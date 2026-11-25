18 Kasım 2026’da yürürlüğe giren 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Türkiye’de çalışmayan yabancılar yatırım yoluyla üç veya beş yıllık kısa dönem ikamet iznine başvurabilir. Üç yıllık izin için en az 150.000 ABD doları tutarındaki yatırımın 18 ay, beş yıllık izin için ise en az 200.000 ABD doları tutarındaki yatırımın 30 ay korunması gerekir. Banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, gayrimenkul veya girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ve bireysel emeklilik sistemine (BES) ödenen katkı payları bu kapsamda kabul edilir. Yatırımcının yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocukları da ikamet iznine başvurabilir. Bu izin, tek başına yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvuru hakkı vermez. Mevduat veya BES yoluyla vatandaşlık hedefleyenler için en az 500.000 ABD doları tutarında yatırım ve üç yıllık taahhüt aranır.

Türkiye’de çalışmayan yabancılar, 18 Kasım 2026’da yürürlüğe giren 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, belirli yatırımları yaparak üç veya beş yıllık kısa dönem ikamet iznine başvurabilir. Üç yıllık izin için en az 150.000 ABD doları, beş yıllık izin için en az 200.000 ABD doları veya bu tutarların karşılığı döviz cinsinden yatırım yapılması gerekir. Her iki seçenekte de yatırımın, ikamet izni süresinin yarısı boyunca korunması şarttır. Düzenlemenin dayanağı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendidir. İkamet izninin genel şartları da geçerlidir. Örneğin her başvuru sahibinin, talep ettiği ikamet izninin bitiminden itibaren en az 60 gün daha geçerli bir pasaportu veya pasaport yerine geçen belgesi olmalıdır.

Örneğin banka mevduatı ve bireysel emeklilik sistemine (BES) ödenen katkı payı, hem ikamet izni hem de Türk vatandaşlığı başvurusuna esas olabilen yatırımlardandır. Ancak birikimlerini Türkiye’ye getirecek bir ailenin hangi tutarı yatırması gerektiği, bu parayı ne zaman kullanabileceği ve bankadan ya da emeklilik şirketinden hangi belgeleri alacağı, başvurunun amacına göre değişir. Bu nedenle, para transferinden önce yatırım sözleşmesinin ve ilgili kuruma verilecek taahhüdün bir avukat tarafından incelenmesi, işlemlerin de banka veya emeklilik şirketiyle birlikte planlanması önem taşır. Bu makalede yatırım yoluyla ikamet iznine kimlerin başvurabileceğini, hangi yatırımların kabul edildiğini ve özellikle banka mevduatı ile BES bakımından ikamet izni ve vatandaşlık şartlarının nasıl farklılaştığını ele alıyoruz.

Yatırımcıyla birlikte hangi aile bireyleri ikamet iznine başvurabilir?

Asıl başvuru sahibinin Türkiye’de çalışmayan ve Karar’da sayılan yatırımlardan birini yapan bir yabancı olması gerekir. Yatırımcının yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocukları da aynı hüküm kapsamında ikamet iznine başvurabilir. Dolayısıyla eşlerden birinin önceki evliliğinden olan çocuğu da bu şartları taşıyorsa başvuru kapsamına girebilir. Ailece Türkiye’ye yerleşmeyi planlayanların, yatırımın kimin adına yapılacağına karar vermeden önce her aile bireyinin hangi sıfatla başvuracağını belirlemesi yerinde olur.

Ergin çocuklar bakımından bağımlılığın nasıl belgeleneceği önem taşır. Örneğin engelliliği nedeniyle günlük bakımında ebeveynine ihtiyaç duyan ergin bir çocuk için doğum belgesi, yatırımcıyla veya eşiyle olan soybağını gösterir. Sağlık raporları ise çocuğun günlük bakım ihtiyacını ortaya koyabilir. Karar’da, ebeveynin çocuğa maddi destek sağlamasının hangi durumlarda tek başına bağımlılığı kanıtlamaya yeteceği açıklanmamıştır.

İkamet izni için ne kadar yatırım gerekir ve taahhüt süresi nedir?

İkamet izninin süresi, Karar’ın ekindeki listede yatırım tutarına göre belirlenmiştir. Karar’ın 2. maddesi uyarınca dört yatırım türünde de yatırımın izin süresinin yarısı boyunca korunması gerekir. Aşağıdaki tutarların başka bir döviz cinsinden karşılığıyla da yatırım yapılabilir.

Asgari yatırım tutarı İkamet izni süresi Yatırımın korunacağı asgari süre 150.000 ABD doları 3 yıl 18 ay 200.000 ABD doları 5 yıl 30 ay

Asgari tutarlar üzerinden karşılaştırıldığında, beş yıllık izin için yatırımcının 50.000 ABD doları daha yatırması ve yatırımını bir yıl daha uzun süre koruması gerekir. Örneğin yatırımcı, taahhüt süresinin başlangıcından iki yıl sonra parasına ihtiyaç duyacağını öngörüyorsa üç yıllık izin için gereken 18 ay o tarihte dolmuş olur. Beş yıllık izni seçmesi hâlinde ise yatırımını altı ay daha koruması gerekir.

Paranın fiilen ne zaman kullanılabileceği yatırım aracına da bağlıdır. Vadeli mevduatın ilk vadesi 18 veya 30 aylık süre dolmadan sona erebilir. Bu durumda hesabın hangi koşullarda yenileneceği önem kazanır. Fon katılma paylarında ise taahhüt süresi dolsa bile fona iade talebinin hangi tarihlerde verilebildiği, ne kadar önce bildirim gerektiği ve ödemenin hangi tarihte yapılacağı fonun kurallarına bağlıdır. Mevduat sözleşmesinin veya fon belgelerinin yatırım öncesinde incelenmesi, yatırımcının parasına hangi tarihte erişebileceğini öngörmesini sağlar.

İkamet izni için hangi yatırımlar kabul edilir ve hangi kurumlar yetkilidir?

Karar, yabancı yatırımcılara dört seçenek tanır. Üç yıllık izin için 150.000 ABD doları ve 18 ay, beş yıllık izin için 200.000 ABD doları ve 30 ay şartı dört yatırım türünde de aynıdır. Yatırımın öngörülen koşullarda yapıldığını tespit edecek kurum ise yatırımın türüne göre değişir.

Banka mevduatı. Yatırımcı, gerekli tutarı Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya mevduat olarak yatırır ve izin türüne göre en az 18 veya 30 ay hesapta tutmayı taahhüt eder. Yatırımın bu şartları karşıladığını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tespit eder.

Yatırımcı, gerekli tutarı Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya mevduat olarak yatırır ve izin türüne göre en az 18 veya 30 ay hesapta tutmayı taahhüt eder. Yatırımın bu şartları karşıladığını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tespit eder. Devlet borçlanma araçları. Yatırımcı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen devlet borçlanma araçlarını gerekli tutarda satın alır ve 18 veya 30 ay boyunca elinde tutar. Bu yatırımı tespit etmeye yetkili kurum Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.

Yatırımcı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen devlet borçlanma araçlarını gerekli tutarda satın alır ve 18 veya 30 ay boyunca elinde tutar. Bu yatırımı tespit etmeye yetkili kurum Hazine ve Maliye Bakanlığıdır. Yatırım fonu katılma payları. Bu kapsamda gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) katılma payları kabul edilir. Yatırımcı, gerekli tutarda katılma payı satın alıp payları öngörülen süre boyunca elinde tutmalıdır. Yatırımı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tespit eder. Bir konutu doğrudan satın almak, bedeli 200.000 ABD dolarını aşsa dahi bu Karar kapsamında bir yatırım sayılmaz. Yatırım fonu yoluyla Türk vatandaşlığı içinse farklı bir asgari tutar ve elde tutma süresi geçerlidir.

Bu kapsamda gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) katılma payları kabul edilir. Yatırımcı, gerekli tutarda katılma payı satın alıp payları öngörülen süre boyunca elinde tutmalıdır. Yatırımı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tespit eder. Bir konutu doğrudan satın almak, bedeli 200.000 ABD dolarını aşsa dahi bu Karar kapsamında bir yatırım sayılmaz. Yatırım fonu yoluyla Türk vatandaşlığı içinse farklı bir asgari tutar ve elde tutma süresi geçerlidir. Bireysel emeklilik katkı payı. Yatırımcı, gerekli tutarı katkı payı olarak bireysel emeklilik sistemine yatırır ve izin türüne göre en az 18 veya 30 ay sistemde kalır. Bu kapsamda kabul edilecek emeklilik planlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirler. Yatırımın şartlara uygunluğunu da aynı kurum tespit eder.

Yatırımcı ikamet izni Türk vatandaşlığına başvuru hakkı verir mi?

11994 sayılı Karar’ın 4. maddesi, bu Karar uyarınca düzenlenen ikamet izinlerini 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinde düzenlenen istisnai vatandaşlık kapsamı dışında bırakır. Örneğin bankaya 200.000 ABD doları yatırarak beş yıllık ikamet izni alan bir yatırımcı, bu izne dayanarak yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvuramaz. Yatırımcı daha sonra mevduatını 500.000 ABD dolarına çıkarsa dahi vatandaşlık için aranan şartları ayrıca yerine getirmeli ve mevduatın bu şartları karşıladığını belgelendirmelidir. Hesabın açılması ile tutarın artırılması arasında geçen süre, vatandaşlık için öngörülen üç yıllık taahhüt süresinden kendiliğinden düşülmez.

Türkiye’ye yerleşen yatırımcılar bakımından Türk vatandaşlığının genel yoldan kazanılması ayrıca değerlendirilebilir. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. maddesinde aranan şartlardan biri, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmaktır. İkamet izni belgesindeki tarihler, yabancının Türkiye’de hangi süreyle kalmasına izin verildiğini gösterir. Vatandaşlık için gereken sürenin dolup dolmadığı ise kişinin Türkiye’deki fiilî ikameti ve yurt dışında geçirdiği süreler dikkate alınarak belirlenir. Beş yıllık ikamet şartını sağlayan yatırımcının, Kanun’da aranan diğer şartları da taşıması gerekir.

Türk vatandaşlığı için hangi yatırım seçenekleri vardır?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı için yedi seçenek bulunur. Bunlardan dördü, ikamet izni için de kabul edilen banka mevduatı, BES katkı payı, devlet borçlanma araçları ve yatırım fonu katılma paylarıdır. Vatandaşlık başvurusu bakımından bu dört seçeneğin her birinde en az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım ve üç yıllık taahhüt aranır. Diğer üç seçenek ise taşınmaz edinimi, sabit sermaye yatırımı ve istihdam oluşturulmasıdır. Her birinde yatırımın veya istihdamın nasıl belgelendirileceği farklıdır.

Banka mevduatı.Banka mevduatı yoluyla Türk vatandaşlığına başvurmak isteyen yatırımcının dövizi, Türkiye’de faaliyet gösteren bir banka aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satılır. Banka, döviz karşılığında elde edilen Türk lirasını mevduat hesabına yatırır ve anapara üzerine üç yıl süreyle bloke koyar. BDDK’nin uygunluk tespitinden sonra yatırımcı, üç yıllık sürenin dolmasını beklemeden ikamet izni ve ardından vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Faiz gelirini geçimi için kullanmayı planlayan bir aile açısından faizin ne zaman ödeneceği mevduat sözleşmesine bağlıdır. Vade sonunda anaparanın dolar veya avro cinsinden değeri ise o tarihteki döviz kuruna göre değişir.

Bireysel emeklilik sistemi.BES yoluyla Türk vatandaşlığına başvuracak yatırımcı, vatandaşlık için aranan katkı payının tamamını, bu amaçla açılan yeni bir emeklilik sözleşmesine öder. Sözleşmenin vatandaşlık için belirlenen bir emeklilik planı kapsamında düzenlenmesi gerekir. Üç yıllık süre, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar. Yatırımcı bu süre içinde, plan kapsamında sunulan fonlar arasındaki dağılımı değiştirebilir. Örneğin hisse senedi fonundaki birikiminin bir kısmını, planda yer alıyorsa para piyasası fonuna veya altın ya da gümüşe yatırım yapan bir fona aktarabilir. İlk üç yıl içinde emeklilik planı değiştirilemez ve sözleşme başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Emeklilik Gözetim Merkezinin incelemesinin ardından uygunluk tespitini SEDDK yapar.

Devlet borçlanma araçları. Bu yoldan başvuru için yatırımcının en az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma aracı satın alması ve bunları üç yıl boyunca elinde tutmayı taahhüt etmesi gerekir. Döviz, vatandaşlık başvurularına ilişkin kurallar uyarınca Türk lirasına çevrilir. Yatırımın uygunluğunu Hazine ve Maliye Bakanlığı tespit eder. Birikimlerini dolar veya avro cinsinden değerlendiren yatırımcı açısından üç yıl sonunda eline geçecek tutar, satın aldığı borçlanma aracının getiri ve vade koşullarına ve döviz kuruna bağlıdır.

Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları.Yatırım fonu ile Türk vatandaşlığına başvuracak yatırımcı, en az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında GYF ya da GSYF katılma payı satın almalı ve bu payları üç yıl elinde tutmalıdır. Yatırımın uygunluğunu SPK tespit eder. Yatırımcının üç yıllık taahhüdü tamamladığı gün paylarını nakde çevirip çeviremeyeceği, fon belgelerinde belirlenen iade ve ödeme koşullarına bağlıdır.

Taşınmaz edinimi.Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı için taşınmazın vatandaşlık mevzuatına uygun olması ve en az 400.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında satın alınması gerekir. Ayrıca tapu siciline taşınmazın üç yıl süreyle satılmayacağına ilişkin şerh konulur. Bu yol, Türkiye’ye yerleşmek isteyen aileye üç yıllık süre içinde oturabileceği bir konut edinme imkânı da sunar. Bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadan önce tapu kaydının, satıcının durumunun ve satış işleminin vatandaşlık şartları yönünden incelenmesi gerekir.

Sabit sermaye yatırımı. Türkiye’de işletme kuran veya mevcut faaliyetini genişleten bir girişimci, en az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı yaparak vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Yatırımın bu tutara ulaştığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tespit eder. Özellikle mevcut bir işletmeyi büyütme projelerinde, hangi harcamaların sabit sermaye yatırımı sayılacağı ve bunların nasıl belgelendirileceği önceden belirlenmelidir. Projenin toplam bütçesi, tek başına, vatandaşlık başvurusunda dikkate alınacak yatırım tutarını göstermez.

İstihdam oluşturulması. En az 50 Türk vatandaşına istihdam sağlayan bir işveren de bu yolla vatandaşlığa başvurabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uygunluk belgesi başvuru tarihinden geriye doğru en az altı ay boyunca bu sayıda Türk vatandaşının kesintisiz olarak istihdam edilmiş olmasını ve başvuru tarihinden sonra da istihdamın en az iki yıl korunmasını arar. Hâlihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren bir işletme sahibi açısından, çalışan sayısının ve istihdam süresinin bordro ve sigortalılık kayıtlarıyla belgelenebilmesi önem taşır.

Sonuç

Ailesiyle Türkiye’de yaşamak isteyen bir yatırımcı için üç yıllık ikamet izni, en az 150.000 ABD doları tutarında yatırım ve bu yatırımı 18 ay koruma taahhüdü gerektirir. Beş yıllık izin tercih edilirse asgari yatırım 200.000 ABD dolarına, taahhüt süresi 30 aya çıkar. İki yıl daha uzun ikamet imkânının aile açısından değerini tartarken, birikime ne zaman ihtiyaç duyulacağı ve özellikle fon yatırımlarında paranın hangi tarihte geri alınabileceği de hesaba katılmalıdır. Amaç Türk vatandaşlığını kazanmaksa yatırımın baştan itibaren bu amaca uygun yapılması önemlidir. Yeni ikamet izni tek başına istisnai vatandaşlık başvurusuna dayanak oluşturmaz. Mevduat veya BES üzerinden vatandaşlığa başvurmak isteyen yatırımcılar için asgari yatırım tutarı 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz, taahhüt süresi ise üç yıldır. Bu nedenle aile, para transferinden önce hangi aile bireylerinin başvuru kapsamına girdiğini ve yatırım belgelerindeki tutar, süre ve taahhütlerin amaçlanan başvuruya uygunluğunu avukatıyla değerlendirmelidir.