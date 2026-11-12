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ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026

Anonim ve Limited Şirketler İçin Asgari Sermaye Tutarlarının Artırılması - Son Tarih 31 Aralık 2027’ye Uzatıldı

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Turkey has extended the deadline for companies to comply with increased minimum capital requirements, giving businesses until December 31, 2027 to raise their capital to the new thresholds. Companies failing to meet these requirements face dissolution for joint-stock and limited liability companies, while non-public joint-stock companies with registered capital systems will lose that status.

TurkeyCorporate/Commercial Law
Görkem Bilgin
Görkem Bilgin
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25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarları artırılmış ve bu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre, limited şirketler için asgari sermaye tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye, anonim şirketler için 50.000 TL’den 250.000 TL’ye ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler için ise 100.000 TL’den 500.000 TL’ye yükseltilmişti.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni kurulan şirketler bakımından yeni asgari sermaye tutarları geçerli olmakla birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden önce kurulmuş şirketler için yeni asgari sermaye tutarlarına uyum sağlamaları amacıyla başlangıçta 31 Aralık 2026 tarihine kadar bir geçiş süreci tanınmıştı. Ancak, 17 Ekim 2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, yeni asgari sermaye tutarlarına uyum için öngörülen süre bir yıl uzatılarak 31 Aralık 2027 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, sermayesi yeni asgari tutarların altında kalan şirketlerin 31 Aralık 2027 tarihine kadar esas sözleşmelerini tadil ederek gerekli sermaye artırımını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sermayesi asgari tutarların altında kalan anonim ve limited şirketlerin, sermayelerini 31 Aralık 2027 tarihine kadar ilgili asgari sermaye miktarlarına yükseltmemeleri halinde, söz konusu şirketler infisah etmiş sayılacaktır. Benzer şekilde, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini aynı tarihe kadar en az 500.000 TL’ye yükseltmemeleri halinde, kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaklardır. Bu nedenle, ilgili şirketlerin gerekli sermaye artırımı işlemlerini en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlamaları önem arz etmektedir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 15. maddesi uyarınca, sermayenin yeni asgari tutarlara yükseltilmesi amacıyla yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacak ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılamayacaktır.

Öte yandan, kuruluş ve faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu dışında özel mevzuata tabi olan şirketlerin (örneğin bankacılık, sigortacılık, telekom, finansal hizmetler veya enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler gibi) kendilerine uygulanan ilgili mevzuatta öngörülen sermaye gerekliliklerini de ayrıca gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

Ortakları ve/veya yönetim organı üyeleri yurt dışında mukim olan şirketlerde, sermaye artırımı kapsamında gerekli belgelerin hazırlanması ve temini ile imza, noter ve apostil işlemlerinin tamamlanması zaman alabilmektedir. Bu nedenle, uyum süresinin uzatılmış olmasına rağmen, şirketlerin gerekli işlemleri 31 Aralık 2027 tarihinden makul bir süre önce başlatmaları uygun olacaktır. Ayrıca, son tarihin yaklaşmasıyla birlikte ticaret sicili müdürlüklerinde başvuru yoğunluğu yaşanması ve buna bağlı olarak randevu ve tescil süreçlerinde gecikmeler meydana gelmesi ihtimali göz önünde bulundurularak, sermaye artırımı süreçlerinin önceden planlanması ve gerekli işlemlerin son tarihe bırakılmadan tamamlanması önerilmektedir.

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