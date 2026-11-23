I. Giriş

18 Kasım 2026 tarihli ve 33434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”), Türkiye’de çalışmayan yabancı yatırımcılara ve Karar kapsamındaki aile üyelerine, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (“YUKK”) 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ve beşinci fıkrası uyarınca üç veya beş yıl süreli kısa dönem ikamet izni verilebilmesine ilişkin yatırım koşullarını düzenlemektedir.

Yatırım şartının yanı sıra, kısa dönem ikamet izni bakımından YUKK’un 32. maddesinde öngörülen genel şartların da sağlanması gerekir. Dolayısıyla Karar’da belirtilen yatırım tutarının gerçekleştirilmesi, ikamet izninin verilmesi için tek başına yeterli olmayıp başvuru sahibinin kısa dönem ikamet izninin genel şartlarını da karşılaması gerekmektedir. Bu çerçevede, ikamet izni ancak ilgili mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmesi hâlinde verilebilecektir.

Düzenleme, banka mevduatının yanı sıra devlet borçlanma araçları, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları ile bireysel emeklilik sistemi gibi farklı finansal yatırım araçlarını kapsayarak yabancı yatırımcılar bakımından alternatif bir ikamet izni imkânı sunmaktadır.

Yatırım Tutarı ve İkamet İzni Süreleri

Karar’ın 1. maddesi ve ekli listesi uyarınca, Türkiye’de çalışmayan ve Karar’da belirtilen yatırım tutarlarını gerçekleştiren yabancı gerçek kişilere, yatırım miktarlarına göre farklı sürelerde kısa dönem ikamet izni verilebilecektir. Buna göre, en az 150.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım gerçekleştiren yabancılara üç yıl; en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım gerçekleştiren yabancılara ise beş yıl süreli ikamet izni verilebilecektir. Bununla birlikte, söz konusu izinlerin verilebilmesi, başvuru sahiplerinin ilgili mevzuatta öngörülen diğer şartları da karşılamasına bağlıdır.

Karar kapsamında düzenleme yalnızca yatırımcıyla sınırlı tutulmamış; yatırımcının yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocukları da kapsam dâhilinde değerlendirilmiştir. Kapsam dâhilindeki aile üyeleri de kendi adlarına yapacakları başvurular üzerine, ilgili şartların sağlanması kaydıyla ikamet izni alabileceklerdir. Bu başvurularda yatırımcıyla aralarındaki aile bağını gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

İkamet İznine Esas Alınabilecek Yatırım Türleri

Karar’ın 2. maddesi uyarınca, ikamet izni başvurusuna esas alınabilecek yatırım araçları; banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda yabancı yatırımcılar, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda mevduat hesabı açarak gerekli yatırım tutarını muhafaza edebilecektir. Bunun yanı sıra, devlet borçlanma araçlarının satın alınması da ikamet izni başvurusuna esas alınabilecek yatırım seçenekleri arasında yer almaktadır. Her iki yatırım türünde de ilgili tutarın veya yatırım aracının ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca muhafaza edilmesi gerekmektedir. Banka mevduatlarına ilişkin koşulların yerine getirilip getirilmediği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), devlet borçlanma araçlarına ilişkin koşulların yerine getirilip getirilmediği ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecektir.

Karar kapsamında kabul edilen diğer yatırım seçenekleri, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarından katılma payı edinilmesidir. Bu doğrultuda yabancı yatırımcıların söz konusu fonlara yatırım yapmaları ve edindikleri katılma paylarını ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca muhafaza etmeleri gerekmektedir. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilecektir.

Son olarak, bireysel emeklilik sistemi de ikamet iznine esas yatırım araçları arasına dâhil edilmiştir. Buna göre yabancı yatırımcıların, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen emeklilik planlarına katkı payı yatırarak sisteme dâhil olmaları ve ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca sistemde kalmaları şarttır. Bu kapsamdaki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği SEDDK tarafından tespit edilecektir.

Önemle belirtmek gerekir ki Karar kapsamında kabul edilen gayrimenkule dayalı yatırım seçeneği, doğrudan taşınmaz satın alınması değil, gayrimenkul yatırım fonu katılma payı edinilmesidir. Doğrudan taşınmaz edinimi, Karar’da sayılan yatırım türleri arasında yer almamaktadır.

Yatırımın Muhafaza Edilmesi ve İlgili Kurumların Denetimi

Karar kapsamında ikamet izni elde edilebilmesi için yalnızca belirlenen asgari yatırım tutarının gerçekleştirilmesi yeterli olmayıp ilgili yatırımın ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca muhafaza edilmesi de gerekmektedir. Bu doğrultuda, üç yıl süreli ikamet izni bakımından yatırımın en az 18 ay, beş yıl süreli ikamet izni bakımından ise en az 30 ay boyunca muhafaza edilmesi gerekecektir.

Banka mevduatı, devlet borçlanma araçları ve yatırım fonu katılma payları bakımından ilgili yatırımların öngörülen süre boyunca muhafaza edilmesi aranırken, bireysel emeklilik sistemi bakımından yatırımcının ilgili emeklilik planına dâhil olarak sistemde kalması şartı öngörülmüştür. Yatırım türüne göre gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit etme yetkisi BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve SEDDK’ya verilmiştir.

Bu çerçevede yatırım şartı, yalnızca başvuru tarihinde belirli bir tutarın yatırılmış olmasından ibaret değildir. Yatırımın, seçilen ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca ilgili araçta tutulması veya bireysel emeklilik sistemi bakımından sistemde kalınması gerekir. Yatırımcıların, yatırım tercihlerini likidite, vade ve erken çıkış koşullarını da dikkate alarak ikamet planlarıyla birlikte değerlendirmesi bu açıdan önem taşımaktadır.

II. Başvuru Usulü ve Uygulamaya İlişkin Esaslar

Karar’ın 3. maddesi doğrultusunda, yabancı yatırımcılara sunulacak hizmetler ile ilgili diğer işlemlere dair usul ve esasların İçişleri Bakanlığınca düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. Buna göre başvuru evrakları, yatırımın belgelendirilmesi, denetleyici kurumlardan temin edilecek tespitlerin başvuru sürecine dâhil edilmesi ve uygulamaya ilişkin diğer teknik ayrıntılar Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelerle netlik kazanacaktır. Dolayısıyla Karar, yatırım miktarları, geçerli yatırım araçları ve ikamet süreleri yönünden ana çerçeveyi oluştururken sürecin işleyişi ve uygulama usulleri bakımından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak düzenlemelerin takip edilmesini gerektirmektedir.

Bununla birlikte, Göç İdaresi Başkanlığının yayımladığı mevcut başvuru belgeleri arasında “yatırım yapanlar” için ayrıca istenen belgeleri gösteren bir liste bulunmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamalar, Karar hükümleri ve Karar’ın 3. maddesi uyarınca yapılacak düzenlemeler ile Göç İdaresi Başkanlığının mevcut yatırımcı belge listesi ve başvuru uygulaması birlikte dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Başvuru Süreci ve Belgeler

Mevcut e-İkamet sistemi üzerinden yürütülen başvuru sürecinde, yatırım yoluyla kısa dönem ikamet izni talebinde bulunan yabancılardan temelde başvuru formu, pasaport veya yerine geçen belge ve varsa vize sureti ile son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf istenmektedir. Bunların yanı sıra, ikamet izni harcının ve ikamet izni kart bedelinin ödendiğini gösteren makbuzların, talep edilen izin süresini kapsayan geçerli sağlık güvencesini gösteren belgenin, Türkiye’de ikamet edilecek adresi tevsik eden belgenin ve kalış süresince yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyanın veya bunu kanıtlayıcı belgelerin dosyaya sunulması gerekmektedir. İkamet izni harcı bakımından uygulanabilecek muafiyetler ile ilgili olması hâlinde tek giriş vize harcı da ayrıca dikkate alınmalıdır. İdare, her bir başvurucunun somut koşullarını gözeterek sayılanlara ek bilgi ve belge talep etme yetkisini saklı tutmaktadır.

Göç İdaresi Başkanlığının mevcut yatırımcı belge listesine göre, yatırımcı statüsündeki başvurucular yönünden ayrıca gerçekleştirilen yatırımın niteliğine göre yetkili kurumlarca düzenlenen uygunluk belgesi ile adli sicil kaydının sunulması gerekmektedir. Yatırımcının aile bireylerinin de ikamet izni talebinde bulunması durumunda ise evlilik cüzdanı, doğum belgesi veya aile bağını ispatlayan sair belgelerin ibrazı gerekir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen söz konusu aile bağı belgelerinin geçerlilik kazanabilmesi için apostil şerhini haiz olmaları ve noter onaylı Türkçe tercümelerinin sunulması gerekir. Apostil Sözleşmesi’ne taraf olunmayan veya apostil şerhinin uygulanamadığı hâllerde ise ilgili konsolosluk ya da büyükelçilik ile Türk yetkili makamlarının tasdik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Adli sicil kaydı ve yabancı belgelerin tasdiki

Göç İdaresi Başkanlığının mevcut yatırımcı belge listesinde adli sicil kaydı ayrıca sayılmıştır. Söz konusu listeye göre, son beş yıldır Türkiye’de ikamet etmeyen başvuru sahiplerinin adli sicil kayıtlarını kendi ülkelerinin yetkili makamlarından; son beş yıldır Türkiye’de ikamet edenlerin ise Türk adli makamlarından veya e-Devlet sistemi üzerinden temin etmeleri mümkündür. Yurt dışından alınan adli sicil kaydının apostil şerhli ve noter onaylı Türkçe tercümesiyle sunulması gerekmektedir. Apostil şerhi alınamayan veya ilgili ülkenin Apostil Sözleşmesi’ne taraf olmadığı durumlarda, belgenin ilgili ülke makamları, Türk konsolosluğu veya büyükelçiliği ve yetkili Türk makamları nezdinde tasdik edilmesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin hazırlanması gerekmektedir. Belgenin temin süresi ülkeden ülkeye değişebileceğinden, başvuru takviminin bu süreler dikkate alınarak planlanması önem taşımaktadır.

Başvuru Prosedürü: Ülkeye Giriş, Randevu ve Adres Kayıt Süreci

Mevcut yurt içi ilk başvuru usulünde yabancının öncelikle Türkiye’ye yasal giriş yapması, ardından e-İkamet sistemi üzerinden başvurusunu tamamlayarak belirlenen randevu gününde ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir. Göç İdaresi Başkanlığının mevcut uygulamasına göre başvuru sahibinin randevu gününde hazır bulunması esastır; geçerli bir mazeret sunmaksızın randevuya katılmayan yabancı başvuruda bulunmamış sayılabilir. Başvurunun yasal temsilci veya yetkili avukat aracılığıyla yapılabilmesi, idarenin gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibini şahsen hazır bulundurma yetkisini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle yatırımcıların başvuru ve randevu işlemleri için Türkiye’de bulunmayı planlamaları gerekir.

Karar’da, ikamet izni süresi boyunca Türkiye’de geçirilmesi gereken asgari bir fizikî kalış süresi veya belirli aralıklarla ülkeye giriş yapma zorunluluğu ayrıca düzenlenmemiştir. Ancak başvuru ve randevu işlemlerinin mevcut yurt içi ilk başvuru usulüne göre yürütülmesi sebebiyle, ilk başvuru aşamasında Türkiye’de bulunma ve randevuya katılma gerekliliği dikkate alınmalıdır.

İkamet izni başvurusunda Türkiye’de kalınacak adresin doğru ve eksiksiz bildirilmesi gerekir. Göç İdaresi Başkanlığının mevcut uygulamasına göre ilk başvurularda, iznin onaylanmasını takip eden 20 iş günü içinde adres tescil işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Adresin niteliğine göre yerleşim yeri belgesi, kira sözleşmesi, tapu veya konaklama yerine ilişkin belgeler idarece talep edilebilir.

Başvuru Sürecinde Kimlik ve Vergi Sicil Numarası İşlemleri

İkamet izni başvurusu ve yabancıların Türkiye’de gerçekleştirecekleri idari işlemler bakımından yabancı kimlik numarası önem taşımaktadır. Henüz yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancılar, banka hesabı açılışı veya diğer mali işlemler için gerektiğinde pasaportlarıyla vergi dairesine başvurarak potansiyel vergi kimlik numarası alabilirler. Bankaların hesap açılışında kendi müşteri kabul, kimlik tespiti ve uyum prosedürlerini ayrıca uygulayabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

İkamet izninin yabancıya çalışma hakkı sağlamadığı da ayrıca belirtilmelidir. Türkiye’de çalışmayı planlayan yabancıların, ikamet izninden bağımsız olarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında çalışma izni veya uygulanabilir olması hâlinde çalışma izni muafiyeti almaları gerekir.

III. Türk Vatandaşlığının Kazanılması Bakımından Değerlendirme

11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında getirilen yatırım yoluyla ikamet izni imkânının, Türk vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılmasına ilişkin düzenlemelerden ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim Karar’ın 4. maddesinde, 11994 sayılı Karar uyarınca verilen ikamet izinlerinin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme doğrultusunda, Karar kapsamında yatırım koşullarının yerine getirilmesi suretiyle alınan üç veya beş yıl süreli kısa dönem ikamet izinleri, 5901 sayılı Kanun’un 12. maddesi kapsamında istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması bakımından dayanak olarak kullanılamaz. Dolayısıyla Karar’da öngörülen 150.000 ve 200.000 ABD Doları tutarındaki yatırım eşikleri, Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik bir yatırım şartı niteliği taşımamakta; yalnızca belirli koşullar altında kısa dönem ikamet izni alınabilmesine ilişkin tutarları ifade etmektedir.

Bu itibarla yatırımcıların, söz konusu düzenleme kapsamında yapacakları yatırımları Türk vatandaşlığına başvuru imkânı sağlayan bir yatırım yolu olarak değil, Türkiye’de belirli sürelerle yasal olarak ikamet edebilmelerine yönelik ayrı bir hukuki imkân olarak değerlendirmeleri gerekir. Karar, yabancı yatırımcılara ikamet izni bakımından yeni bir seçenek sunmakta olup Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mevcut hukuki rejimde bir değişiklik öngörmemektedir.

IV. Genel Değerlendirme

11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye’de çalışmayan yabancı yatırımcılara, öngörülen finansal yatırım koşullarını yerine getirmeleri ve kısa dönem ikamet izninin genel şartlarını karşılamaları kaydıyla üç veya beş yıl süreli kısa dönem ikamet izni alabilme imkânı sunmaktadır. Düzenleme kapsamında sunulan banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonu katılma payları ve bireysel emeklilik sistemi gibi alternatifler, yatırımcılara risk ve getiri tercihlerine göre farklı finansal enstrümanlar arasından seçim yapma esnekliği sağlamaktadır. Bununla birlikte, yatırımın ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca muhafaza edilmesi veya sistemde tutulması ve bu hususun yetkili kurumlarca tespit edilmesi zorunluluğu, finansal yatırım kararlarının orta vadeli ikamet planlamasıyla bütünleşik biçimde ele alınmasını gerektirmektedir.

Düzenlemenin yatırımcının yabancı eşini ve kendisinin ya da eşinin ergin olmayan yahut bağımlı yabancı çocuklarını da kapsama alması, aile birliğinin korunarak Türkiye’de birlikte ikamet edilebilmesine hukuki zemin hazırlamaktadır. Diğer taraftan adli sicil kaydı, yatırım uygunluk belgesi, yurt dışı menşeli evrakın tasdik işlemleri, yurt içi başvuru ve randevu prosedürü ile adres tescili gibi usuli aşamaların başvuru öncesinde titizlikle planlanması icap etmektedir. Bilhassa yurt dışında ikamet eden yatırımcıların, belge tedarik süreçleri ile Türkiye’de bulunmalarını gerektiren başvuru ve randevu takvimini eş güdümlü olarak organize etmeleri önem taşımaktadır.

Sonuç itibarıyla söz konusu Karar, belirlenen tutarlarda finansal yatırım gerçekleştirmeyi hedefleyen ve Türkiye’de çok yıllık ikamet etmeyi arzulayan yabancı gerçek kişiler için yeni bir kısa dönem ikamet izni alternatifi sunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu ikamet izninin Türk vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılması bakımından dayanak oluşturmadığı ve yabancıya çalışma hakkı sağlamadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamanın sınırları ve usuli detayları, Karar hükümlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığınca tesis edilecek alt düzenleyici işlemler ve Göç İdaresi Başkanlığının güncel idari uygulamaları ışığında takip edilmelidir.