrol edilmelidir; standart formda süre bulunduğu için bütün bildirimlerin süresiz olduğu varsayılamaz.

Mualla Gürsoy olayında Danıştay, otuz günlük dava süresini teknik heyetin ret kararının tebliğinden itibaren hesaplamıştır. Ancak bu olayda itiraz açıkça karara bağlanmış olduğundan karar, cevapsız kalan itirazların süre hesabını çözmez. İYUK m.11 çerçevesinde süre hesabı yapılması hâlinde, başvuru dava süresini durdurur; otuz gün cevap verilmezse istem reddedilmiş sayılır ve başvuruya kadar geçen süre de hesaba katılarak kalan dava süresi işlemeye devam eder. Bu nedenle cevapsız itirazda teknik heyet kararının süresiz beklenmesi, zımni ret ve süre aşımı riski taşır.

İptal davasında tespit işleminin yetki ve usul yönünden hukuka uygunluğu ile teknik verilerinin yeterliliği ve Ek-2’ye uygunluğu denetlenir. Mahkeme, uyuşmazlığın teknik yönünü keşif ve bilirkişi incelemesiyle araştırabilir. Davacı, tespit raporu ve eklerini, numune ve deney sonuçlarını, idari inceleme belgelerini, varsa teknik heyet kararını ve kendi teknik görüşünü dilekçesine ekleyebilir; elinde bulunmayan belgelerin idareden istenmesini talep edebilir.

6 Dava Açılmasının Sürece Etkisi ve Yürütmenin Durdurulması

İptal davası açılması, tespit işleminin uygulanmasını kendiliğinden durdurmaz. İYUK’un 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zarar doğması koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Kanun’un ilk hâlinde yer alan ve bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğini öngören hüküm, Anayasa Mahkemesinin 27 Şubat 2014 tarihli, E. 2012/87, K. 2014/41 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Mahkeme, dönüşümün kamu yararına yönelik amacının, açıkça hukuka aykırı bir işlemin doğurabileceği telafisi güç zararlar karşısında yürütmenin durdurulması yolunun bütünüyle kapatılmasını haklı kılmadığını değerlendirmiştir. Malik, tespit işlemindeki somut hukuka aykırılıkları ve tahliye veya yıkımın doğuracağı zararı açıklayarak yürütmenin durdurulmasını isteyebilir.

Tahliye ve yıkım için ayrıca işlem tesis edilmişse, bu işlemlerin bildirim ve dava süreleri de takip edilmelidir. Mualla Gürsoy olayında ilk derece mahkemesi, tespit yönünden davayı süre aşımından, tahliye ve yıkım yönünden ise esastan reddetmiş; Anayasa Mahkemesi tespit davasındaki süre uygulaması nedeniyle ihlal kararı vermiştir. Bu yargılama seyri, tespit işlemine karşı sürenin geçirilmesinin sonraki yıkım davasında teknik riskliliğin tartışılmasını ciddi biçimde sınırlayabildiğini göstermektedir. Yıkım işleminin kendi yetki, usul veya bildirim hataları ise ayrıca dava konusu edilebilir.

7 Tespitin Kesinleşmesi, Tahliye ve Güçlendirme Seçeneği

Yönetmelik’in 8. maddesine göre, süresinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesiyle tespit idari yönden kesinleşir ve tahliye ile yıkım işlemleri yürütülür. Kanun m.5/3 uyarınca maliklere, doksan günden fazla olmamak üzere yıkım süresi verilir. Yönetmelik’teki eski ek süre verme aşaması kaldırılmıştır.

Tahliye ve yıkım bildirimi, riskli yapılarda Ek-7/A tutanağının yapıya asılması, maliklere e-Devlet üzerinden bildirilmesi ve muhtarlıkta on beş gün ilan edilmesiyle yapılır. İlanın son günü tebliğ edilmiş sayılır; maliklere tanınan sürenin hesabında bu tarihi izleyen gün esas alınır (Kanun m.5/5; Yönetmelik m.8/2).

Elektrik, su ve doğalgazın kesilmesine ilişkin Yönetmelik m.8/3-c yanında, konsolide mevzuat metninde Danıştay 4. Dairesinin 12 Şubat 2026 tarihli, E.2025/5279 sayılı kararıyla bendin yürütmesinin durdurulduğu kaydı bulunmaktadır. Bu gelişme, hizmetlerin kesilmesine karşı başvurularda dikkate alınmalıdır. Kanun m.4/3’te ise Başkanlık, TOKİ veya İdarenin talebi ve hak sahiplerinin görüşünün alınması koşuluyla hizmetlerin durdurulmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Yapının yıktırılmasından sonra riskli yapı şerhi terkin edilir. 4 Şubat 2026 tarihli değişiklikle düzenlenen Yönetmelik m.8/9 uyarınca, şerhin terkininden sonra taşınmazın beyanlar hanesine 6306 sayılı Kanun kapsamında olduğuna ilişkin belirtme yapılır ve parseldeki uygulamalar Kanun kapsamında yürütülür.

Yönetmelik m.8/7 uyarınca yıkım yerine güçlendirme için, maliklere verilen yıkım süresi içinde güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli, güçlendirme kararı alınmalı, proje hazırlatılmalı ve imar mevzuatına uygun ruhsat alınmalıdır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu m.19/2 uyarınca kural olarak bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası gerekir. Anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğu mahkemece tespit edilmişse, güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun yapılması için kat maliklerinin rızası aranmaz.

Güçlendirme, ruhsatı veren idarenin işin mahiyetine göre belirleyeceği süre içinde tamamlanır. Ardından tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur. Güçlendirme yolunu seçen maliklerin, teknik görüş ve mahkeme başvurusuyla yetinmeyip yıkım süresi içinde proje ve ruhsat koşullarını da yerine getirmesi gerekir.

8 Özel Resen Uygulamada İlan ve İtiraz Süreleri

Kanun’un 6/A maddesi; yıkılacak derecede riskli yapıların, kendiliğinden çöken yapıların veya zemin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın ve patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören ya da ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda özel bir usul öngörür. Bu alanlarda dönüşüm, maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmadan Başkanlıkça resen yapılabilir veya yaptırılabilir.

Bu rejimde riskli olarak tespit veya kabul edilen yapıların listesi, tebliğ yerine geçmek üzere yapıların kapısına asılır ve muhtarlıkta iki gün süreyle ilan edilir. Malikler veya kanuni temsilcileri iki gün içinde itiraz edebilir; teknik heyet itirazları üç gün içinde karara bağlar. Tahliye, Başkanlığın verdiği süre içinde yapılır (Kanun m.6/A/2-3). Olağan usuldeki on beş günlük ilan ve itiraz süreleri bu işlemler için uygulanmaz.

Kanun’un 3. maddesi kapsamında resen yapılan her tespit, 6/A’daki özel rejime tabi değildir. Bildirimde hangi maddeye dayanıldığının kontrol edilmesi gerekir. 6/A’daki iki günlük süre idari itiraza ilişkindir; iptal davası bakımından Kanun m.6/9’daki otuz günlük özel süre esas alınır.