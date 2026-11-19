Cuenta atrás para la Ley 4/2026: nuevas obligaciones empresariales en conciliación y ajustes razonables en el puesto de trabajo

Hoy, 23 de octubre de 2026, entra en vigor la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española (en adelante, «Ley 4/2026»).

Para las empresas, lo más relevante es la ampliación de determinados derechos de conciliación, la modificación de la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave, el refuerzo de los ajustes razonables y la incorporación de nuevas obligaciones empresariales en actividades que implican contacto habitual con personas vulnerables.

Modificación del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores

La disposición final décima de la Ley 4/2026 modifica el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores: en casos de gran discapacidad o gran dependencia que requieran cuidados continuos, la reducción de jornada por cuidado de hijos o hijas podrá mantenerse más allá de los límites de edad previstos, mientras persista la necesidad acreditada y la convivencia con el beneficiario.

En estos casos de especial intensidad asistencial, los progenitores podrán repartirse la reducción de jornada de forma simultánea, en proporción al tiempo que asuma cada uno, sin superar entre ambos el 100% de la jornada y al margen de su estado civil.

Por último, la reforma suprime la facultad que tenían hasta ahora las empresas de limitar el ejercicio simultáneo del derecho cuando dos o más trabajadores de la misma empresa lo generasen respecto del mismo sujeto causante, aunque existieran razones fundamentadas para ello.

Lo anterior supondrá para las empresas, gestionar permisos de reducción de jornada potencialmente más largos, verificando periódicamente que persiste la necesidad de cuidado acreditada, y ya no podrán limitar por razones organizativas el disfrute simultáneo del permiso por ambos progenitores de un mismo sujeto causante.

Las empresas deberán revisar sus políticas internas para adaptarlos al nuevo artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Se modifica el apartado 2 del artículo 40 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad

El nuevo articulado amplía el círculo de personas protegidas por la obligación de ajustes razonables: ya no basta con atender las necesidades de los propios trabajadores con discapacidad, sino que las empresas deberán extender estas medidas a los cónyuges, parejas de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad que realicen labores de cuidado de una persona con discapacidad, siempre que la medida no suponga una carga excesiva para el empresario.

En la práctica, esto implica que las empresas deberán valorar también las solicitudes de adaptación del puesto o de accesibilidad que planteen empleados que, sin tener ellos mismos una discapacidad, asuman el cuidado de un familiar cercano en esa situación.

Nuevas obligaciones de verificación de antecedentes del personal de cuidado y modificación de la LISOS

Los trabajadores cuya profesión, oficio o actividad implique contacto habitual con personas con discapacidad o en situación de dependencia quedan sujetos a nuevas exigencias de control. Si les sobrevienen antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, la empresa podrá, en los casos previstos por la ley, verse obligada a cesarlos de inmediato en esa actividad concreta. Antes de llegar a esa medida, y siempre que sea legal y materialmente posible, la empresa deberá estudiar si puede reubicarlos en otras funciones que no conlleven ese contacto habitual.

A su vez, el propio trabajador tiene el deber de avisar a la empresa de cualquier cambio en esos antecedentes, incluso cuando se refieran a hechos previos al inicio de su actividad; no hacerlo puede tratarse como un incumplimiento grave y culpable conforme al artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Por su parte, la empresa que no compruebe estos antecedentes se expone a una infracción muy grave bajo el artículo 8.19 de la LISOS (Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto). En todo caso, el procedimiento interno de verificación que implante la empresa deberá respetar tanto estas exigencias legales como la normativa de protección de datos.

Contratos de trabajo: nuevas obligaciones de información

España ha publicado el nuevo Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea (en adelante, el «RD 723/2026»), y que entró en vigor el 5 de octubre.

Esta norma incide directamente en la documentación contractual de todas las empresas con trabajadores en España. Si bien los contratos ya existentes cuentan con algo más de margen, al depender de que la persona trabajadora solicite expresamente la información, resulta recomendable iniciar su adaptación con la mayor brevedad posible.

Alcance de la reforma

El RD 723/2026 modifica, en su artículo 1, el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores en materia de información sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones laborales transparentes y previsibles.

En consecuencia, las empresas deberán adaptar sus contratos laborales de duración superior a cuatro semanas.

Consecuencias del incumplimiento

La falta de adaptación no constituye una cuestión menor: puede dar lugar a sanciones económicas conforme a los artículos 6, 7 y 40 de la LISOS, y puede, asimismo, comprometer derechos de la empresa tan relevantes como la facultad de extinguir el contrato durante el periodo de prueba, cuando este no se encuentre correctamente configurado.

Entre las novedades, destacan las nuevas precisiones sobre contratos temporales, lugar de trabajo, salario, jornada y contratos fijo-discontinuos, así como la incorporación de nuevas materias sobre las que debe informarse: la duración del periodo de prueba y obligaciones entre las partes, el derecho a formación, la existencia de sistemas algorítmicos que incidan en las condiciones de trabajo, el plan de igualdad y los protocolos de acoso, el procedimiento de extinción del contrato, el convenio colectivo aplicable, modificación de elementos esenciales o condiciones de ejecución y el sistema de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Cada empresa cuenta con su propio modelo contractual, convenio colectivo y políticas internas, por lo que no existe una solución única para la adaptación al RD 723/2026; no obstante, entendemos que las siguientes pautas resultan de aplicación general, sin perjuicio de que sea necesario realizar un breve análisis específico de los contratos y de las políticas internas de cada empresa: