Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 06.11.2026 tarihli ve 33422 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme ile organize sanayi bölgelerinde (“OSB”) genel kurul toplantılarına katılım, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, ön tahsis ve arsa tahsisi süreçleri, şirket paylarının devri, kiralama ve üst hakkı tesisine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

OSB Genel Kuruluna Katılım ve Ruhsat İşlemleri

Yönetmelik'in 19. maddesinde yapılan değişiklikle, tüzel kişilerin OSB genel kurulunda temsil edilmesine ilişkin usuller yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;

Tüzel kişinin temsilcisi olan ve temsil ettikleri tüzel kişinin ilgili yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiyi sınırlama olmaksızın müştereken veya münferiden temsile yetkili olduklarını gösteren ticaret sicil tasdiknamesini ibraz eden gerçek kişiler,

Tüzel kişiyi müştereken temsile yetkili kişilerden, diğer müşterek yetkililer tarafından imzalanmış muvafakatnameyi ibraz edenler, genel kurula katılabilecektir.

Bunun yanında, Yönetmelik'in 19. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan sanayi sitelerinden oluşan OSB'lerde genel kurulda temsile ilişkin koşula, yapı kullanma izninin alınmış olması şartı eklenmiştir.

Öte yandan, Yönetmelik'in 42. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının çevrim içi sistem üzerinden elektronik ortamda imzalanması zorunlu hale getirilmiştir.

Ön Tahsis ve Arsa Tahsisi Süreçlerinde Yapılan Değişiklikler

Ön tahsis uygulamasının kapsamı, tüzel kişilik kazanmış OSB'lerin yer seçimi kesinleşen alanlarında kamulaştırma ve altyapı inşa süreci tamamlanana kadar geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.

Ön tahsislerin devrine ilişkin olarak, Yönetmelik'in 61. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında öngörülen koşulların uygulanacağı düzenlenmiştir. Ön tahsisin devri amacıyla Bakanlık izni alınmaksızın şirket paylarının devredildiğinin tespit edilmesi halinde ön tahsis iptal edilecektir. Ön tahsisin iptali veya iadesi durumunda geri ödenecek bedelin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin hususlar ise ön tahsis sözleşmesinde düzenlenecektir.

Parsel tahsislerinde, ilana çıkarılan parsele doğrudan ortak sınırı bulunan parsellerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak üretime geçmiş katılımcılara belirli koşullarda öncelik tanınabilmesi öngörülmüştür. Ancak bu önceliğin uygulanabilmesi için tahsis yöntemi kura olarak belirlenmiş olsa dahi ihale yapılması zorunludur. Benzer durumda birden fazla başvurunun bulunması halinde herhangi bir öncelik tanınmayacaktır.

Tahsis sürelerine ilişkin olarak ise katılımcının süre uzatım talebi Bakanlık tarafından değerlendirilirken OSB tarafından tahsisin iptal edilmiş olması halinde, Bakanlığın süre uzatım talebini uygun bulması ve hukuki veya fiili bir engelin bulunmaması koşuluyla tahsis iptali hükümsüz sayılacaktır.

Ayrıca sürelerin sona ermesi nedeniyle tahsisi iptal edilen katılımcılara, tahsis bedeli iade edilmeden önce yeniden tahsis talebinde bulunma imkanı tanınmıştır. Talebin OSB tarafından uygun görülmesi ve Bakanlık onayının alınması halinde, ilgili parsel tahsis ilanına çıkarılmaksızın güncel bedel üzerinden aynı katılımcıya yeniden tahsis edilebilecektir. Ancak yeniden tahsis edilen parseller için Bakanlık tarafından süre uzatımı verilmeyecek ve bu hususa tahsis sözleşmesinde yer verilecektir.

Şirket Paylarının Devrine İlişkin Sınırlamalar

Yönetmelik'in 61. maddesinde yapılan değişiklikle, spekülatif amaçlı işlemlerin önlenmesi amacıyla ön tahsis veya arsa tahsisi yapılan şirketlerin pay devirlerine ilişkin sınırlama yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, ön tahsis veya arsa tahsisi yapılan şirketin paylarında, Bakanlık onayı alınmaksızın toplam %49'u aşan ortaklık payı değişikliği yapılması halinde ön tahsis veya arsa tahsisi iptal edilecektir. Bu hususa ön tahsis ve arsa tahsis sözleşmelerinde de yer verilmesi gerekecektir.

Kiralama ve Üst Hakkı Tesisine İlişkin Düzenlemeler

Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, parselin tahsis aşamasında katılımcı ile kiracının tahsis başvurusunu birlikte yapması ve bu durumun tahsis sözleşmesinde belirtilmesi halinde, kiralama için Yönetmelik'in 63. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kiralanacak tesisin geri alım şerhi bulunmayan tapusunun alındığı tarihten itibaren en az bir yıl sürenin geçmiş olması” şartının aranmayacağı düzenlenmiştir.

Bunun yanında, Yönetmelik'e eklenen 63/A maddesi ile OSB'lerde üst hakkı tesisine ilişkin özel esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda, OSB mülkiyetinde bulunan ve katılımcıya ön tahsis veya tahsis edilen parsellerin belirlenen alanlarında, tahsis hakkı sahibinin bildirdiği ve OSB yönetim kurulunun uygun gördüğü gerçek veya tüzel kişiler lehine üst hakkı tesis edilebilecektir.

Ancak bu üst hakkı bağımsız ve sürekli nitelikte olmayacak, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak kaydedilemeyecek ve devredilemeyecektir. Üst hakkının süresi, katılımcıya verilen tahsis süresini aşamayacaktır.

Üst hakkı tesis edilmesi, katılımcının OSB mevzuatından ve tahsis sözleşmesinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak veya üst hakkı lehtarına devretmeyecektir. Ancak üst hakkı lehtarı tarafından alınan inşaata ilişkin ruhsat ve izinler, tahsis hakkı sahibinin ilgili inşaat yükümlülükleri ve süreleri bakımından geçerli kabul edilecektir.

Üst hakkı lehtarı, faaliyetleriyle ilgili OSB mevzuatına uymakla yükümlü olacak; lehtarın Yönetmelik hükümlerine aykırı fiillerinden katılımcı da müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilen sanayi parsellerinde, mülkiyet katılımcıya devredilmeden önce bu kapsamda üst hakkı tesis edilemeyecektir.

Katılımcı mülkiyetindeki sanayi parsellerinde ise bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı kurulamayacak; ancak Yönetmelik'te öngörülen koşullar ve OSB yönetim kurulunun izniyle üst hakkı tesis edilebilecektir. Katılımcı mülkiyetindeki boş parseller bakımından ayrıca ilgili tahsis süresinin bulunması gerekecektir.

Değerlendirme ve Sonuç

Yönetmelik değişikliği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, OSB'lerde yatırım ve üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ile sanayi parsellerinin tahsis amacına uygun kullanımının sağlanması ve spekülatif nitelikteki işlemlerin önlenmesi arasında bir denge kurulmasının amaçlandığı görülmektedir.

Bu kapsamda, bir yandan ön tahsis ve arsa tahsislerine ilişkin denetim mekanizmaları sıkılaştırılırken diğer yandan üst hakkı tesisi, kiralama ve belirli koşullarda yeniden tahsis imkanı tanınması suretiyle yatırım süreçlerine yönelik alternatif hukuki imkanlar oluşturulmuştur.

Özellikle ön tahsis veya arsa tahsisi yapılan şirketlerin ortaklık yapısında Bakanlık onayı alınmaksızın toplam %49'u aşan değişiklik yapılması halinde tahsisin iptal edilecek olması, OSB'lerde yatırım yapan şirketlerin ortaklık yapısı ve pay devir işlemleri bakımından önemli bir sınırlama teşkil etmektedir. Bu düzenleme, şirketlerin yalnızca mevcut ortaklık yapılarını değil, gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları pay devirlerini, yatırımcı girişlerini ve ortaklık yapısındaki olası değişiklikleri de OSB mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerini gerekli kılmaktadır.

Diğer taraftan, Yönetmelik'e eklenen üst hakkına ilişkin hükümler, OSB'lerdeki sanayi parsellerinin üçüncü kişiler tarafından kullanımına yönelik yeni bir hukuki imkan sunmaktadır. Bununla birlikte, üst hakkı lehtarının faaliyetlerinden kaynaklanan mevzuata aykırılıklardan katılımcının da müteselsilen sorumlu tutulması, söz konusu hukuki ilişkinin kurulması aşamasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin dikkatle düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, üst hakkı tesisine ilişkin sözleşmelerde mevzuata uyum, denetim ve sorumluluk hükümlerine özellikle yer verilmesi önem taşımaktadır.

Bunun yanında, yeniden tahsis imkanının OSB'nin uygun görüşü ve Bakanlık onayına bağlı olması ve yeniden tahsis edilen parseller bakımından süre uzatımı verilmeyecek olması, ilgili katılımcılar tarafından dikkate alınmalıdır.

Bu doğrultuda, OSB'lerde faaliyet gösteren veya yatırım yapmayı planlayan şirketlerin mevcut tahsis sözleşmelerini, ortaklık yapılarını ve planlanan pay devir işlemlerini yeni düzenlemeler kapsamında gözden geçirmeleri; kiralama ve üst hakkı tesisine ilişkin işlemlerinde ise hukuki ve sözleşmesel riskleri dikkate almaları önem arz etmektedir.