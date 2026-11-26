ARTICLE · 26 NOVEMBER 2026
Datenschutz in der Unternehmensnachfolge
Bär & Karrer Ltd.
Bär & Karrer is a leading Swiss law firm with more than 200 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano, Zug,...View firm profile
Wer ein Unternehmen übergibt oder übernimmt, denkt zuerst an Bewertung, Steuernund Vertragsgestaltung – selten an Datenschutz.
Datenschutzrechtliche Herausforderungen bei Verkauf und Übernahme von KMUs
Wer ein Unternehmen übergibt oder übernimmt, denkt zuerst an Bewertung, Steuernund Vertragsgestaltung – selten an Datenschutz. Dabei erfolgt bei jeder Nachfolgeauch eine Handänderung etlicher Personendaten. Treuhänderinnen und Treuhändersind davon gleich doppelt betroffen: sowohl bei der Beratung als auch bei der Veräusserungder eigenen Unternehmen.
Also co-authored by Luisa Egli
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.