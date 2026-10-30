Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 30 OCTOBER 2026

Rekabet Kurumu – Essilorluxottica S.a. Hakkinda Yürütülen Soruşturma Taahhütler Yoluyla Sonlandirildi

NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Contributor
NAZALI Attorney Partnership

NAZALI Attorney Partnership

NAZALI offers a broad range of legal services in the fields of Corporate and Commercial Law,...

View firm profile
Explore more from NAZALI Attorney Partnership

The Turkish Competition Board has concluded an investigation into EssilorLuxottica S.A. by accepting commitments from the company regarding its business practices in Turkey's optical retail market.

TurkeyAntitrust/Competition Law
Nazali Attorneys
Nazali Attorneys
Author LinkedIn connections

Rekabet Kurulu (“Kurul”), EssilorLuxottica S.A.’nın (“ESSI-LUX”) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı, teşebbüs tarafından sunulan taahhütler ile sonlandırmıştır.

Kurul, 23.09.2026 tarihli ve 26-35/980-414 sayılı kararıyla ESSI-LUX tarafından sunulan taahhütleri kabul ederek teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirmiştir.

Bu kapsamda ESSI-LUX, markalı güneş gözlüğü ve markalı optik çerçeve satışlarında Atasun’a Türkiye’deki diğer optisyenlere sunulan indirimlerden farklı indirimler sunmamayı ve dönemsel kampanyaları Atasun’u diğer perakendeci rakiplerine kıyasla kayıracak şekilde tasarlamamayı üç yıl süreyle sürdürmeyi taahhüt etmiştir.

Teşebbüs ayrıca, oftalmik lens ve cam kesme makinelerinin birlikte satıldığı paket sözleşmelerindeki cam alım taahhüdü süresini iki yıl boyunca azami 18 ayla sınırlandırmayı; oftalmik lens alımlarında münhasırlık zorunluluğu bulunmadığını açıkça belirten sözleşme hükümlerine yer vermeyi ve yeni sözleşmelerde kontakt lens alımlarına yönelik indirim imkânı sağlamamayı iki yıl süreyle taahhüt etmiştir.

ESSI-LUX son olarak, cam kesme makinelerindeki lens sayaçları aracılığıyla elde ettiği Atasun’un rakibi optisyenlere ilişkin verileri Atasun ile paylaşmamayı üç yıl süreyle sürdürmeyi taahhüt etmiştir.

(Rekabet Kurulu – 09.10.2026)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

Turkish Competition Authority – Uber’s Acquisition Of Certain Getir Business Lines Cleared Subject To Commitments

The Turkish Competition Authority has conditionally approved Uber Technologies' acquisition of Getir's food and grocery delivery operations, marking a significant consolidation in Turkey's digital marketplace. As part of the approval, Uber committed to investing USD 500 million in Turkey to support employment and strengthen the country's digital technology ecosystem.
TurkeyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Turkish Competition Board Imposes Interim Measures On Meta Over WhatsApp Access Restrictions For Third-Party AI Assistants

The Turkish Competition Board (the “Board”) has imposed interim measures on Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC and Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi (collectively, “Meta”) in connection with amendment to the WhatsApp Business Solution Terms that barred third-party general-purpose generative AI chatbots and assistants from using WhatsApp where AI was the primary service offered to users.
TurkeyAntitrust/Competition Law
Kolcuoglu Demirkan Koçakli
Kolcuoglu Demirkan Koçakli
Article

The Turkish Competition Authority Releases A Leading Food Delivery Platform From Most Of Its Binding Commitments Following The Loss Of Its Dominance, But Keeps The Narrow Price Parity Commitment In Place For Two More Years

This article examines the Turkish Competition Board’s (“Board”) Yemek Sepeti Decision[1] (“Decision”), assessing a request for the removal of commitments made binding in 2021, under the “material change” condition of Article 43(4)(a) of Law No. 4054 on the Protection of Competition (“Law No. 4054”).
TurkeyAntitrust/Competition Law
Paksoy
Paksoy
Article

Commitments And Changing Market Conditions: The Yemeksepeti Case

The Turkish Competition Board has partially lifted commitments previously imposed on Yemeksepeti, finding that the online food delivery market has evolved from a near-monopoly to a competitive multi-player environment. This decision examines how binding commitments may be reassessed when market conditions materially change, and explores the treatment of most-favoured-nation clauses under both antitrust and abuse of dominance provisions.
TurkeyAntitrust/Competition Law
Moroglu Arseven
Moroglu Arseven
Article

Turkish Competition Law In August 2026: From Sector Inquiries To Conditional Clearances And Key Investigations

Following a sector inquiry launched in December 2021 to detect structural competition concerns in the pharmaceutical sector and offer competitive solutions, the Turkish Competition Authority (“TCA”) published its Pharmaceutical Sector Inquiry Preliminary Report on 10 August 2026, opening it for public consultation. The report examines the overall outlook of the sector together with quantitative and statistical data, summarises the TCA's enforcement activities in the sector over the past ten years, and assesses the competitive structure across the full supply chain: production, market entry, and distribution.
TurkeyAntitrust/Competition Law
Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership
Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership
Article

Turkish Competition Board Finds No Infringement In A101 And CarrefourSA Parallel Pricing Investigation

The investigation originated from a series of consumer complaints submitted from late 2023 onwards, which pointed to identical or closely aligned prices for products such as eggs, yoghurt, rice, butter and wafers across several national grocery retailers. The complaints also alleged that price increases were frequently implemented on the same or nearby dates.
TurkeyAntitrust/Competition Law
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Article

European Commission – SAP's Commitments Made Legally Binding

The European Commission has issued a commitment decision addressing SAP's practices in the aftermarket for maintenance and support services for its on-premises ERP software. Following preliminary findings that SAP may have abused its dominant position through restrictive contract terms and fees, the company has agreed to implement global changes allowing customers greater flexibility in choosing maintenance providers and modifying contract terms. These legally binding commitments will remain in effect for 1
European UnionAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

European Commission –Investigation Opened Into Possible Gun-Jumping In XXXLutz's Acquisition Of Porta

The European Commission has launched a formal investigation into potential gun-jumping violations by XXXLutz and Porta regarding XXXLutz's proposed acquisition of Porta, an Austria-Germany furniture retail transaction announced in January 2025. The investigation examines whether the parties may have implemented the merger before obtaining required regulatory approval, despite the transaction having an EU dimension requiring Commission notification.
GermanyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Turkish Competition Authority – Uber’s Acquisition Of Certain Getir Business Lines Cleared Subject To Commitments

The Turkish Competition Authority has conditionally approved Uber Technologies' acquisition of Getir's food and grocery delivery operations, marking a significant consolidation in Turkey's digital marketplace. As part of the approval, Uber committed to investing USD 500 million in Turkey to support employment and strengthen the country's digital technology ecosystem.
TurkeyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

European Comission - Commission Opens Investigation Into Sanofi Over Alleged Disparagement Of Rival Flu Vaccine

The European Commission has launched an antitrust investigation into Sanofi over allegations that the pharmaceutical giant abused its dominant market position through a misleading communication campaign disparaging a competitor's influenza vaccine. The probe examines whether Sanofi falsely portrayed CSL Seqirus' Fluad vaccine as scientifically inferior while promoting its own Efluelda product to healthcare professionals in Germany and France.
AfghanistanAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Yurt Dışından Elde Edilen Kazanç Ve İratlarda Gelir Vergisi İstisnası

Turkey has introduced a significant 20-year income tax exemption for foreign-sourced earnings of individuals who establish residency in the country. This comprehensive guide examines the eligibility requirements, application procedures, and critical conditions that must be met to benefit from this tax incentive designed to attract wealthy individuals and skilled professionals to Turkey.
TurkeyTax
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlke Kararı İle Fiili Dolaşımdaki Pay Kavramını Ve Hesaplama Esasları Yeniden Düzenlenmiştir.

Turkey's Capital Markets Board has introduced a comprehensive new framework for calculating free float ratios of publicly traded companies on Borsa Istanbul. The regulation establishes detailed criteria for determining which shareholdings should be excluded from free float calculations, including direct and indirect ownership structures through funds and other listed companies.
TurkeyFinance and Banking
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

The Capital Markets Board Lowers The Disclosure Threshold For Changes In Shareholding And Voting Rights To 3%

Turkey's Capital Markets Board has lowered the public disclosure threshold for shareholding changes in listed companies from 5% to 3%, effective September 11, 2026. This regulatory amendment requires earlier disclosure of shareholder structure changes and updates the Central Securities Depository's reporting requirements, though indirect shareholding data remains informational only for certain capital markets regulations.
TurkeyCorporate/Commercial Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

The Concept Of Shares In Actual Circulation And The Applicable Calculation Principles Have Been Re-Regulated By A Principle Decision Of The Capital Markets Board

The Capital Markets Board of Turkey has introduced a new framework for calculating shares in actual circulation for companies listed on Borsa İstanbul's Equity Market, fundamentally changing how free float ratios are determined. The updated regulations establish comprehensive exclusion criteria for certain shareholdings and introduce a novel approach that accounts for indirect shareholdings through hedge funds and other publicly traded entities. This regulatory shift requires monthly reporting obligati
TurkeyFinance and Banking
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership