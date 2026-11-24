Alan Adının Tanımı ve Hukuki Niteliği

İnternet alan adları, internet ortamındaki web sitelerine erişimi sağlayan ve sayısal IP adreslerinin yerine kullanılan, hatırlanması kolay dijital adreslerdir. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 3. maddesinde internet alan adı tanımlanmış olmakla birlikte, Türk hukukunda alan adlarının özel hukuk bakımından niteliğini ve kapsamını bütün yönleriyle ortaya koyan bağımsız bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

Hukuki niteliği itibarıyla alan adı, fiziksel varlığı bulunmayan ve ekonomik değer taşıyan gayrimaddi bir malvarlığı unsurudur. Alan adının tescil edilmesi, kural olarak ilgili kayıt kuruluşu ile kurulan sözleşme çerçevesinde kullanım hakkı sağlar. Bununla birlikte, alan adının bir kişi veya işletmeyle özdeşleşmesi ve ticari hayatta tanıtma işlevi kazanması hâlinde, bu kullanım farklı hukuki koruma mekanizmalarının da gündeme gelmesine neden olabilir. Bu yönüyle alan adı hakkı, sözleşmeden doğan hak unsurlarının yanı sıra tanıtma işaretleriyle bağlantılı koruma unsurlarını da bünyesinde barındıran kendine özgü bir hak olarak değerlendirilmektedir.

Alan Adlarının Hukuki Korunması

Alan adlarının korunması bakımından marka, ticaret unvanı ve işletme adı gibi diğer tanıtma işaretlerine ilişkin mevzuat hükümleri önem taşımaktadır. Nitekim bir alan adının marka veya ticaret unvanıyla aynı ya da benzer olması ve bu kullanımın işletmeler veya tüketiciler nezdinde karışıklığa yol açması hâlinde, somut olayın özelliklerine göre Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleri uygulanabilir. Alan adının bir gerçek kişinin adını içermesi durumunda ise Türk Medeni Kanunu’nun adın korunmasına ilişkin hükümleri gündeme gelebilir.

Dolayısıyla alan adı tescili, üçüncü kişilerin marka veya diğer tanıtma işaretlerinden doğan haklarını kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Alan adının hukuka uygun şekilde kullanılması ve üçüncü kişilerin önceden mevcut haklarının ihlal edilmemesi gerekir.

Alan Adlarının Tabi Olduğu Mevzuat

Türkiye’de alan adlarına ilişkin temel düzenlemeler 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği’nde yer almaktadır. Bununla birlikte, İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin kapsamı “.tr” uzantılı alan adlarıyla sınırlıdır. Bu alan adlarının tahsisi, yönetimi ve devrine ilişkin işlemler TRABİS (“.tr” Ağ Bilgi Sistemi) üzerinden yürütülmektedir.

Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca alan adları satılabilir veya devredilebilir. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için hizmet alınan kayıt kuruluşunun internet sitesindeki ilgili formun doldurulması ve gerekli bilgi ve belgelerin sunulması gerekir. Ayrıca İnternet Alan Adları Tebliği’nin 22. maddesi kapsamında, satış ve devir işlemlerine ilişkin özel usul ve esaslar belirlenmiştir.

“.com”, “.net” ve “.org” gibi uluslararası uzantılara sahip alan adları ise söz konusu Yönetmelik’in kapsamı dışında kalmaktadır. Bu alan adlarının kaydı ve kayıt kuruluşları arasındaki transferi, ilgili uluslararası alan adı sisteminin kuralları, ICANN politikaları ve kayıt kuruluşuyla yapılan sözleşmeler çerçevesinde yürütülür.

Alan Adlarının Malvarlığı Değeri

Alan adları ekonomik değer taşıyan, devredilebilen ve ticari işlemlere konu olabilen malvarlığı unsurlarıdır. Bu nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 127. maddesinde de açıkça karşılık bulmaktadır. Anılan hüküm uyarınca, haklı olarak kullanılan ve devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilir.

Bu düzenleme, alan adlarının yalnızca teknik bir kayıt veya internet adresi olmadığını, aynı zamanda ticari işletmeler açısından ekonomik değer taşıyan bir hak niteliğinde bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, alan adının ayni sermaye olarak kabul edilebilmesi için devredilebilir ve nakden değerlendirilebilir olması başta olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen şartların sağlanması gerekir.

Alan Adlarının Devri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Alan adının devri, teknik olarak kayıt kuruluşu nezdindeki alan adı sahibi bilgilerinin değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Ancak bu işlem, hukuki açıdan yalnızca bir kayıt güncellemesinden ibaret değildir. Taraflar arasındaki ilişkinin niteliğine göre, Türk Borçlar Kanunu’nun 205 ve 206. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin devrine ilişkin hükümler de gündeme gelebilir. Bu nedenle devrin hukuki dayanağının yazılı bir sözleşmeyle oluşturulması ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin açıkça belirlenmesi önem taşır.

Öte yandan, alan adı sahibinin değiştirilmesi ile alan adının başka bir kayıt kuruluşuna aktarılması birbirinden farklı işlemlerdir. Özellikle uluslararası uzantılarda, ICANN Transfer Policy kapsamında alan adı sahibinin değiştirilmesini takiben başka bir kayıt kuruluşuna transfer bakımından kural olarak 60 günlük bir kısıtlama uygulanmaktadır. Bununla birlikte, mevcut kayıt kuruluşunun bu süre başlamadan önce belirli şartlarla kısıtlamadan vazgeçme imkânı sunması mümkündür. Bu nedenle devir işleminin sıralaması belirlenirken ilgili kayıt kuruluşlarının teknik ve sözleşmesel prosedürlerinin önceden teyit edilmesi gerekir.

Sonuç olarak, internet alan adları hem ekonomik değer taşıyan bir malvarlığı unsuru hem de kullanım amacına göre hukuki korumadan yararlanabilen bir tanıtma işaretidir. Alan adı devrinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili mevzuatın, kayıt kuruluşu sözleşmelerinin ve uygulanabilir uluslararası politikaların birlikte değerlendirilmesi; işlemin yazılı belgeler ve gerekli şirket içi kararlarla desteklenmesi gerekmektedir.

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