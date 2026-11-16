Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 16 Temmuz 2026 tarihli ve E.2026/23, K.2026/162 sayılı kararı (“Karar”) 6 Kasım 2026 tarihli ve 33422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile, paylı mülkiyete konu taşınmazlarda önalım hakkının, payın mahkemece belirlenen rayiç bedeli üzerinden kullanılmasını öngören Türk Medenî Kanunu (“TMK”) düzenlemesi iptal edildi.

Önalım Bedeline İlişkin Düzenleme Nasıl Değişmişti?

24 Aralık 2025 tarihli ve 7571 sayılı Kanun ile önalım hakkının kullanılmasında esas alınacak bedel değiştirilmişti. Önceki düzenleme uyarınca önalım hakkını kullanan paydaş, alıcının ödediği satış bedelini ve tapu giderlerini karşılayarak payı devralabiliyordu.

7571 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte, önalım hakkına konu payın rayiç bedelinin (piyasa değerinin) hâkim tarafından gecikmeksizin belirlenmesi ve önalım hakkı sahibinin bu bedeli, alıcıya düşen tapu giderleriyle birlikte, hâkimin belirleyeceği kesin süre içinde mahkeme veznesine nakden depo edilmesi öngörülmüştü. Ayrıca yeni düzenlemenin, değişiklikten önce açılmış davalara da uygulanması kabul edilmişti.

AYM Neden İptal Etti?

AYM, önalım hakkının temelinde satış koşullarının korunması ve yalnızca alıcının değişmesinin bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle, tarafların üzerinde anlaştığı satış bedeli yerine mahkemece belirlenecek rayiç bedelin esas alınmasının hukuki sorunlara yol açabileceği sonucuna vardı.

AYM'ye göre söz konusu düzenleme; (i) satıcı ile alıcının üzerinde anlaştığı satış koşullarına müdahale ederek tarafların iradesini etkisiz hâle getirebiliyor; (ii) alıcının, ödediği bedelin üzerinde bir tutarı tahsil ederek haksız kazanç elde etmesine veya ödediği bedelin altında bir tutar tahsil ederek zarara uğramasına neden olabiliyor; ve (iii) önalım hakkı sahibinin, payı edinmek için ödemesi gereken tutarı ancak yargılama sonunda öğrenebilmesi nedeniyle hukuki belirsizlik yaratıyor.

Bu gerekçelerle AYM, düzenlemenin Anayasa'nın 5. ve 35. maddelerine aykırı olduğuna ve mülkiyet hakkı bakımından anayasal güvencelerle bağdaşmadığına karar verdi

AYM, iptal edilen düzenlemenin uygulanmasını mümkün kılan bağlantılı ifadeleri ve ilgili fıkranın kalan kısmını da iptal etti. Ayrıca, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış davalara uygulanmasını öngören geçici maddeyi de iptal kapsamına aldı.

İptal Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

AYM, iptal kararıyla ortaya çıkabilecek hukuki boşluğu dikkate alarak iptal hükmünün Karar'ın Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra, 6 Ağustos 2027 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verdi. Yürürlüğün durdurulması talebi ise reddedildi.

Dolayısıyla, 6 Ağustos 2027 tarihine kadar önalım hakkının kullanılmasında mahkemece belirlenen rayiç bedelin esas alınmasına ilişkin mevcut düzenleme uygulanmaya devam edecek. Bu tarihten sonra önalım bedelinin nasıl belirleneceği ise yasama organı tarafından yapılabilecek yeni düzenlemeye bağlı olacak.