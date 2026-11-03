Pratique contractuelle en zone OHADA : Le piège de la clause de rétention-vente unilatérale

Dans le cadre de la rédaction de contrats de fourniture ou de distribution internationale, l'importation de standards contractuels européens ou anglo-saxons (templates) est une pratique courante. Toutefois, face à la rigueur de la législation OHADA, ce réflexe de "copier-coller" expose les créanciers à un risque d'insécurité juridique majeur, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de garantie de paiement.

Un cas d'école se présente fréquemment : la clause permettant au vendeur, en cas de défaut de paiement, de retenir les marchandises non collectées puis de les revendre unilatéralement à un tiers pour apurer la dette. Si cette stipulation relève du bon sens commercial, elle peut être écartée par le juge si elle est incorrectement qualifiée.

Le risque : La requalification en pacte commissoire illicite

En droit OHADA, le droit de rétention est une sûreté par nature passive (Article 67 de l'Acte Uniforme portant organisation des Sûretés - AUS). Il confère le droit de suspendre la délivrance du bien, mais n'attribue aucun droit de disposition unilatérale sur celui-ci.

Dès lors que le contrat stipule que le créancier peut, de sa propre initiative et sans autorisation judiciaire, vendre le bien retenu à un tiers (ou à une entité de son propre groupe) pour se payer, la clause bascule sous le régime restrictif du pacte commissoire ou des clauses de voie parée.

Si l'AUS mentionne le mécanisme du pacte commissoire dans une garantie, ses modalités d'exécution divisent profondément les praticiens. Un débat de fond persiste sur la nécessité ou non d'obtenir un titre exécutoire avant la réalisation de tout pacte commissoire. Pour les tenants d'une approche stricte, l'absence de titre exécutoire invalide la démarche, tandis que d'autres y voient un mécanisme purement conventionnel et auto-exécutoire. En l'état de cette incertitude, stipuler une revente directe sans garde-fou expose la clause à un risque sérieux de nullité pour violation de la prohibition des clauses de voie parée.

À défaut d'une telle modalité d'évaluation objective, la clause est réputée nulle et non écrite, et la responsabilité du créancier peut être engagée pour réalisation illégae de sûreté.

La solution : Le fondement de l'atténuation du préjudice commercial

Pour sécuriser ce mécanisme sans subir la lourdeur d'une procédure judiciaire ni la contrainte d'une expertise d'évaluation, les directions juridiques doivent opérer un glissement conceptuel : sortir du droit des Sûretés pour s'ancrer dans le droit Commercial Général.

Les articles 271 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) consacrent l'obligation de minimiser les pertes (mitigation of losses). En présence de marchandises non récupérées ou abandonnées par un acheteur défaillant, le vendeur n'exerce pas une saisie ou un droit de rétention : il prend des mesures raisonnables pour préserver la valeur des biens (surtout s'ils sont périssables ou soumis à des coûts d'entreposage disproportionnés) et liquider le stock de bonne foi après mise en demeure obligatoire restée infructueuse.

En conclusion : La sémantique contractuelle est une arme de précision. Pour garantir l'efficacité opérationnelle d'une clause de sortie de stock, évitez le vocabulaire de la saisie-exécution ou de rétention et privilégiez les mécanismes de gestion de bonne foi des marchandises abandonnées prévus par l'AUDCG.