Der Berner Wirtschaftsanwalt und langjährige Managing Partner der Kanzlei Kellerhals Carrard ist seit dem 24. August 2026 auch SVC Präsident. Für ihn ist das eine Art Rückkehr zu seinen Wurzeln, gehörte er doch 2001 zusammen mit Hans-Ulrich Müller und Elisabeth Zölch-Bührer zum Gründertrio des Vereins. Im SVC Podcast spricht Beat Brechbühl mit Oliver Steffen über seinen Werdegang, die Erfolgsgeschichte von Kellerhals Carrard, welche er stark mitgeprägt hat, aber auch über seine Begeisterung für die KMU-Welt, die grössten Herausforderungen für die Unternehmen und die Bedeutung von Netzwerken wie dem SVC.

Podcast als Video ansehen

Beat Brechbühl über die überbordende Bürokratie:

«Das Parlament sollte sich einmal im Jahr eine Woche lang nur über bestehende Gesetze, die abgebaut werden könnten, unterhalten, anstatt neue Regulierungen zu beraten.»

Beat Brechbühl über die Veränderungen durch KI:

«Der Mensch wird sich in Zukunft wieder vermehrt auf das konzentrieren, was nur der Mensch kann: empathisch sein, zuhören, entscheiden und Lösungen präsentieren.»

Beat Brechbühl über das Wachstum der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard durch Kooperationen (Genossenschaftsmodell):

«Das ist wie eine kleine Schweiz – wir sind dank dieser Struktur nahe an den Kunden und der regionalen Kultur.»

Beat Brechbühl über die KMU-Plattform des SVC:

«Unsere KMU sind viel agiler, viel innovativer und viel nachhaltiger als ihr Ruf. Der SVC gibt diesen Unternehmen ein Schaufenster und ermöglich damit ‘Learning from the Best’.»

JETZT PODCAST AUF SPOTIFY STREAMEN UND REINHÖREN