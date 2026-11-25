Con fecha 14 de septiembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Resolución que deroga el Anexo 4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, misma que entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Cabe recordar que el mecanismo de precios estimados obliga al importador a constituir una garantía cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al precio estimado, por la diferencia entre ambos valores. Dicha garantía se cancela, en términos generales, a los doce meses de haberse efectuado la importación.

Derivado de la eliminación, las mercancías consistentes en prendas de vestir y telas, ya no deben cumplir con el mecanismo de precios estimados. Por lo tanto, a partir del 15 de septiembre de 2026, los importadores ya no estarán obligados a constituir garantías respecto de las mercancías que se encontraban listadas en el referido Anexo 4.

Es importante mencionar que el mecanismo de precios estimados continúa vigente para determinadas mercancías de otros sectores, tales como vehículos usados, calzado, muebles, aparatos de alumbrado, artículos para recreo o deporte, así como papel y cartón.

Con la derogación del Anexo 4, el permiso automático de importación de productos textiles y de confección deja de resultar aplicable al no existir en el marco normativo vigente un precio estimado al que se encuentra sujeto esa mercancía.