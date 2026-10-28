Avrupa Yeşil Mutabakatı Ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye’de Enerji Yoğun İşletmeler Üzerinde Hukuki Etkileri

I. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Hukuki Çerçevesi

Avrupa Yeşil Mutabakatı (“AYM”), Avrupa Birliği’nin (“AB”) Paris İklim Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu olarak geliştirdiği ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı amaçlayan kapsamlı bir yeşil dönüşüm stratejisidir. Üretim, ticaret, enerji, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanı kapsayan AYM, temel olarak güvenilir ve düşük maliyetli enerji arzının sağlanmasını, bütünleşik, bağlantılı ve dijital bir enerji piyasasının geliştirilmesini ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasını hedeflemektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (“SKDM”) ise AYM kapsamında belirlenen ve iklim hedeflerine ulaşmak ve karbon kaçağını önlemek amacıyla geliştirilen bir düzenlemedir. Bu mekanizma, belirli ürünlerin üretiminden kaynaklanan gömülü sera gazı emisyonlarını esas alarak AB’ye ithal edilen ürünlerin karbon maliyetlerinin dikkate alınmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda SKDM, çevresel standartlar bakımından AB içindeki üreticiler ile üçüncü ülkelerdeki üreticiler arasındaki rekabet koşullarının dengelenmesini hedeflemekte ve AB pazarına ihracat yapan Türkiye’deki işletmeler açısından emisyonların hesaplanması, raporlanması ve ilgili yükümlülüklere uyum konularını vurgulamaktadır.

II. AYM ve SKDM’nin Türkiye’de Enerji Yoğun İşletmeler Bakımından Etkileri

AYM ve SKDM, Türkiye’de özellikle enerji yoğun üretim süreçlerine sahip, AB’ye ihracat yapan işletmelerin maliyet yapısı ve rekabet gücü üzerinde önemli etkiler doğurmaktadır. Üretim süreçlerinde yüksek miktarda enerji tüketilen sektörlerde, enerji maliyetlerinin yanı sıra üretimden kaynaklanan karbon emisyonları da işletmelerin rekabet gücünü etkileyen unsurlar hâline gelmektedir.

AYM ve SKDM’nin enerji yoğun işletmeler bakımından etkilerinin başında üretim maliyetleri üzerindeki baskı gelmektedir. Fosil yakıtlara dayalı üretim süreçleri ve yüksek enerji tüketimi, işletmelerin hem enerji giderlerini hem de karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yatırım ihtiyacını artırmaktadır. SKDM kapsamında ürünlerin gömülü emisyonlarının dikkate alınması, enerji verimliliği düşük ve karbon yoğun üretim yapan işletmelerin AB’ye ihracat maliyetlerinin yükselmesine yol açabilir. Bu durum, özellikle fiyat rekabetinin yoğun olduğu ve kâr marjlarının sınırlı kaldığı sektörlerde işletmelerin fiyatlandırma kararlarını, üretim hacimlerini ve ihracat pazarlarını etkileyebilir.

AYM ve SKDM’nin bir diğer önemli etkisi, işletmelerin yatırım ve finansman ihtiyaçlarının artmasıdır. Emisyonların azaltılması; enerji verimliliği sağlayan ekipmanların kullanılması, üretim teknolojilerinin yenilenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi ve emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması gibi yatırımları gerektirebilir. Ancak bu yatırımların başlangıç maliyetleri, özellikle finansal ve teknik kaynakları sınırlı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından önemli bir engel oluşturabilir.

Öte yandan bu süreç, enerji yoğun işletmeler açısından yalnızca maliyet artışı ve uyum güçlüğü anlamına gelmemektedir. Enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması, uzun vadede enerji giderlerinin düşürülmesine, kaynakların daha etkin kullanılmasına ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün korunmasına katkı sağlayabilir. AB’deki alıcıların tedarikçilerinden daha düşük emisyonlu ürünler ve güvenilir çevresel veriler talep etmesi, işletmelerin üretim süreçlerini geliştirmelerini ve tedarik zincirlerindeki konumlarını yeniden değerlendirmelerini de teşvik edebilir. Bu açıdan yeşil dönüşüm, gerekli yatırımları gerçekleştirebilen işletmeler için yeni ticari fırsatlar yaratabilirken, dönüşüme uyum sağlayamayan işletmelerin ihracat olanaklarını ve rekabet gücünü sınırlandırabilecek bir süreçtir.

III. Türkiye’de Şirketler Hukuku ve Ticari Sözleşmeler Açısından Hukuki Sonuçlar

AYM ve SKDM’nin enerji yoğun işletmeler üzerindeki etkileri, yalnızca ekonomik sonuçlarla sınırlı olmayıp şirketlerin yönetim ve karar alma süreçlerine de yansımaktadır. Emisyonların azaltılması, üretim teknolojilerinin yenilenmesi ve çevresel yükümlülüklere uyum sağlanması için yapılacak yatırımlar, şirketlerin uzun vadeli stratejilerinin ve finansal planlamalarının bir parçası hâline gelmektedir. Bu kapsamda özellikle anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık yükümlülüğünü düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 369. maddesi önem taşımaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca yönetim kurulu üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uygun biçimde gözetmekle yükümlüdür. Dolayısıyla şirketin faaliyet alanı, ihracat pazarları ve maruz kaldığı çevresel düzenlemeler dikkate alınarak ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi, gerekli yatırım ve uyum seçeneklerinin incelenmesi, şirket menfaatlerinin korunması bakımından önem arz etmektedir.

AYM ve SKDM’nin şirketler hukuku bakımından bir diğer sonucu, işletmelerin çevresel riskleri ve dönüşüm maliyetlerini kurumsal kararlarına dâhil etme ihtiyacıdır. Emisyonların ölçülmesi, güvenilir verilerin toplanması ve tedarik zincirinden kaynaklanan çevresel etkilerin değerlendirilmesi, şirketlerin karar alma süreçlerinde önem kazanmaktadır. Özellikle AB pazarına ihracat yapan üretici şirketler bakımından bu süreç, yalnızca üretim faaliyetlerinin değil, tedarikçilerle kurulan ilişkilerin ve şirket içi bilgi akışının da gözden geçirilmesini gerektirebilir. Şirketlerin emisyon verilerine erişimleri ele alındığında şirketlerin çevresel riskleri sistematik biçimde değerlendirmesi, ilgili verilerin doğruluğunu sağlaması ve uyum faaliyetlerini karar alma süreçleriyle ilişkilendirmesi hem ticari sürdürülebilirlik hem de hukuki risklerin yönetimi bakımından önemlidir.

Ticari sözleşmeler bakımından ise AYM ve SKDM, tarafların yükümlülüklerinin ve maliyetlerin sözleşme hükümlerinde daha açık biçimde düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Özellikle enerji yoğun üretim yapan ve AB’ye ihracat gerçekleştiren işletmelerin tedarik, hammadde alımı ve uzun süreli satış sözleşmelerinde; emisyon verilerinin sağlanması, çevresel standartlara uyum, doğrulama süreçlerinde iş birliği ve mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan ek maliyetlerin paylaşımı gibi konuların ele alınması önem taşımaktadır. Örneğin tedarikçinin ürünün gömülü emisyonlarına ilişkin doğru ve zamanında bilgi sağlama yükümlülüğü, alıcının ise bu verileri ilgili raporlama süreçlerinde kullanabilmesi için gerekli iş birliğini gösterme borcu sözleşmede düzenlenebilir. Benzer şekilde karbon maliyetlerinin hangi tarafça karşılanacağı, maliyetlerdeki değişikliklerin satış fiyatına yansıtılıp yansıtılmayacağı ve taraflardan birinin gerekli emisyon verilerini sağlamaması hâlinde uygulanacak sonuçlar açıkça belirlenebilir. Bu tür hükümlerin sözleşmede yer almaması, taraflar arasında ek maliyetlerin paylaşımı, sözleşmeye aykırılık ve zararın tazmini konularında uyuşmazlık riskini artırabilir.

IV. Hukuki Değerlendirme ve Türkiye Açısından Uyum

7552 sayılı İklim Kanunu, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele bakımından ulusal hukuki çerçevenin oluşturulmasında önemli bir aşamadır. Bunun yanı sıra, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği, emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması ile emisyon ticaret sisteminin uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin somutlaşması açısından önem taşımaktadır. Bu gelişmeler, işletmelerin çevresel yükümlülüklerini yalnızca ihracat yaptıkları pazarlardaki kurallara göre değil, Türkiye’deki düzenlemeleri de dikkate alarak değerlendirmelerini gerekli kılmaktadır.

Bununla birlikte, SKDM’nin kesin uygulama dönemi 1 Ocak 2026’da başlamış olup, kapsamdaki ürünlerin ithalatında gömülü emisyonların beyan edilmesi ve ilgili sertifikaların teslim edilmesi gibi yükümlülükler öngörülmektedir. Üretim sırasında başka bir ülkede karbon bedeli ödenmiş olması hâlinde, belirli koşullar altında bu tutarın mahsup edilmesi mümkündür. Dolayısıyla Türkiye’de bir emisyon ticaret sisteminin bulunması, tek başına Avrupa Birliği nezdindeki karbon maliyetinin ortadan kalkacağı anlamına gelmez. İşletmelerin bu konuda değerlendirme yaparken hem ulusal düzenlemeleri hem de SKDM’nin kendi koşullarını birlikte incelemesi gerekir.

İşletmeler açısından uyum sürecinin önemli bir ayağını emisyon verilerinin doğru şekilde hesaplanması ve doğrulanabilir biçimde tutulması oluşturur. Özellikle enerji yoğun üretim yapan şirketlerin enerji tüketimlerini ve üretim süreçlerinden kaynaklanan emisyonları düzenli olarak takip etmesi, yalnızca raporlama bakımından değil, yatırım ve maliyet planlaması açısından da önemlidir.

Sonuç olarak AYM ve SKDM, Türkiye’deki enerji yoğun işletmeler için çevresel hedeflerin ötesinde, üretim maliyetlerini, dış ticaret ilişkilerini ve şirketlerin hukuki risklerini etkileyen bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu dönüşüme hazırlık, bir yandan emisyonların azaltılması ve üretim süreçlerinin geliştirilmesini, diğer yandan şirketlerin mevzuat takibi, veri yönetimi ve sözleşme düzenlemeleri bakımından gerekli önlemleri almasını gerektirir. Türkiye’nin ulusal iklim mevzuatını uygulamaya geçirmesi ve işletmelerin uyum kapasitesini güçlendirmesi bu açıdan önemlidir. Ancak başarılı bir uyum süreci, yalnızca yeni yükümlülüklerin getirilmesine değil, işletmelerin bu yükümlülükleri yerine getirebilecek teknik ve ekonomik imkânlara sahip olmasına da bağlıdır.