Türk medeni usul hukukunda talep sonucunun belirlenmesi, dava türleri ve yargılama sürecinde alacağın artırılması rejiminde, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli bir değişim gerçekleştirilmiştir. 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren bu yasal reform, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 107. maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası müessesesini yürürlükten kaldırmış, buna karşılık HMK'nın 109. maddesinde düzenlenen kısmi dava rejimini genişleterek belirsiz alacak davasının sağladığı bazı temel hukuki korumaları kısmi dava bünyesine dahil etmiştir. 7589 sayılı Kanun'un 19. maddesiyle HMK m. 107 ilga edilirken, 20. maddesiyle HMK m. 109'a eklenen dördüncü fıkra normatif çerçeveyi şu şekilde kurmuştur:

“HMK m. 109 / 4: Alacağın sadece bir kısmının dava edildiği durumlarda talep konusu, aynı davada bir defaya mahsus olmak üzere iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın tahkikatın sona ermesine kadar artırılabilir. Bu durumda zamanaşımı, artırılan kısım bakımından da dava tarihinden itibaren kesilmiş sayılır.”

Yapılan bu kanuni düzenleme ile 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ikame edilecek yeni hukuk davalarında belirsiz alacak davası açılmasının yasal dayanağı ortadan kalkmış; alacağın tamamının başlangıçta tam olarak belirlenemediği veya bölünebilir nitelikte olduğu uyuşmazlıklar bakımından kısmi dava (HMK m. 109) yegâne genel başvuru yolu haline getirilmiştir. Bu değişim, usul hukukunun en temel kurumlarından biri olan ıslah müessesesi (HMK m. 176 vd.) ile talep artırımı arasındaki ilişkinin, zamanaşımı etkilerinin ve maddi hukuk sonuçlarının yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmıştır.

Kısmi dava, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun tanımına1 göre “alacağın yalnızca bir bölümü için açılan dava”dır. Kısmi davanın açılabilmesi için dava konusunun bölünebilir olması şarttır. Belirsiz alacak davası ise, HMK m. 107/1 uyarınca, dava açıldığı tarihte alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesinin davacıdan beklenemediği ya da bunun objektif olarak imkânsız olduğu durumlarda açılabilen dava türüdür.

2011 yılında HMK'nın yürürlüğe girmesiyle Türk hukukuna kazandırılan belirsiz alacak davası, davanın açıldığı tarihte alacak miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesinin kendisinden beklenemediği veya objektif olarak imkânsız olduğu durumlarda, alacaklının hak arama hürriyetini güvence altına almayı amaçlamaktaydı. Bununla birlikte, uygulamada hangi alacakların “belirli”, hangilerinin ise “belirsiz” nitelikte olduğunun tespiti, doktrin ve yargı kararlarında önemli görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Alacağın miktarının dava açıldığı tarihte gerçekten belirsiz olup olmadığı çoğu zaman ancak yargılama sonucunda ortaya çıkabildiğinden, davacı tarafından belirsiz alacak davası olarak açılan bir davada mahkeme, alacağın dava tarihinde belirlenebilir olduğu sonucuna vardığında, davanın esasına girmeksizin hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden ret kararı vermekteydi. Yargıtay’ın kapatılan 22. Hukuk Dairesi ile 9. Hukuk Dairesi’nin benimsediği katı içtihatlar uyarınca, belirsiz alacak davası açılmasının koşullarının bulunmadığının tespiti hâlinde, davacıya davayı uygun şekilde ıslah etmesi veya talebini belirli hâle getirmesi için süre verilmeksizin davanın doğrudan hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddedilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bu yaklaşım, alacaklıların alacaklarını yargılama yoluyla elde etmelerini güçleştirmiş; özellikle davanın reddi sonrasında yeniden dava açılması gerekliliği nedeniyle ciddi hak kayıplarına ve alacakların zamanaşımına uğraması riskine yol açmıştır. Kanun koyucu ise, söz konusu sorunun münferit davalarda yapılan hatalı hukuki nitelendirmelerden ziyade, belirsiz alacak davası ile kısmi dava arasındaki yapısal farklılıklardan ve bu ayrımın uygulamada öngörülemez sonuçlar doğurmasından kaynaklandığı kanaatindedir. Bu doğrultuda, mülga 107. madde yürürlükten kaldırılarak belirsiz alacak davasının sağladığı hukuki koruma kısmi dava kurumuna dâhil edilmiştir.

Yeni yasal düzenleme ile alacağın miktarı baştan belirli olsun veya olmasın, talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu tüm para alacaklarında doğrudan kısmi dava açılması imkânı getirilmiştir. HMK m. 109/4 ile ihdas edilen yeni kısmi dava rejimi, üç temel hukuki unsura dayanmaktadır:

İddianın Genişletilmesi Yasağından Muafiyet : Davacı, talep sonucunu artırırken karşı tarafın muvafakatine veya HMK m. 176 anlamında ıslah yoluna başvurmak zorunda kalmaksızın, doğrudan kanundan doğan bir yetkiyle talebini artırabilir.

: Davacı, talep sonucunu artırırken karşı tarafın muvafakatine veya HMK m. 176 anlamında ıslah yoluna başvurmak zorunda kalmaksızın, doğrudan kanundan doğan bir yetkiyle talebini artırabilir. Bir Defaya Mahsus Olma ve Zaman Sınırı : Talep artırımı aynı davada yalnızca bir kez kullanılabilir ve en geç ilk derece mahkemesindeki tahkikat sona erinceye kadar gerçekleştirilmelidir.

: Talep artırımı aynı davada yalnızca bir kez kullanılabilir ve en geç ilk derece mahkemesindeki tahkikat sona erinceye kadar gerçekleştirilmelidir. Zamanaşımının Geriye Etkili Kesilmesi: Eski kısmi dava rejiminden farklı olarak; HMK m. 109/4 uyarınca artırılan kısım bakımından zamanaşımı, davanın açıldığı tarihten itibaren kesilmiş sayılır.

Bu noktada ıslah kavramından da bahsetmek gerekir. Medeni usul hukukumuzda ıslah (HMK m. 176 vd.), taraflardan birinin yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen düzeltmesine imkân veren tek taraflı ve iradî bir usul işlemidir. HMK m. 176/2 gereğince aynı davada taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir. Islah; dava sebebinin, vakıaların, talep türünün veya talep sonucunun değiştirilmesini ve genişletilmesini mümkün kılar. Yukarıda açıkladığımız üzere, HMK m. 109/4 kapsamında yapılan talep artırımı, HMK m. 176 anlamında bir "ıslah" işlemi değildir. Bu işlem, niteliği itibarıyla taraf usul işlemlerinin düzeltilmesi değil, yasanın kısmi dava açan davacıya doğrudan tanıdığı kendine özgü bir talep tamamlama ve artırma yetkisidir. Talep artırımı ile ıslah ayrımının hukuki sonuçları şunlardır:

Genel Islah Hakkının Muhafazası : Davacının kısmi davada talebini HMK m. 109/4 uyarınca bir kez artırmış olması, HMK m. 176 uyarınca kanunen sahip olduğu genel ıslah hakkını tüketmez. Davacı, yargılama sürecinde dava sebebini değiştirmek, yeni vakıalar eklemek veya usul işlemlerini düzeltmek amacıyla tahkikat bitimine kadar münferit bir defalık ıslah hakkını ayrıca kullanabilir.

: Davacının kısmi davada talebini HMK m. 109/4 uyarınca bir kez artırmış olması, HMK m. 176 uyarınca kanunen sahip olduğu genel ıslah hakkını tüketmez. Davacı, yargılama sürecinde dava sebebini değiştirmek, yeni vakıalar eklemek veya usul işlemlerini düzeltmek amacıyla tahkikat bitimine kadar münferit bir defalık ıslah hakkını ayrıca kullanabilir. Zamanaşımı Etkisindeki Fark : Klasik kısmi ıslah ile yapılan miktar artırımlarında zamanaşımı ancak ıslah dilekçesinin verildiği tarihte kesilmekteyken, HMK m. 109/4 artırımında zamanaşımı geriye etkili olarak davanın açıldığı tarihte kesilmiş sayılır.

: Klasik kısmi ıslah ile yapılan miktar artırımlarında zamanaşımı ancak ıslah dilekçesinin verildiği tarihte kesilmekteyken, HMK m. 109/4 artırımında zamanaşımı geriye etkili olarak davanın açıldığı tarihte kesilmiş sayılır. Teminat Külfetinin Olmaması: HMK m. 178 uyarınca kısmi ıslaha başvuran tarafın karşı tarafın uğrayabileceği zararlar için hâkim tarafından takdir edilecek teminatı yatırma zorunluluğu bulunmaktayken, HMK m. 109/4 uyarınca yapılan talep artırımında böyle bir teminat külfeti doğmaz.

Bir diğer sorun, 31.07.2026 tarihinden önce açılan belirsiz alacak davalarının akıbetinin ne olacağıdır. Halihazırda açılmış bulunan bu davalar, kesinleşinceye kadar yürürlükten kaldırılan 107. maddeye göre görülmeye devam edecektir. Doktrinde Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ; medeni usul hukukunda kural olarak dava türleri bakımından sınırlı bir sayı veya tipoloji bulunmadığını, dolayısıyla hukuki yararın mevcut olduğu ve kısmi davanın alacaklının yeterli ve etkin hukuki korunma ihtiyacını karşılamadığı hâllerde, alacaklının belirsiz alacak davası açmasına herhangi bir engel bulunmadığını öne sürmektedir2. Bu görüşe göre açılacak yeni belirsiz alacak davaları bakımından da bu dava türünün maddi hukuk alanında doğurduğu sonuçlar, özellikle zamanaşımının kesilmesi ve faizin başlangıcı bakımından, aynen geçerliliğini koruyacaktır. Ancak söz konusu görüş doktrinde ileri sürülen bir yaklaşım olup, HMK m.107'nin ilga edilmiş olması karşısında yargı uygulamasının bu yaklaşımı benimseyip benimsemeyeceği henüz netlik kazanmamıştır.

Özetle, 7589 sayılı Kanun ile belirsiz alacak davasının (HMK m. 107) yürürlükten kaldırılması ve HMK m. 109/4 uyarınca kısmî davanın güçlendirilmesi, dava türü seçiminden kaynaklanan usulden ret risklerini bertaraf etmeyi hedeflemiştir. Ancak belirsiz alacak davası ile kısmi davanın hukuki niteliği ve usulî yapısı arasındaki farklılıklar dikkate alındığında, tahkikatın sona ermesine kadar kullanılabilen tek seferlik talep artırımı imkânı; artırılan kısım yönünden zamanaşımının dava tarihine etkili olacak şekilde geriye yürümesine karşın faiz başlangıcına ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmaması ve hak düşürücü süreler bakımından ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle uygulamada çeşitli tartışmaları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kanundan kaynaklanan talep artırımı kurumu ile genel ıslah müessesesi arasındaki sınırların isabetli şekilde belirlenmesi, zamanaşımı ve harçlandırma süreçlerinin dikkatle planlanması ve konuya ilişkin oluşacak Yargıtay içtihatlarının yakından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Footnotes

1 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu - 2021/485 E. - 2021/971 K. Sayılı karar

2 Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Prof. Dr. Cemil SİMİL, “Belirsiz Alacak Davasının Kanundan Kaldırılmasının Düşündürdükleri” , İKÜHFD Sayı:2 Temmuz 2026