Rekabet Kurulu (“Kurul”), Google’ın genel arama hizmeti kapsamında sunduğu Yapay Zekâ Önizlemeleri (AI Overviews) ve Yapay Zekâ Modu (AI Mode) özellikleri aracılığıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Google hakkında soruşturma açmış ve ayrıca geçici tedbir uygulanmasına karar vermiştir.

Kurul, Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki güçlü konumu karşısında, eşdeğer durumdaki haber yayıncılarının kaynak olarak seçilmesi ve sözleşme ilişkisine dâhil edilmesi bakımından farklı uygulamalara tabi tutulduğuna ve bu farklılaşmanın objektif, doğrulanabilir ve şeffaf kriterlere dayandığının ortaya konulamadığına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğunu değerlendirmiştir. Ayrıca yapay zekâ yanıtlarının kullanıcıların bilgi ihtiyacını doğrudan karşılamasının yayıncıların internet sitelerine yönelen trafiği ve buna bağlı reklam gelirlerini azaltabileceğine dikkat çekilmiştir.

Bu kapsamda Kurul, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Google’ın; eşdeğer durumdaki haber yayıncıları arasında ayrımcı uygulamalarda bulunmaması, içerik kullanımına ilişkin sözleşme yapmak isteyen yayıncılarla iyi niyetli ve etkin şekilde müzakere etmesi ve sözleşme koşullarını içeriğin kullanım kapsamı ve yoğunluğu ile kullanımın trafik, görünürlük ve reklam gelirleri üzerindeki etkilerini dikkate alan objektif, doğrulanabilir ve şeffaf kriterlere göre belirlemesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermiştir. Ayrıca yayıncıların içeriklerinin yapay zekâ hizmetlerinde kullanılmasına ilişkin tercihlerini Google’ın diğer hizmetlerindeki görünürlük ve indekslenmelerinden bağımsız şekilde kullanabilmelerinin sağlanması öngörülmüştür.

(Rekabet Kurumu – 02.11.2026)