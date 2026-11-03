HMK’da Düzenlenen Dava Türleri Ve Belirsiz Alacak Davasının Kaldırılarak Kısmi Davanın Yeniden Yapılandırılması

Giriş

Medeni usul hukukunda dava, maddi hukuktan kaynaklanan sübjektif bir hakkın ihlal edilmesi veya tehlikeye düşmesi hâlinde, hak sahibinin devletin yargı organlarından hukuki koruma (himaye) talep etmesidir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), 105 ila 113. maddeleri arasında dava türlerini; mahkemeden talep edilen hukuki korumanın niteliğine, talep sonucunun niceliğine, ileri sürülen taleplerin sayısına ve korunan menfaatin kapsamına göre sistematik bir bütünlük içinde düzenlemiştir.

HMK’nın 2011 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk usul hukukuna kazandırılan en dikkat çekici kurumların başında belirsiz alacak davası gelmekteydi. Ne var ki on beş yılı aşkın uygulama sürecinde belirsiz alacak davası, alacaklıyı zamanaşımı ve hak kaybı riskinden koruyan bir güvence olmaktan çıkarak, davanın başında yapılan nitelendirme tartışmaları sebebiyle davaların esasına girilmeksizin usulden reddedildiği bir usul tuzağına dönüşmüştür. Kanun koyucu, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7589 sayılı Kanun (12. Yargı Paketi) ile bu kronik sorunu kökten çözmek adına radikal bir değişikliğe gitmiştir. Söz konusu düzenlemeyle HMK m. 107 yürürlükten kaldırılarak belirsiz alacak davasına tamamen son verilmiş; bunun yerine HMK m. 109’da düzenlenen kısmi dava kurumu, ıslaha gerek duyulmaksızın talep artırımı ve zamanaşımı güvenceleriyle tahkim edilerek yeniden yapılandırılmıştır.

İstenen Hukuki Talebin Niteliğine Göre Dava Türleri

Mahkemeden talep edilen hukuki korumanın mahiyetine göre davalar; eda davası, tespit davası ve inşaî (yenilik doğuran) dava olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır.

Eda davası, HMK m. 105 hükmünde düzenlenmiş olup davacının, davalının bir şeyi vermeye, bir işi yapmaya veya bir işi yapmamaya mahkûm edilmesini talep ettiği dava türüdür. Hem ayni haklar hem de şahsi haklar eda davasına konu edilebilir. Eda davasının kabulü hâlinde mahkemece kurulan hüküm iki temel unsur barındırır. İlk olarak dava konusu hakkın veya hukuki ilişkinin varlığı tespit edilir, ikinci olarak ise bu hakkın yerine getirilmesi hususunda davalıya yöneltilmiş bir eda emri verilir. Bünyesinde barındırdığı bu eda emri sayesinde eda davası sonucunda verilen kabul kararları ilamlı icraya konu edilebilir. Eda davasının reddi hâlinde verilen karar ise davalı aleyhine bir eda emri içermediğinden maddi anlamda bir tespit hükmü niteliği taşır.

Tespit davası, HMK m. 106 kapsamında hükme bağlanmıştır. Bu dava türünde davacı, mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının (müspet tespit), yokluğunun (menfi tespit) yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesini talep eder. Salt maddi vakıalar, bir hakkın veya hukuki ilişkinin doğumuna doğrudan esas teşkil etmedikçe tek başlarına tespit davasına konu olamazlar. Bazı davalar, tespit davası gibi görülüp o şekilde adlandırılsalar da tespit davası değildir. Örneğin kira tespit davaları, esasen bir sözleşmenin içeriğinin yeniden düzenlenmesi anlamına geldiğinden inşai dava niteliğini haizdir.

Tespit davasının dinlenebilmesi için kanun koyucu özel bir dava şartı öngörmüştür; buna göre davacının, dava konusu hukuki ilişkinin derhâl tespit edilmesinde hukuken korunmaya değer güncel bir yararının bulunması zorunludur. Şayet davacı, elde etmek istediği hukuki korumaya doğrudan eda davası açmak suretiyle kavuşabiliyorsa, kural olarak tespit davası açmakta hukuki yararının bulunmadığı kabul edilir. Tespit davası sonucunda verilen hükümler bir eda emri içermediğinden, yargılama giderlerine ilişkin kısımlar hariç olmak üzere ilamlı icra yoluyla takip edilemezler.

İnşaî dava (yenilik doğuran dava) ise HMK m. 108’de düzenlenmiştir. Yenilik doğuran bir hakkın mahkeme aracılığıyla kullanılması zorunlu olan hâllerde açılan bu dava ile mevcut bir hukuki durumun yeni bir hukuki duruma dönüştürülmesi, içeriğinin değiştirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması amaçlanır. Boşanma davası, soybağının reddi davası, anonim şirket genel kurul kararlarının iptali davası veya paylı mülkiyette ortaklığın giderilmesi davası inşaî davalara örnek teşkil eder.

Hukuki güvenlik ilkesi gereğince inşaî davalar istisnai niteliktedir ve ancak kanunda açıkça öngörülen hâllerde açılabilir. İnşai haklar, kural olarak hak sahibinin tek taraflı irade beyanıyla ortaya çıkar. Örneğin bir Sözleşme tek tarafı beyanla feshedilebilir, bunun için dava açmaya gerek olmadığı gibi sözleşmenin feshettiğinin tespiti için de inşai dava değil tespit davası ya da eda davası açılmalıdır. Kanunda aksi belirtilmedikçe inşaî davanın kabulüyle verilen hükümler geçmişe etkili olmayıp, kararın kesinleştiği andan itibaren geleceğe yönelik sonuç doğurur.

Talep Sonucunun Sayısına ve Korunan Menfaatin Kapsamına Göre Dava Türleri

HMK sistematiğinde dava dilekçesinde ileri sürülen taleplerin sayısına ve bu talepler arasındaki ilişkiye göre davalar; davaların yığılması, terditli dava ve seçimlik dava olarak tasnif edilmiştir. Ayrıca kolektif menfaatlerin korunması amacıyla topluluk davasına yer verilmiştir.

Davaların yığılması (objektif dava birleşmesi), HMK m. 110’da düzenlenmiştir. Davacının, aynı davalıya karşı sahip olduğu, birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini aynı dava dilekçesinde birleştirerek ileri sürmesi durumunda davaların yığılmasından söz edilir. Bu yola başvurulabilmesi için birleştirilen taleplerin tamamının aynı yargı çeşidi içinde yer alması ve taleplerin tümü bakımından ortak yetkili bir mahkemenin bulunması şarttır. Görünüşte tek bir dava dilekçesi ve tek bir yargılama dosyası bulunsa da aslında talep sayısı kadar bağımsız dava mevcuttur ve mahkeme her bir talep hakkında ayrı ayrı hüküm kurmak zorundadır.

Terditli (kademeli) dava, HMK m. 111’de hüküm altına alınmıştır. Bu dava türünde davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında asli-fer’i (öncelik-sonralık) ilişkisi kurmak suretiyle aynı dava dilekçesinde ileri sürer. Terditli davanın açılabilmesi için asli talep ile fer’i talep arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması zorunludur. Mahkeme, davacının öncelikli talebini inceleyip esastan reddetmedikçe, ikinci sıradaki (talebi inceleyemez ve hükme bağlayamaz.

Seçimlik dava, HMK m. 112 hükmü uyarınca Türk Borçlar Kanunu’ndaki seçimlik borçların usul hukukundaki izdüşümüdür. Seçimlik borçlarda, seçim hakkı kendisine ait olan borçlu veya üçüncü kişinin bu hakkı kullanmaktan kaçınması hâlinde alacaklı seçimlik dava açabilir. Alacaklı, borcun konusunu oluşturan birden fazla edimi seçimlik olarak talep eder ve mahkeme de borçluyu bu edimlerden birini veya diğerini ifa etmeye seçimlik olarak mahkûm eder. İlamlı icra aşamasında borçlu, mahkûm edildiği edimlerden seçtiği birini ifa ederek borcundan kurtulma imkânına sahiptir.

Topluluk davası ise HMK m. 113’te düzenlenmiş olup kolektif menfaatlerin korunmasına hizmet eder. Dernekler ve diğer tüzel kişiler, kendi statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için kendi adlarına dava açabilirler. Bu dava yoluyla yalnızca ilgililerin haklarının tespiti, hukuka aykırı durumun giderilmesi veya ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi talep edilebilir; buna karşılık topluluk davası aracılığıyla münferit bireyler adına doğrudan tazminat veya eda talebinde bulunulamaz.

Belirsiz Alacak Davasının Kaldırılması ve Gerekçeleri

6100 sayılı HMK’nın mülga 107. maddesinde yer alan belirsiz alacak davası, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklının hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı göstererek dava açabilmesine imkân tanımaktaydı. Bu kurumun ihdas edilmesindeki temel gaye, miktarını hesaplamak için karşı tarafın bilgi ve belgelerine yahut bilirkişi incelemesi ile hâkimin takdirine ihtiyaç duyan davacıyı, yüksek harç yükünden ve kısmi davadaki zamanaşımı riskinden korumaktı.

Ne var ki teorik olarak hak arama hürriyetini genişletmek amacıyla getirilen bu kurum, uygulamada tam aksi bir etki yaratmıştır. Yargıtay daireleri arasında, özellikle işçilik alacakları, ticari tazminatlar ve aile hukukundan kaynaklanan katılma alacağı gibi uyuşmazlıklarda hangi alacağın "belirli", hangisinin "belirlenebilir" ve hangisinin "belirsiz" olduğu konusunda derin içtihat farklılıkları ortaya çıkmıştır. Alacağın "belirlenebilir" olduğu kabul edilen hâllerde, davacının belirsiz alacak davası açmakta "hukuki yararının bulunmadığı" gerekçesiyle davalar esasa girilmeksizin dava şartı yokluğundan usulden reddedilmiştir. Yıllarca süren yargılamaların sonunda verilen bu usulden ret kararları, alacakların zamanaşımına uğramasına ve ağır hak kayıplarına yol açmıştır.

Yaşanan bu uygulama krizini ve içtihat karmaşasını kalıcı olarak sonlandırmak isteyen kanun koyucu, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7589 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle HMK m. 107’yi yürürlükten kaldırmıştır. Böylece 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türk medeni usul hukukunda belirsiz alacak davası dönemi kapanmıştır.

7589 Sayılı Kanun Sonrası Kısmi Davadaki Yeni Düzenlemeler

Kanun koyucu, belirsiz alacak davasını yürürlükten kaldırırken alacaklıları eski kısmi dava rejiminin dezavantajlarıyla baş başa bırakmamış; mülga HMK m. 107’nin sağladığı usuli güvenceleri HMK m. 109’da düzenlenen kısmi dava kurumuna entegre etmiştir. HMK m. 109/1 uyarınca talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, alacağın sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilmektedir.

Yeni sistemin getirdiği en büyük rahatlama, dava açarken alacağın "belirli mi yoksa belirsiz mi" olduğu yönündeki tartışmanın tamamen ortadan kalkmasıdır. Kısmi dava açabilmek için alacağın miktarının belirsiz veya belirlenemez olması şart değildir; talep konusunun bölünebilir nitelikte olması tek başına yeterlidir. Dolayısıyla davacıların "alacak belirlenebilir olduğu hâlde yanlış dava türü seçildiği" gerekçesiyle hukuki yarar yokluğundan usulden ret kararıyla karşılaşma riski tarihe karışmıştır.

7589 sayılı Kanun ile HMK m. 109’a eklenen dördüncü fıkra (HMK m. 109/4), kısmi davanın işleyişini kökten değiştirmiştir. Eski düzenlemede kısmi dava açan davacı, bilirkişi raporu sonrasında ortaya çıkan bakiye alacağını aynı davada talep edebilmek için ya karşı tarafın açık muvafakatini almak ya da ıslah yoluna başvurmak zorundaydı; bu durum ise davacının tüm yargılama boyunca sahip olduğu tek seferlik ıslah hakkını salt miktar artırımı için tüketmesine neden olmaktaydı. Yeni HMK m. 109/4 hükmü uyarınca, kısmi dava açan davacı, yargılama sırasında tahkikat sona erinceye kadar, aynı davada bir defaya mahsus olmak üzere, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini artırabilmektedir. Bu talep artırımı için karşı tarafın muvafakatine veya ıslah kurumuna başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Davacı, bilirkişi incelemesi veya delillerin toplanması neticesinde alacağın tam tutarı belirlendiğinde, tahkikat aşaması bitmeden vereceği bir talep artırım dilekçesi ve yatıracağı tamamlama harcıyla dava değerini yükseltebilmekte, üstelik genel ıslah hakkını da saklı tutabilmektedir.

Yeni kısmi dava rejiminin getirdiği ikinci hayati güvence zamanaşımı noktasındadır. Eski kısmi dava uygulamasında zamanaşımı yalnızca dava dilekçesinde talep edilen kısmi tutar bakımından dava tarihinde kesilmekte, saklı tutulan bakiye kısım için işlemeye devam etmekteydi; bu da uzun süren yargılamalarda ıslahla artırılan kısmın zamanaşımı def’i ile karşılaşmasına yol açmaktaydı. HMK m. 109/4’ün ikinci cümlesi bu sorunu açıkça çözmüştür. Yeni düzenlemeye göre, kısmi davada tahkikatın sonuna kadar talep artırımı yapılması hâlinde, artırılan kısım bakımından da zamanaşımı ilk davanın açıldığı tarihten itibaren kesilmiş sayılmaktadır. Bununla birlikte dikkat edilmelidir ki bu zamanaşımı güvencesi, bakiye alacağın aynı davada HMK m. 109/4 uyarınca artırılması hâline özgüdür; şayet davacı mevcut davada artırım yapmak yerine bakiye alacak için ayrı bir ek dava açmayı tercih ederse, ek davaya konu edilen kısım bakımından zamanaşımı ancak ek davanın açıldığı tarihte kesilecektir.

Tüm bu olumlu yeniliklere karşın, HMK m. 109/4 düzenlemesinde faiz başlangıç tarihine ilişkin açık bir hükme yer verilmemiştir. Mülga belirsiz alacak davasında alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faiz yürütülebilmekteyken, kısmi davaya ilişkin yerleşik Yargıtay içtihatlarında borçlu dava öncesinde temerrüde düşürülmemişse ilk dava edilen kısma dava tarihinden, sonradan artırılan kısma ise artırım (eski sistemde ıslah) tarihinden itibaren faiz işletilmektedir. Kanun koyucunun HMK m. 109/4’te zamanaşımının dava tarihinde kesileceğini açıkça düzenleyip faiz başlangıcı konusunda sessiz kalması sebebiyle, haksız fiil veya kanundan doğan özel temerrüt hâlleri dışında, kısmi dava açmadan önce borçlunun ihtarname ile temerrüde düşürülmesi faiz kaybına uğramamak adına büyük bir stratejik önem taşımaktadır.

Son olarak geçiş hükümlerine değinmek gerekir. 7589 sayılı Kanun’un Geçici Madde 1/10 uyarınca, yürürlükten kaldırılan HMK m. 107 hükmü, kanunun yürürlüğe girdiği 31 Temmuz 2026 tarihinden önce açılmış olan davalar bakımından uygulanmaya devam olunacaktır. Dolayısıyla bu tarihten önce açılmış ve derdest olan belirsiz alacak davaları eski usul kurallarına göre yürütülüp sonuçlandırılacak; 31 Temmuz 2026 ve sonrasında açılacak davalarda ise belirsiz alacak davası açılamayacağından güçlendirilmiş kısmi dava rejimi (HMK m. 109) tatbik edilecektir.

Sonuç

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, dava türlerini hak arama hürriyetinin etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak bir çeşitlilikte düzenlemiş olsa da, 2011 yılından 2026 yılına kadar uygulanan belirsiz alacak davası kurumu öngörülemeyen usuli tartışmalar nedeniyle yargılamaların esasına geçilmesini engelleyen bir tıkanıklığa yol açmıştır. 7589 sayılı Kanun ile belirsiz alacak davasının kaldırılarak, bu davanın sağladığı ıslahsız talep artırımı ve zamanaşımının dava tarihinde kesilmesi avantajlarının kısmi davaya aktarılmıştır. Bu yeni dönemde uygulayıcıların, miktarı tam olarak belirlenemeyen veya bölünebilir nitelikteki alacaklarda davalarını fazlaya ilişkin hakları saklı tutarak HMK m. 109 kapsamında kısmi dava olarak kurgulamaları, tahkikat sona ermeden önce HMK m. 109/4 çerçevesinde tek seferlik talep artırım hakkını kullanmaları ve faiz kaybı yaşamamak adına dava öncesinde temerrüt şartlarının oluşturması gerekmektedir.

Kaynakça:

1. Pekcanıtez, Hakan. Medeni Usul Hukuku, 15. Baskı, 2017, Onikilevha Yayıncılık

2. Kuru, Baki. Aydın, Burak. Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 8. Baskı. 2023. Yetkin Yayıncılık.