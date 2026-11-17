Face à l’état d’urgence en vigueur dans la bande de Gaza, le Bureau adjoint du ministère de l’Économie nationale de l’État de Palestine a adopté, le 17 septembre 2026, la décision administrative n° 154 de 2026. Cette mesure prévoyait un assouplissement temporaire des conditions de renouvellement des marques.

Pendant un mois à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu’au 17 octobre 2026, les titulaires de marques ont pu renouveler leurs droits sans acquitter les pénalités ni les frais de retard habituellement applicables. Seuls les frais de renouvellement ordinaires restaient dus.

Cette mesure visait à préserver les droits de propriété intellectuelle des entreprises malgré les difficultés engendrées par la situation exceptionnelle sur le territoire.