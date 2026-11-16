Surinam abre el registro a las marcas de servicios

Desde el 9 de octubre de 2026, Surinam permite registrar marcas de servicios. La reforma, aprobada mediante la Ley del 6 de octubre de 2026, modificó el Reglamento de Propiedad Industrial de 1912. La norma fue publicada el 8 de octubre en el Boletín Oficial (S.B. 2026 n.º 107) y entró en vigor al día siguiente. Hasta entonces, la Oficina de Propiedad Intelectual (BIE) solo registraba marcas para productos. En consecuencia, bancos, aseguradoras, hoteles, agencias de viajes, empresas de transporte, compañías de aseo, contadores y firmas de abogados, entre otros prestadores de servicios, debían recurrir a clases de productos que no protegían adecuadamente sus actividades. Con la reforma, la BIE ya recibe solicitudes en las clases 35 a 45 de la Clasificación de Niza, con los mismos derechos y acciones previstos para las marcas de productos.

La reforma también introduce cambios prácticos. Los productos y servicios deberán identificarse conforme a la Clasificación de Niza. La tasa básica cubrirá hasta tres clases y cada clase adicional tendrá un recargo. La solicitud deberá incluir una imagen digital clara de la marca, las clases solicitadas y el nombre completo del solicitante. Los registros se publicarán en el sitio web de la BIE e indicarán la marca, el titular, los productos y servicios, así como la fecha y el número de registro. Los valores de las tasas dejarán de estar definidos en la ley y serán fijados por el ministro mediante una decisión publicada en el Advertentieblad. Además, se crea una nueva categoría tarifaria para el cambio de representante. Por otra parte, quien invoque derechos anteriores podrá solicitar ante el Tribunal de Justicia la nulidad de un registro en conflicto dentro de los nueve meses siguientes a su publicación.

Una ventana excepcional para las marcas existentes. Los titulares que hayan registrado sus signos únicamente en clases de productos, o que tengan solicitudes en trámite, podrán ampliarlos a clases de servicios sin perder la fecha original de presentación o registro ni su prioridad frente a terceros. Esta opción estará disponible durante nueve meses desde la entrada en vigor de la reforma y vencerá, a más tardar, el 8 de julio de 2027. Para acogerse a ella será necesario acreditar el uso de la marca en relación con esos servicios mediante facturas, confirmaciones de pedidos o contratos, además de pagar las tasas oficiales. Como Surinam aplica un sistema de primer uso, el derecho corresponde a quien primero utilice la marca en el país y puede extinguirse después de tres años sin uso. Por ello, conviene presentar cuanto antes las nuevas solicitudes de marcas de servicios, revisar los portafolios con presencia en Surinam y comenzar a recopilar pruebas de uso. También se prevé un próximo aumento de las tasas de la BIE.

Fuente: Ley del 6 de octubre de 2026, que modifica el Reglamento de Propiedad Industrial de Surinam de 1912 (S.B. 2026 n.º 107).