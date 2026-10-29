Çalışanın Sık Rapor Alması Nedeniyle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi

1. Giriş

İş sözleşmesi, çalışanın iş görme edimini yerine getirmesi ve işverenin de bu edim karşılığında ücret ödeme borcunu üstlenmesi esasına dayanır. Çalışanın sağlık sorunları nedeniyle sık sık rapor alması, iş görme ediminin belirli aralıklarla kesintiye uğramasına ve çalışma düzeni ile işyerindeki işleyişin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Özellikle, çalışanın işe devam etmediği süreçte yerine başka bir çalışanın kısa sürede görevlendirilmesinin mümkün olmadığı işlerde, bu durum işveren açısından iş organizasyonunun sürdürülmesi ve işlerin aksamadan yürütülmesi bakımından çeşitli zorluklar ortaya çıkarabilir.

Bununla birlikte, usulüne uygun bir şekilde düzenlenmiş sağlık raporları çalışanın işe devam edememesine ilişkin mazeretini ortaya koyar. Bu nedenle, raporlu olunan sürelerde işe gelinmemesi tek başına mazeretsiz devamsızlık veya kötü niyetli davranış olarak değerlendirilemez. İşverenin fesih hakkının değerlendirilmesinde, çalışanın sağlık durumundan kaynaklanan haklı mazereti ile işletmenin işleyişinin kesintisiz sürdürülmesine ilişkin menfaatleri arasında denge kurulmalıdır.

Bu doğrultuda üzerinde durulması gereken temel husus, çalışanın sık sık sağlık raporu almasının her durumda iş sözleşmesinin feshini haklı kılıp kılmadığı değil, somut olayın özellikleri dikkate alındığında feshin geçerli veya haklı bir nedene dayanıp dayanmadığıdır.

2. Sık Sık Rapor Alınmasının İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi ve Hukuki Dayanakları

Haklı Nedene Dayalı Fesih:

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25/I-b maddesi, çalışanın hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle işe devam edememesi durumunda işverene belirli koşullar altında derhal fesih hakkı tanımaktadır. Çalışanın hastalık veya kaza nedeniyle işe devamsızlığının, Kanun’un 17. maddesinde öngörülen ihbar sürelerini altı hafta aşması, bu kapsamda haklı fesih nedeni olarak düzenlenmiştir (doğum ve gebelik hallerinde ise Kanun’da öngörülen özel süreler esas alınmaktadır).

Bu noktada, çalışanın sık sık sağlık raporu alması nedeniyle gerçekleştirilen fesih ile hastalık veya kaza kaynaklı devamsızlığın Kanun’da belirtilen süreleri aşmasına dayanan haklı fesih birbirinden ayrılmalıdır. Kısa süreli fakat sık aralıklarla alınan raporlar, kural olarak yalnızca bu sıklık nedeniyle Kanun’un 25/I-b maddesi kapsamında haklı fesih nedeni oluşturmaz. Buna karşılık, raporların ve dolayısıyla tekrarlayan devamsızlıkların işyerinde ve işin işleyişinde yarattığı olumsuzluklar somut olayın özelliklerine göre Kanun’un 18. maddesi kapsamında geçerli fesih nedeni sayılabilir.

Dolayısıyla, haklı nedenle derhal fesih koşullarının oluşmaması, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesine engel değildir. Ancak geçerli fesih yoluna başvurulabilmesi için de Kanun’da öngörülen maddi koşulların sağlanması, feshin geçerli bir nedene dayanması ve ilgili usul güvencelerine uyulması gerekmektedir.

Geçerli Nedene Dayalı Fesih:

Kanun’un 18. maddesi uyarınca, otuz veya daha fazla çalışan çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi bulunan çalışanın belirsiz süreli iş sözleşmesi, çalışanın yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebilir (Kanun’da belirtilen istisnalar saklıdır).

Sık sık rapor alınması, çalışanın iş görme edimini düzenli biçimde yerine getirememesine ve işyerindeki iş akışının bozulmasına yol açıyorsa geçerli fesih nedeni oluşturabilir. Ancak yalnızca rapor sayısının fazla olması yeterli değildir. Raporların hangi dönemlerde alındığı, toplam devamsızlık süresi, çalışanın kıdemi, yaptığı işin niteliği ve devamsızlıkların işyerinde olumsuzluklara ve işin aksamasına sebebiyet verip vermediği gibi hususlar birlikte değerlendirilmelidir. Zira feshin geçerliliği, yalnızca sağlık raporlarının varlığına değil, bu durumun iş ilişkisi ve işyerinin işleyişi üzerindeki etkilerinin somut olay çerçevesinde değerlendirilmesine bağlıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.06.2018 tarihli, 2017/26843 E. ve 2018/12903 K. sayılı kararında, çalışanın sık sık istirahat raporu alması ve bu durumun iş akışını bozması değerlendirilmiştir. Somut olayda çalışan, sağlık sorunları nedeniyle sık sık rapor almış; ilk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, feshin geçersiz olduğu sonucuna varmıştır. Yargıtay ise dosyadaki delillerden raporların iş akışını bozduğunun ve diğer çalışanlar arasında huzursuzluğa yol açtığının anlaşıldığını belirtmiştir. İşveren açısından iş ilişkisinin sürdürülmesinin normal ölçülerde beklenemeyeceği sonucuna ulaşan Daire, feshin geçerli nedene dayandığını kabul etmiştir. Bu karar, sağlık raporlarının mazeret niteliğinde olmasının, raporlara bağlı devamsızlığın işyerinde yarattığı olumsuzlukların değerlendirilmesine engel olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, kararın somut olayın özelliklerine dayandığı ve her sık rapor alma halinin otomatik olarak geçerli fesih oluşturmadığı unutulmamalıdır.

3. Fesihte Uyulması Gereken Usul

İşverenin sık rapor alınmasını gerekçe göstererek, Kanun’un geçerli nedene dayalı fesih hükümlerine dayanarak çalışanın iş sözleşmesini feshederken belirli usul kurallarına uygun hareket etmesi gerekir.

İlk olarak, fesih bildiriminin yazılı yapılması ve fesih sebebinin açık ve kesin şekilde belirtilmesi gerekir. Çalışanın davranışından veya veriminden kaynaklanan geçerli bir nedenle fesih yapılacaksa, fesihten önce çalışanın savunması alınmalıdır. Sağlık raporlarının varlığı tek başına çalışanın kusurlu davrandığını göstermediğinden, somut olayın hukuki niteliği ve fesih gerekçesi dikkatle belirlenmelidir. Kanun’un 25/II maddesi kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle yapılan fesihlerde savunma alma zorunluluğuna ilişkin kanuni istisna ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2016/33874 E., 2018/483 K. sayılı ve 17.01.2018 tarihli kararında, sık rapor alma nedeniyle yapılan fesihte çalışanın savunmasının alınmaması değerlendirilmiştir. Daire, ilk derece mahkemesinin haklı fesih bakımından raporlu sürelerin ihbar süresine ek altı haftayı aşmamasına ilişkin değerlendirmesinin somut uyuşmazlığa uygun olmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte, sık rapor alma nedeniyle geçerli fesih yapılmak istenmesine rağmen çalışanın fesih öncesinde savunmasının alınmaması sebebiyle, karar sonucunu doğru bulmuş ve hükmü ek gerekçeyle onamıştır. Bu kararın önemi, feshin maddi açıdan geçerli bir nedene dayanabilmesi ile fesihte uyulması gereken usul kurallarının birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymasıdır. İşveren, sık rapor almanın işyerindeki olumsuz etkilerini kanıtlayabilse bile, uygulanması gereken usul şartlarını yerine getirmediği takdirde fesih geçersiz sayılabilir.

İkinci olarak, işverenin fesih kararını somut ve denetlenebilir verilere dayandırması gerekir. Bu doğrultuda çalışanın raporlu olduğu tarihler, raporların toplam süresi ve sıklığı ile devamsızlıkların iş organizasyonu üzerindeki etkileri mümkün olduğunca belgelendirilmelidir. İşverenin, iş akışının bozulduğunu yalnızca genel ve soyut ifadelerle ileri sürmesi, tek başına feshin geçerli olduğunu ortaya koymaya yeterli değildir.

Üçüncü olarak, feshin son çare olması ilkesi gözetilmelidir. İşveren, çalışanın sağlık durumuna uygun başka bir görevde çalıştırılması, çalışma düzeninin yeniden yapılandırılması veya iş ilişkisinin devamını sağlayabilecek diğer makul önlemlerin uygulanması imkanlarını değerlendirmelidir.

Son olarak, Kanun’un 20. maddesi uyarınca feshin geçerli bir nedene dayandığını ispat yükü işverene aittir. Çalışanın fesihte başka bir neden bulunduğunu ileri sürmesi halinde, bu iddiasını ispat yükü ise mevzuatta belirtilen çerçevede çalışana düşebilir. Bu nedenle işverenin fesih nedenini açıkça ortaya koyması ve bu nedeni destekleyen bilgi ve belgeleri muhafaza etmesi, uyuşmazlıkların çözümünde önem taşımaktadır.

4. Sonuç

Çalışanın sık sık sağlık raporu alması, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi bakımından tek başına yeterli ve mutlak bir neden değildir. Ancak raporlara bağlı devamsızlıkların iş akışını önemli ölçüde bozması, iş organizasyonunda somut olumsuzluklar yaratması ve iş ilişkisinin devamını işveren açısından makul ölçülerde güçleştirmesi halinde, Kanun’un 18. maddesi kapsamında geçerli nedenle fesih gündeme gelebilir.

Sağlık nedeniyle devamsızlığın Kanun’un 25/I-b maddesinde öngörülen süreleri aşması, belirli şartların varlığı halinde işverene haklı nedenle fesih hakkı tanıyabilir. Bu nedenle, söz konusu fesih türlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi ve birbirine karıştırılmaması önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, hukuka uygun bir fesih için yalnızca rapor sayısına veya toplam raporlu gün sayısına dayanılması yeterli değildir. İşverenin fesih nedenini somut delillerle ortaya koyması, gerekli usul kurallarına uyması ve fesih dışında makul bir çözüm bulunup bulunmadığını değerlendirmesi gerekir. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları da her uyuşmazlığın kendi koşulları içinde ele alınması ve çalışanın sağlık hakkı ile işverenin işletmesel menfaatleri arasında ölçülü bir denge kurulması gerektiğini göstermektedir.