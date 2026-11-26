Datenschutzrechtliche Herausforderungen bei Verkauf und Übernahme von KMUs



Wer ein Unternehmen übergibt oder übernimmt, denkt zuerst an Bewertung, Steuernund Vertragsgestaltung – selten an Datenschutz. Dabei erfolgt bei jeder Nachfolgeauch eine Handänderung etlicher Personendaten. Treuhänderinnen und Treuhändersind davon gleich doppelt betroffen: sowohl bei der Beratung als auch bei der Veräusserungder eigenen Unternehmen.

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