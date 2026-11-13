Anonim Ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Yükseltme Süresi Uzatıldı

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 17 Ekim 2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete’de Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayımlanmış olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 332. ve 580. maddelerindeki tutarların altında kalan anonim ve limited şirketler ile kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayeleri ve çıkarılmış sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için öngörülen süre 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu değişiklik, 17 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında TTK’da yapılan değişiklik ile, anonim ve limited şirketler ile kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık olmayan anonim şirketlerin sermayelerine ilişkin asgari tutarlar (i) anonim şirketler için 250.000 TL; (ii) limited şirketler için 50.000 TL; ve (iii) kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık olmayan anonim şirketler için 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ile, asgari sermaye tutarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öngörülen ve önceden 31 Aralık 2026 tarihinde sona eren süre, 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Belirlenen süre içinde sermayelerini asgari tutarlara yükseltmeyen anonim ve limited şirketler infisah etmiş sayılacaktır. Çıkarılmış sermayesi en az 250.000 TL olan, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler ise, başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini aynı süre içinde 500.000 TL’ye yükseltmedikleri takdirde, kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaklardır.

TTK uyarınca Bakanlık, öngörülen süreyi birer yıl olmak üzere en çok iki kez uzatabilmektedir. İşbu Tebliğ ile yapılan uzatma, Bakanlığın bu yetkisini ilk kez kullandığı uzatma niteliğindedir.