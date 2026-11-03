ARTICLE · 03 NOVEMBER 2026
La taxe sur les activités financières (TAF)
SCP HOUDA & ASSOCIES
West Africa, and especially Senegal and Cote d’Ivoire, is one of the most promising emerging...View firm profile
Le Sénégal présente un cadre fiscal spécifique pour les opérations financières qui nécessite une compréhension approfondie des règles et mécanismes applicables. Quelles sont les principales dispositions fiscales régissant les transactions financières dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et comment impactent-elles les acteurs économiques?
1 QUI EST CONCERNÉ ?
La TAF s'applique aux opérations réalisées par :
- Les banques et établissements financiers agréés au Sénégal
- Les intermédiaires financiers
- Les opérateurs de transfert d'argent
- Les btreaux et opérateurs de change
2 QUE TAXE LA TAF ?
Elle s'applique notamment aux rémunérations perpes sur les opérations financiéres :
- Commissions
- Intéréts
- Agios
- Frais financiers
- Autres rémunérations liées aux services financiers
Å l'exclusion du mandat postal.
3 PRINCIPALES EXONÉRATIONS
4 TAUX APPLICABLES
ÄRETENIR
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.