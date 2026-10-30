Rekabet Kurumu – Essilorluxottica S.a. Hakkinda Yürütülen Soruşturma Taahhütler Yoluyla Sonlandirildi

Rekabet Kurulu (“Kurul”), EssilorLuxottica S.A.’nın (“ESSI-LUX”) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı, teşebbüs tarafından sunulan taahhütler ile sonlandırmıştır.

Kurul, 23.09.2026 tarihli ve 26-35/980-414 sayılı kararıyla ESSI-LUX tarafından sunulan taahhütleri kabul ederek teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirmiştir.

Bu kapsamda ESSI-LUX, markalı güneş gözlüğü ve markalı optik çerçeve satışlarında Atasun’a Türkiye’deki diğer optisyenlere sunulan indirimlerden farklı indirimler sunmamayı ve dönemsel kampanyaları Atasun’u diğer perakendeci rakiplerine kıyasla kayıracak şekilde tasarlamamayı üç yıl süreyle sürdürmeyi taahhüt etmiştir.

Teşebbüs ayrıca, oftalmik lens ve cam kesme makinelerinin birlikte satıldığı paket sözleşmelerindeki cam alım taahhüdü süresini iki yıl boyunca azami 18 ayla sınırlandırmayı; oftalmik lens alımlarında münhasırlık zorunluluğu bulunmadığını açıkça belirten sözleşme hükümlerine yer vermeyi ve yeni sözleşmelerde kontakt lens alımlarına yönelik indirim imkânı sağlamamayı iki yıl süreyle taahhüt etmiştir.

ESSI-LUX son olarak, cam kesme makinelerindeki lens sayaçları aracılığıyla elde ettiği Atasun’un rakibi optisyenlere ilişkin verileri Atasun ile paylaşmamayı üç yıl süreyle sürdürmeyi taahhüt etmiştir.

(Rekabet Kurulu – 09.10.2026)