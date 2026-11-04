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ARTICLE · 04 NOVEMBER 2026

Coğrafi̇ Veri̇ İzi̇nleri̇nde Yeni̇ Dönem: Coğrafi̇ Veri̇leri̇n Toplanmasi, Üreti̇lmesi̇, Paylaşilmasi Ve Satişina İli̇şki̇n İzi̇n Şartlari Ve Muafi̇yetler Yeni̇den Düzenlendi̇

NAZALI Attorney Partnership
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NAZALI Attorney Partnership

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Turkey's new Geographic Data Permissions Regulation establishes comprehensive licensing requirements and compliance obligations for commercial activities involving geographic data collection, production, sharing, and sales.

TurkeyCorporate/Commercial Law
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14 Ekim 2026 tarihli ve 33400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği “Yönetmelik”, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, yabancı gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişiler tarafından Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan coğrafi verilerin ticari amaçlarla toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasına ilişkin izin süreçleri ve yükümlülükler düzenlenmiştir. Ayrıca afet ve acil durum yönetimi kapsamında kullanılmak üzere coğrafi verilerin Bakanlık ile paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Düzenleme kapsamında, 10 Şubat 2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ile Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Önceki düzenlemeler kapsamında Bakanlık tarafından verilen lisans ve izin belgelerinin ise verildikleri süre sonuna kadar geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.

1. İzin yükümlülüğü ve başvuru süreci

Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca, kapsam dâhilindeki coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasına yönelik ticari faaliyetler için Bakanlıktan izin alınması gerekmektedir.

İzin başvuruları, Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik altyapı üzerinden yapılacak olup başvurunun, imza atmaya yetkili kişi tarafından ilgili ticari faaliyete başlanmadan önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin 8’inci maddesinde, başvuru sırasında sunulacak bilgi ve belgeler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda; faaliyet konusu veriler, çalışma alanı, talep edilen faaliyet türü, izin süresi, elektronik tebligat adresi, çalıştırılacak personel ve kullanılacak araçlara ilişkin bilgiler ile bilgi güvenliğine yönelik tedbirlerin alındığına dair beyan gibi unsurlar başvuruda dikkate alınacaktır.

İzin süresi, izin sahibinin talebi ve Bakanlığın onayı doğrultusunda bir yıldan az, beş yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenmektedir. İzin süresinin sona ermesi ve faaliyetin devam etmesi hâlinde yeniden izin başvurusu yapılması gerekmektedir.

2. Unvan ve ortak değişikliklerinde 15 günlük bildirim yükümlülüğü

Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, izin sahibinin tüzel kişi olması hâlinde unvanının veya ortaklarının değişmesi durumunda, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile birlikte 15 gün içinde Bakanlığa elektronik sistem üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

Bu bildirim sonrasında, Bakanlığın iznin devamına veya iptaline yönelik vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Ayrıca Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında, coğrafi veri izin belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini herhangi bir nedenle sonlandırmaları veya ortaklarının değişmesi hâlinde bu durumu 15 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, izin sahibi şirketler bakımından ortaklık yapısındaki değişikliklerin ve faaliyetlerin sona ermesinin ilgili bildirim yükümlülükleri çerçevesinde takip edilmesi önem taşımaktadır.

3. İzin belgesinin devredilememesi

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından alınan coğrafi veri izin belgeleri üçüncü kişilere devredilemez.

Bu düzenleme, izin belgesinin başka bir kişi veya şirkete otomatik olarak aktarılmasının mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle şirket birleşmeleri, devralmalar ve yeniden yapılandırma işlemlerinde mevcut izinlerin durumu ile gerekli izin ve bildirim süreçlerinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, şirket ortaklarının değişmesi ile izin belgesinin başka bir tüzel kişiye devredilmesi birbirinden farklı hukuki durumlardır. Ortak değişikliğinde iznin devamı veya iptali konusunda Bakanlığın kararı esas alınacaktır.

4. Diğer bildirim yükümlülükleri

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, coğrafi veri izin belgesiyle ilgili tüzel kişi ve/veya sorumlu kişinin iletişim bilgilerinde, çalıştırılacak personelde veya kullanılacak araçlarda meydana gelen değişikliklerin 15 gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’deki faaliyetlerini yürüten kişi veya firmalarla yaptıkları taahhütnamelerin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda da 15 gün içinde bildirim yapılması gerekmektedir.

Bu yükümlülükler, izin sahibi işletmelerin şirket bilgilerini, personel ve araç kayıtlarını güncel tutmalarını ve değişiklikleri zamanında bildirmelerini gerektirmektedir.

5. Bilgi güvenliği ve veri paylaşımı

Yönetmeliğin 8’inci maddesi kapsamında, faaliyet konusu coğrafi veriler ile bu verilerin işlendiği ve saklandığı bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alındığına ilişkin yazılı beyan sunulması öngörülmektedir.

Yönetmeliğin 13’üncü maddesi uyarınca izin sahipleri, faaliyet raporlarını ve ilgili veri bilgilerini belirlenen dönemlerde Bakanlık elektronik altyapısına sunmakla yükümlüdür. Ayrıca afet ve acil durum yönetimi kapsamında kullanılmak üzere, Bakanlığın talebi üzerine ilgili coğrafi verilerin ve veri bilgilerinin belirlenen teknik standartlara uygun şekilde ve bedelsiz olarak paylaşılması gerekmektedir.

Bakanlık tarafından paylaşılan coğrafi veriler ve veri bilgileri bakımından kişisel verilerin korunması, gizlilik ve güvenliğe yönelik tedbirlerin ilgili mevzuata uygun olarak alınması da düzenlenmiştir.

6. Kişisel verilerin korunması

Yönetmeliğin 8’inci maddesi kapsamında, izin başvurularında coğrafi veriler ile bu verilerin işlendiği ve saklandığı bilgi sistemlerinin gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alındığına ilişkin yazılı beyan sunulması gerekmektedir. Bu yükümlülük, tüzel kişiler bakımından 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, gerçek kişiler bakımından ise ikinci fıkranın (c) bendinde düzenlenmiştir.

Bunun yanı sıra, Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Bakanlık; izin sahibi tarafından elektronik altyapı üzerinden paylaşılan coğrafi veriler ve metaveriler bakımından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verilerin korunması, gizlilik ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bu çerçevede, coğrafi veri faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olduğunda, ilgili kişisel veri işleme faaliyetlerinin KVKK ve uygulanabilir diğer mevzuat hükümleri bakımından da değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

7. İzin yükümlülüğüne aykırılık ve yaptırımlar

Yönetmeliğin 15’inci maddesi kapsamında, gerekli coğrafi veri izninin alınmadığının tespit edilmesi hâlinde faaliyet sahibine izin başvurusu yapması için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre verilmektedir.

Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması durumunda, Türk vatandaşı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından tespitin yapıldığı yıla ait bir yıllık en yüksek izin bedeli tutarında; yabancı gerçek ve tüzel kişiler bakımından ise bir yıllık izin bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanması öngörülmektedir.

İdari para cezasının uygulanması, izin alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca, cezanın tahakkuk tarihinden itibaren 60 gün içinde izin başvurusunda bulunulmaması hâlinde, daha sonra yapılacak ilk izin başvurusunda izin bedelinin iki katı tutarında uygulanacağı düzenlenmiştir.

Değerlendirme

Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği, coğrafi verilerle ilgili ticari faaliyet yürüten gerçek kişiler ve şirketler bakımından izin süreçleri, bildirim yükümlülükleri, veri güvenliği ve Bakanlık ile veri paylaşımı konularında çeşitli yükümlülükler öngörmektedir.

Özellikle izin sahibi şirketlerin unvan ve ortak değişikliklerini, faaliyetlerinin sona ermesini, iletişim bilgileri ile personel ve araç değişikliklerini 15 günlük bildirim süreleri çerçevesinde takip etmeleri önem taşımaktadır.

Ayrıca şirket birleşme ve devralma işlemlerinde izin belgelerinin devredilememesi ve ortak değişikliği sonrasında Bakanlığın iznin devamına veya iptaline karar verebilmesi nedeniyle, ilgili izinlerin geçerliliğinin ve bildirim yükümlülüklerinin hukuki inceleme süreçlerine dâhil edilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin tam metnine 14 Ekim 2026 tarihli ve 33400 sayılı Resmî Gazete üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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