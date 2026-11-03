La taxe sur les activités financières (TAF)

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L'importation de standards contractuels européens ou anglo-saxons dans les contrats de fourniture ou de distribution internationale en zone OHADA soulève des questions juridiques cruciales. Cette pratique courante du « copier-coller » de templates expose-t-elle les créanciers à des risques d'insécurité juridique face à la rigueur de la législation OHADA, notamment concernant les mécanismes de garantie de paiement?