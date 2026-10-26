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ARTICLE · 26 OCTOBER 2026

Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarını Yükseltme Süresi Uzatıldı

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)
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Artırım işlemine süre uzatımından önce başlamış olan şirketler bir an önce bu işlemi sonuçlandırırlarsa isabetli olur. Çünkü 2027 yılına kalırlarsa işlem maliyetleri yükselecektir.

TurkeyCorporate/Commercial Law
Erdo&#287;an Sa&#287;lam
Erdo&#287;an Sa&#287;lam
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Artırım işlemine süre uzatımından önce başlamış olan şirketler bir an önce bu işlemi sonuçlandırırlarsa isabetli olur. Çünkü 2027 yılına kalırlarsa işlem maliyetleri yükselecektir.

Değerli okurlar, 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanununda düzenlenen asgari sermaye tutarları;

Anonim şirketlerde 50 bin Türk Lirasından (TL) 250 bin TL’ye,

  • Limited şirketlerde ise 10 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 500 bin TL’den az olamaz.

Söz konusu tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulan anonim ve limited şirketler bakımından geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

7511 sayılı Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 15 inci maddeye göre;

  • Sermayeleri en az sermaye tutarlarının altında kalan anonim ve limited şirketlerin sermayelerini 31/12/2026 tarihine kadar asgari tutarlara yükseltmeleri, aksi halde infisah etmiş sayılacakları
  • Çıkarılmış sermayesi en az 250 bin Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini anılan tarihe kadar 500 bin Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılacakları,
  • Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacağı, kararların toplantılarda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacağı ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılmayacağı,
  • Ticaret Bakanlığının, 31/12/2026 tarihini birer yıl olarak en çok iki defa uzatabileceği,

hükme bağlanmıştır.

17 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ ile mevcut şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için öngörülen süre 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, sermayeleri yeni asgari tutarların altında bulunan anonim ve limited şirketlerin, gerekli sermaye artırımlarını en geç 31.12.2027 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekir.

Aynı süre uzatımı, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç ve çıkarılmış sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltilmesi bakımından da geçerlidir.

Belirtilen süre içerisinde sermayelerini gerekli asgari tutarlara yükseltmeyen anonim ve limited şirketler infisah etmiş sayılacaklardır.

Kayıtlı sermaye sistemine tabi halka açık olmayan anonim şirketlerce öngörülen sürede sermaye artırımı yapılmaması durumunda ise bu şirketler kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılırlar.

Yapılan düzenleme yalnızca mevcut şirketlere tanınan uyum süresini uzatmakta olup asgari sermaye tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bakanlığın süreyi bir yıl daha (31.12.2028 tarihine kadar) uzatma yetkisi vardır. Bu uzatma yetkisini kullanıp kullanmayacağı bugünden bilinemez!

Bu artırımın nakden yapılması zorunlu olmayıp iç kaynaklardan (yasal yedekler, geçmiş dönem ve cari dönem kârları, sermaye düzeltmesi olumlu farkları, pasif kalemlere ilişkin enflasyon farkları, sermayeye eklenmesi mümkün bulunan vergisel fonlar vs.) yapılması mümkündür.

Önerim, bu sermaye artışının iç kaynaklardan yapılması ve bu işlemin son dakikaya bırakmadan gerçekleştirilmedir. Ancak Aralık 2026 ayında işlem yoğunluğu nedeniyle bu artışın yapılmasını önermiyorum. Yani Aralık 2026 ayından önce veya sonra artırım işleminin yapılması doğru bir tercih olacaktır.

Artırım işlemine süre uzatımından önce başlamış olan şirketler bir an önce bu işlemi sonuçlandırırlarsa isabetli olur. Çünkü 2027 yılına kalırlarsa işlem maliyetleri yükselecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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