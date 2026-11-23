Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 332 ve 580. maddeleri kapsamında, 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim şirketler için öngörülen asgari esas sermaye tutarı 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarı ise 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler bakımından asgari başlangıç sermayesi 100.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Söz konusu asgari sermaye tutarları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiş olup TTK’nin geçici 15. maddesi uyarınca, sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için öngörülen son tarih 31 Aralık 2026 olarak düzenlenmişti.

17 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ) kapsamında, sermayeleri TTK’nin 332 ve 580. maddelerinde öngörülen asgari tutarların altında bulunan anonim ve limited şirketler ile başlangıç ve çıkarılmış sermayeleri ilgili asgari tutarların altında kalan, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için tanınan süre 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, TTK’nin geçici 15. maddesi uyarınca, öngörülen süre içerisinde sermayelerini ilgili asgari tutarlara yükseltmeyen anonim ve limited şirketler infisah etmiş sayılacak; kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler içinse kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Sonuç olarak, Tebliğ ile şirketlerin mevcut sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için tanınan süre 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu doğrultuda, sermayeleri ilgili asgari tutarların altında bulunan şirketlerin sermaye yapılarını gözden geçirmeleri ve gerekli sermaye artırımı işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları önem arz etmektedir.