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ARTICLE · 03 NOVEMBER 2026

Şirketlerin Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Mevcut Kolaylıklar 1 Ocak 2028’e uzatıldı

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Turkish Commercial Code Article 376 provides critical protections for companies facing capital loss or insolvency, establishing mandatory procedures for management to follow. A temporary exemption allowing companies to exclude certain foreign exchange losses and operational expenses from capital calculations has been continuously extended, most recently until January 1, 2028, giving businesses additional time to manage economic volatility and strengthen their financial positions.

TurkeyCorporate/Commercial Law
Görkem Bilgin
Görkem Bilgin
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 376. maddesi, şirketlerin finansal yapılarının korunmasının sağlanmasının ve alacaklılarının haklarının güvence altına alınmasının sağlanması amacıyla, şirketlerin sermaye kaybı ya da borca batık olma durumlarında şirketin yönetiminin alması gereken tedbirleri, önlemleri ve şirket tarafından izlenecek prosedürleri düzenlemektedir.

15 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile madde uygulaması detaylandırılmaktadır. Tebliğ’in en dikkat çekici özelliği ise Geçici Madde 1 altında düzenlenen şirketlerin sermaye kaybı ya da borca batık olma durumlarının hesaplanmalarına ilişkin tanınan geçici muafiyettir. Buna göre, TTK’nın 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı ya da borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda aşağıdakilerin dikkate alınmayabileceğine yönelik bir kolaylık sağlanmıştır:

  • “henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı, ile
  • 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı.”

Söz konusu muafiyetin uygulama süresi, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yapılan düzenlemeler ile kesintisiz olarak uzatılmıştır. Son olarak, 10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca, muafiyetin uygulama süresi 1 Ocak 2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan son süre uzatımıyla şirketlere ekonomik dalgalanmaların etkisini yönetme ve finansal yapılarını iyileştirme konusunda ek zaman tanınmaktadır. Dolayısıyla şirketlerin finansal durumlarını değerlendirirken ve finansal planlamalarını yaparken bu süre uzatımını dikkate almaları önem taşımaktadır.

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