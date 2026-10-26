Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarini Yükseltmeleri Için Öngörülen Süre 31.12.2027 Tarihine Kadar Uzatilmiştir Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarını Yükseltme Süresi Uzatıldı

17.10.2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ ile mevcut şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için öngörülen süre 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.



Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişikliklerle anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarları artırılmıştır.



Konuya ilişkin 02.09.2026 tarihli ve 2026/035 sayılı Duyurumuzda da açıklandığı üzere, yeni asgari sermaye tutarları aşağıdaki gibidir:



Şirket türü Asgari sermaye tutarı Anonim şirket 250.000 TL Limited şirket 50.000 TL Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirket (başlangıç sermayesi) 500.000 TL



Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 15 inci maddesi uyarınca, sermayeleri yukarıda belirtilen tutarların altında bulunan mevcut şirketlerin sermayelerini 31.12.2026 tarihine kadar artırmaları gerekmekteydi.



Bu defa yayımlanan Tebliğ ile söz konusu süre 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, sermayeleri yeni asgari tutarların altında bulunan anonim ve limited şirketlerin, gerekli sermaye artırımlarını en geç 31.12.2027 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.



Aynı süre uzatımı, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç ve çıkarılmış sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltilmesi bakımından da geçerlidir.



Belirtilen süre içerisinde sermayelerini gerekli tutarlara yükseltmeyen anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 15 inci maddesi uyarınca infisah etmiş sayılacaktır. Kayıtlı sermaye sistemine tabi halka açık olmayan anonim şirketler bakımından ise ilgili maddede öngörülen kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılma sonucu uygulanacaktır.



Yapılan düzenleme yalnızca mevcut şirketlere tanınan uyum süresini uzatmakta olup asgari sermaye tutarlarında herhangi bir değişiklik yapmamaktadır.



6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 210 uncu ve geçici 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Tebliğ, 17.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.