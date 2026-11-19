Giriş

Enerji sektörü, yürütülen faaliyetlerin teknik niteliği ve çalışma koşullarının taşıdığı tehlikeler nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği bakımından özel önem arz eden sektörlerden biridir. Elektrik üretiminden dağıtımına kadar uzanan süreçte gerçekleştirilen enerji nakil hatlarının kurulması, bakım ve onarım çalışmaları, trafo merkezlerindeki faaliyetler ve saha operasyonları; elektrik çarpması, yüksekten düşme, yangın ve patlama gibi çalışanların yaşamını ve beden bütünlüğünü tehdit eden ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. Bu faaliyetlerin çoğunlukla alt işverenler eliyle yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yükümlülüklerin hangi işveren tarafından ve hangi ölçüde yerine getirilmesi gerektiği hususunu gündeme getirmektedir.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu durumlarda, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sorumluluğun yalnızca işin yürütülmesini üstlenen alt işverene yüklenmesi, mevzuatın öngördüğü yükümlülükler bakımından yeterli değildir. Çünkü asıl işveren de mevzuat kapsamında işin yürütülmesine ilişkin organizasyonun oluşturulması, çalışma koşullarının güvenli hale getirilmesi, mevcut risklerin tespit edilmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin uygulanmasının gözetilmesi bakımından çeşitli hukuki yükümlülükler üstlenmektedir. Dolayısıyla enerji sektöründe ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği ihlallerinde asıl işveren ile alt işverenin sorumluluklarının belirlenmesi, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin temel hukuki dayanağını ise 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri oluşturmaktadır.

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Hukuki Niteliği

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 2. maddesinde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulmasına ilişkin koşullar düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre asıl işveren, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri ya da asıl işin bir bölümünü, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi koşuluyla başka bir işverene verebilir. Bu kapsamda alt işverenin, üstlendiği iş için görevlendirdiği çalışanlarını yalnızca ilgili işyerinde aldığı işte çalıştırması gerekmektedir.

Mevzuatta öngörülen bu düzenleme dikkate alındığında, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin hukuken geçerli biçimde kurulabilmesi, belirlenen şartların birlikte gerçekleşmesine bağlıdır. Özellikle asıl işin bir bölümünün alt işverene bırakılması durumunda, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerden kaynaklanan uzmanlık ihtiyacının varlığı belirleyici nitelik taşımaktadır. Enerji sektöründe elektrik tesislerinin kurulumu, bakım ve onarım faaliyetleri ile teknik destek hizmetlerinin alt işverenler aracılığıyla yürütülmesi yaygın bir uygulamadır. Bununla birlikte, söz konusu işlerin alt işverene devredilmesi, asıl işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal yükümlülüklerinin ve sorumluluğunun kendiliğinden sona ermesi sonucunu doğurmamaktadır.

İş Kanunu'nun 2. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına karşı o işyeriyle ilgili olarak İş Kanunu'ndan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işverenle birlikte sorumludur. Bu düzenleme, asıl işverenin alt işveren çalışanlarının korunması bakımından da hukuki sorumluluk taşıdığını ortaya koymaktadır.

Öte yandan, asıl işveren-alt işveren ilişkisinden kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin belirlenmesinde İş Kanunu hükümlerinin yanı sıra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (“Kanun”) da dikkate alınması gerekmektedir. Kanun’un 4. maddesi uyarınca işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yalnızca iş kazalarının meydana gelmesini önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasıyla sınırlı olmayıp mesleki risklerin önlenmesini, çalışanların bilgilendirilmesini ve eğitilmesini, gerekli araç ve gereçlerin temin edilmesini ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmasının izlenerek denetlenmesini de kapsamaktadır. Dolayısıyla enerji sektöründe alt işveren aracılığıyla yürütülen faaliyetler bakımından iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, yalnızca işi fiilen yerine getiren alt işverenin değil, ilgili mevzuat çerçevesinde asıl işverenin de yükümlülüklerinin bulunduğu çok yönlü bir sorumluluk alanı oluşturmaktadır.

Enerji Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Enerji sektöründe gerçekleştirilen çalışmaların niteliği, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin genel işyerlerine kıyasla daha ayrıntılı ve teknik şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Özellikle elektrik akımına maruz kalma, yüksek gerilim tesislerinde çalışma, kapalı alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler ve yüksekte çalışma gibi işler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda ölüm veya ağır bedensel zararla sonuçlanabilecek iş kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle enerji sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, tehlikelerin önceden tespit edilmesini ve faaliyetlerin niteliğine uygun koruyucu tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

Kanun’un 5. maddesinde yer alan risklerden korunma ilkeleri, enerji sektöründeki çalışma koşulları bakımından özellikle önem taşımaktadır. Söz konusu ilkeler doğrultusunda işverenin öncelikle risklerden kaçınması, ortadan kaldırılması mümkün olmayan riskleri değerlendirmesi, tehlikelerle kaynağında mücadele etmesi ve toplu korunma önlemlerine kişisel korunma yöntemlerinden önce başvurması gerekmektedir. Özellikle yüksek risk barındıran enerji faaliyetlerinde bu ilkelerin dikkate alınması, iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların güvenliğinin sağlanması bakımından temel bir gerekliliktir.

Bunun yanı sıra, Kanun’un 10. maddesi uyarınca işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür. Enerji sektöründe gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin, yalnızca işyerinin genel koşulları esas alınarak hazırlanması yeterli olmayıp her bir faaliyetin kendine özgü tehlikelerinin de ayrı ayrı dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin enerji nakil hatlarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında elektrik enerjisinin kesilmesi, tesisatın gerilimsiz olduğunun doğrulanması, çalışma süresince yeniden enerji verilmesini önleyici tedbirlerin alınması ve çalışma alanının güvenli hale getirilmesi gibi teknik hususlar risk değerlendirmesinin temel unsurları arasında yer almaktadır.

Ayrıca Kanun’un 17. maddesi kapsamında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarının sağlanması da işverenin temel yükümlülüklerinden biridir. Enerji sektöründe özellikle elektrik tesisleri, yüksek gerilim hatları ve diğer tehlikeli çalışma alanlarında görev yapan çalışanların, üstlendikleri işin niteliğine ve karşı karşıya bulunduğu risklere uygun eğitim ve mesleki yeterliliğe sahip olması büyük önem taşımaktadır. Alt işveren çalışanlarının gerekli eğitimleri almadan veya işin gerektirdiği mesleki yeterliliklere sahip olmadan sahada görevlendirilmesi, meydana gelebilecek kazalarda işverenlerin hukuki sorumluluğunu gündeme getirebilir.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yalnızca alt işveren tarafından yerine getirilmesi gereken görevler olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Özellikle aynı işyerinde birden fazla işverenin faaliyet göstermesi durumunda, işyerindeki çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi, ortak tehlike ve risklerin belirlenmesi, gerekli önleyici tedbirlerin alınmasının gözetilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin biçimde denetlenmesi önem kazanmaktadır. Bu çerçevede asıl işverenin, alt işveren çalışanlarının karşı karşıya kaldığı risklerden ve işyerinde uygulanması gereken güvenlik tedbirlerinden bütünüyle bağımsız olduğu ileri sürülemez. Dolayısıyla enerji sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin etkin biçimde sağlanabilmesi, asıl işveren ile alt işverenin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin yanı sıra faaliyetler arasındaki koordinasyonu da sağlamalarını gerektirmektedir.

Asıl İşveren ve Alt İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu

Alt işveren, kendi çalışanlarını çalıştırması nedeniyle işveren sıfatını haiz olup Kanun kapsamında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmekle doğrudan sorumludur. Bu kapsamda çalışanların yürütülecek işe uygun biçimde görevlendirilmesi, gerekli kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi ve çalışma faaliyetlerinin güvenli koşullar altında sürdürülmesinin sağlanması alt işverenin yerine getirmesi gereken başlıca yükümlülüklerdir. Dolayısıyla alt işveren, üstlendiği işin yürütülmesi sırasında kendi çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik gerekli organizasyonu oluşturmak ve mevzuatın öngördüğü önlemleri almakla yükümlüdür.

Bununla birlikte, işyerinde yürütülen faaliyetlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi yalnızca alt işverenin bireysel sorumluluk alanıyla sınırlı değildir. Asıl işveren de işyerinde yürütülen faaliyetlerin genel güvenliğinin sağlanması ve işverenler arasındaki koordinasyonun kurulması bakımından sorumluluk taşır. Kanun’un 23. maddesinde, aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması halinde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmeleri gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca işverenlerin birbirlerini ve çalışan temsilcilerini işyerindeki mevcut veya ortaya çıkabilecek riskler hakkında bilgilendirmeleri öngörülmüştür. Bu düzenleme, birden fazla işverenin faaliyet gösterdiği işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının ortak bir organizasyon ve koordinasyon anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Söz konusu yükümlülükler, enerji sektöründe yürütülen faaliyetlerin niteliği dikkate alındığında daha da önem kazanmaktadır. Örneğin bir elektrik dağıtım şirketine ait trafo merkezinde bakım ve onarım çalışmalarının alt işveren tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, alt işverenin çalışanlarına baret, yalıtkan eldiven ve diğer kişisel koruyucu donanımları sağlaması tek başına yeterli bir güvenlik önlemi olarak değerlendirilemez. Çalışma alanının güvenliğinin temin edilmesi, elektrik enerjisinin kesilmesi, tesisatın gerilimsiz olduğunun doğrulanması, çalışma süresince yeniden enerji verilmesini önleyici tedbirlerin alınması, farklı ekiplerin faaliyetleri arasında koordinasyon kurulması ve gerekli çalışma izni prosedürlerinin uygulanması da iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Bu tür faaliyetlerde alınması gereken önlemlerin etkinliği, işin organizasyonunda yer alan tarafların kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve çalışmaların birbiriyle uyumlu biçimde yürütülmesiyle doğrudan ilişkilidir.

Asıl işverenin işyerindeki faaliyetlerin denetlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin yükümlülükleri, alt işverenin kendi çalışanları üzerindeki işveren sıfatından kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle her iki işverenin de mevzuattan doğan yükümlülükleri, faaliyet alanları ve somut olayın özellikleri çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir. İş kazası meydana geldiğinde sorumluluğun belirlenmesinde yalnızca taraflar arasında düzenlenen sözleşme hükümlerinin esas alınması yeterli olmayıp her bir işverenin kanuni yükümlülükleri, olay üzerindeki etkisi, gerekli önlemleri alıp almadığı ve kusur durumu birlikte incelenmelidir.

Nitekim asıl işveren ile alt işveren arasında akdedilen sözleşmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin bütünüyle alt işverene bırakılmış olması, asıl işverenin mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını kendiliğinden ortadan kaldırmayacaktır. Taraflar, aralarındaki sözleşme aracılığıyla işin yürütülmesine ilişkin görev ve yükümlülükleri kendi iç ilişkilerinde paylaştırabilirler. Ancak bu tür sözleşmesel düzenlemelerin, mevzuat uyarınca işverenlere yüklenen yükümlülükleri bertaraf edecek veya çalışanların mevzuattan kaynaklanan haklarını sınırlandıracak biçimde sonuç doğurması mümkün değildir. Bu itibarla asıl işveren-alt işveren ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunun belirlenmesinde sözleşmesel görev dağılımının yanı sıra emredici mevzuat hükümlerinin ve somut olayın özelliklerinin esas alınması gerekmektedir.

İş Kazası Halinde Hukuki Sorumluluk

Enerji sektöründe meydana gelen iş kazaları bakımından asıl işveren ile alt işverenin hukuki sorumluluğunun belirlenmesi, olayın meydana geliş biçimi ve tarafların üstlendikleri yükümlülükler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda işverenlerin sorumluluğu yalnızca iş hukuku hükümleriyle sınırlı olmayıp borçlar hukuku ve sosyal güvenlik hukuku bakımından da çeşitli hukuki sonuçlar doğurabilmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi, işverenin çalışanlarının kişiliğini koruma ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlama borcunu düzenlemektedir. İlgili hüküm uyarınca işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli bütün önlemleri almak ve bu önlemlerin uygulanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri eksiksiz biçimde bulundurmakla yükümlüdür. İşverenin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle çalışanın zarara uğraması durumunda, olayın özelliklerine ve hukuki sorumluluğun koşullarına bağlı olarak maddi ve manevi tazminat talepleri gündeme gelebilmektedir.

İş kazalarının sosyal güvenlik hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar açısından ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 21. maddesi önem taşımaktadır. Bu hüküm uyarınca iş kazasının işverenin kastı veya iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareketi sonucunda meydana gelmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından sigortalıya ya da hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başlangıçtaki peşin sermaye değeri bakımından işverene rücu edilmesi söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla işverenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi, yalnızca zarar gören çalışana karşı tazminat sorumluluğuna değil, aynı zamanda sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında SGK’nın rücu talebiyle de karşılaşmasına neden olabilmektedir.

Bu doğrultuda enerji sektöründe elektrik dağıtım hatlarında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları örnek gösterilebilir. Alt işveren çalışanının bu faaliyetler sırasında elektrik akımına kapılarak iş kazası geçirmesi halinde, öncelikle çalışma öncesinde enerji kesintisinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, tesisatın gerilimsiz olduğunun kontrol edilip edilmediği, yeniden enerji verilmesini engelleyici tedbirlerin alınıp alınmadığı ve gerekli çalışma izinlerinin düzenlenip düzenlenmediği araştırılmalıdır. Ayrıca çalışanın yaptığı işin gerektirdiği mesleki yeterliliğe ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimine sahip olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, incelemenin yalnızca alt işverenin faaliyetleriyle sınırlandırılması yeterli değildir. Asıl işverenin çalışma ortamının güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, alt işverenle gerekli iş birliği ve koordinasyonu kurup kurmadığı ve kendi sorumluluk alanına giren hususlarda yeterli denetimi gerçekleştirip gerçekleştirmediği de ayrıca incelenmelidir.

Bu noktada, asıl işveren ile alt işverenin meydana gelen her iş kazasından aynı ölçüde ve kendiliğinden sorumlu tutulamayacağı özellikle belirtilmelidir. Sorumluluğun kapsamı belirlenirken kazanın oluşumuna etki eden koşullar, her bir işverenin kanuni yükümlülükleri, alınması gereken ancak alınmayan güvenlik önlemleri, zararlı sonuç ile ihlal edilen yükümlülük arasındaki uygun illiyet bağı ve tarafların kusur durumları birlikte değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek bilirkişi incelemesinde, her iki işverenin sorumluluk alanı ayrı ayrı ele alınmalı ve kazanın meydana gelmesinde hangi davranışın veya ihmalin ne ölçüde etkili olduğu somut gerekçelerle ortaya konulmalıdır. Böylece asıl işveren ve alt işverenin hukuki sorumluluğu, yalnızca aralarındaki sözleşmesel ilişkiye göre değil, kanundan kaynaklanan yükümlülükleri ve olayın gerçekleşmesindeki etkileri esas alınarak belirlenebilecektir.

Sonuç

Enerji sektöründe alt işverenlik ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, taşıdıkları teknik tehlikeler ve iş kazası risklerinin ağırlığı nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği bakımından kapsamlı önlemlerin alınmasını ve işverenler arasında etkin bir iş birliğinin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Elektrik çarpması, yüksekten düşme, yangın ve patlama gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikelerin bulunduğu bu sektörde, çalışanların korunmasına yönelik yükümlülüklerin kişisel koruyucu donanımların temin edilmesiyle sınırlı tutulması yeterli değildir. Tehlikelerin önceden belirlenmesi, faaliyetlerin niteliğine uygun risk değerlendirmelerinin yapılması, çalışanların gerekli eğitimlerden geçirilmesi, güvenli çalışma ortamının oluşturulması ve alınan önlemlerin etkin biçimde denetlenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında birbirini tamamlayan unsurlardır.

İlgili mevzuat hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, asıl işveren ile alt işverenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülüklerinin birbirinden tamamen bağımsız bir şekilde ele alınamayacağı görülmektedir. Bu kapsamda alt işveren, kendi işçilerinin işvereni sıfatıyla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin doğrudan yükümlülükler üstlenirken, asıl işveren de mevzuatın kendisine yüklediği sorumluluklar doğrultusunda işyerindeki güvenliğin sağlanması ve işverenler arasındaki koordinasyonun kurulması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bu çerçevede, enerji sektöründe asıl işveren-alt işveren ilişkisinden kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunun yalnızca sözleşmesel düzenlemeler esas alınarak belirlenmesi mümkün değildir. Taraflar arasında yapılan sözleşmelerle belirlenen görev dağılımı, mevzuattan doğan yükümlülükleri ortadan kaldırmadığı gibi çalışanların mevzuat kapsamında sahip oldukları koruma haklarını da sınırlandıramaz. Her iki işverenin sorumluluğu, ilgili mevzuat hükümleri, üstlenilen faaliyetlerin niteliği ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

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